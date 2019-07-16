Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и ПутинаФото: Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...

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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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              Сергей Перепелица

              Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

              Сергей Перепелица
              политический обозреватель
              		 16 июля 2019, 18:10

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              На минувшей неделе в Латвии и Литве прошли инаугурации новых президентов. В понедельник, 8 июля, в Риге, прочитав правильно текст присяги лишь со второго раза, вступил в должность президента экс-судья Европейского суда Эгилс Левитс. А в пятницу, 12 июля, президентом Литвы стал экономист, экс-советник президента шведского банка «SEB Bankas» Гитанас Науседа. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пока что остается на своем посту еще на два года.

              Медлительные эстонцы оказались проворнее

              Именно Керсти Кальюлайд первой из лидеров балтийских государств после введения обоюдных санкции между Евросоюзом и Россией проторила дорожку в Кремль. В апреле она встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Тем самым Кальюлайд еще и напрочь опровергла домыслы о медлительности эстонцев. А уже в начале июля Россельхознадзор снял ограничения на поставку продукции на российский рынок с одного из рыбоперерабатывающих заводов Эстонии. Начало положено.

              Кто первым из новых президентов Латвии и Литвы последует за Кальюлайд в Кремль? Об этом сейчас гадают политологи Балтии. И Эгилс Левитс, и Гитанас Науседа в своих предвыборных речах заявляли, что готовы к нормализации отношений с Россией. Правда, отношения с Россией и Рига, и Вильнюс будут восстанавливать пока лишь в области культурных и экономических связей. На политической арене «балтийские тигры» будут выступать все так же единым антироссийским фронтом.

              И хочется, и колется

              Фото: TOMS KALNINS/ ТАСС, Алексей Витвицкий/ РИА Новости

              В одном из интервью еще в ранге кандидата новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил: «Я думаю, пока в геополитической или политической ситуации отношения между этими странами (Россией и Литвой – ВЗГЛЯД) не изменятся и не будет никаких движений. Во-первых, со стороны России вряд ли удастся вернуть те отношения, которые у нас складывались 10-15 лет назад».

              Подтверждением тому, что пока еще рано рассчитывать на полновесное восстановление добрососедских отношений, может служить и совместное выступление трех стран Балтии против возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Против этого категорично выступили и лидеры Литвы, Латвии и Эстонии.

              Протянутая рука Путина

              А вот президент России Владимир Путин, несмотря на строптивость и балтийскую гордыню Левитса и Науседы, первым протянул им руку. Новых глав государств Латвии и Литвы буквально через несколько минут после инаугурации одним из первых поздравил именно президент России. Как уже не раз говорил Владимир Путин, Россия всегда открыта для мирного диалога со всеми государствами.

              Как и что ответили на поздравления Путина новые президенты Литвы и Латвии? В прессе пока об этом не сообщается. Но, видимо, по дипломатическим каналам все же поблагодарили. Мало ли еще какие указания последуют из Вашингтона или Варшавы. ВЗГЛЯД уже писал, что Вашингтону сегодня недосуг напрямую заниматься балтийскими сателлитами и страны Балтии передаются в прямое подчинение польскому руководству.

              Президент США Дональд Трамп уже заявил, что серьезно рассматривает приглашение Владимира Путина посетить 9 мая 2020 года Москву и принять участие в торжествах по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. А польские издания приводят опросы общественного мнения, из которых явствует, что отношение поляков к России меняется в лучшую сторону. Особенно среди молодежи, которая вот-вот придет на смену русофобскому курсу Анджея Дуды и партии «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качинского – брата погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года президента Польши Леха Качинского. 

              Американский штаб НАТО в Европе

              Буквально через четыре дня после инаугурации президент Литвы Гитанас Науседа совершит свой первый зарубежный визит  в Польшу.  Президент Польши Анджей Дуда ждет его с нетерпением. Накануне вступления в должность Науседы именно польского президента цитировали литовские СМИ.

              «Мы пережили этот исторический (советский – ВЗГЛЯД) период и, к сожалению, у нас еще есть его наследие, поэтому мы друг друга понимаем, так как есть элементы, которые нам нужно устранить, чтобы наша демократия была нормальной, чтобы мы были свободно функционирующими государствами. Действительно современными государствами, чтобы наши институты были западными без старого наследия коммунистических времен… В географическом плане мы вроде бы являемся центром безопасности для стран Балтии. Также и для Литвы мы стараемся это оправдать и стремимся, чтобы союзников в нашей части Европы было как можно больше», – сказал Анджей Дуда и добавил, что Литве и Польше нужно сообща действовать в создании транспортных и энергетических коридоров, а также добиваться расширения присутствия Североатлантического альянса на своих территориях.

              Курс на дальнейшую милитаризацию региона подтвердил и новый президент Литвы Гитанас Науседа. В первом интервью в ранге главы государства он заявил, что является сторонником «еще более глубокой евроатлантической интеграции и тесных отношений как с Евросоюзом, так и с США». Тему восстановления добрососедских отношений с Россией Науседа не затрагивал. 

              «Мы должны повышать безопасность, выполнять обязательства по финансированию оборонной системы страны, инвестировать в оборонные мощности, увеличивать численность регулярной армии и активный резерв, а также число граждан, готовых к обороне государства», – сказал Науседа.

              От кого собираются обороняться Литва, Латвия и Эстония? И так понятно.

              «Съесть рыбку» сохранив гордость

              В то же время торговые санкции, введенные ЕС против России, больно давят на экономику балтийских государств, лишившихся огромного российского рынка после Крымских событий. А из Брюсселя устами Ангелы Меркель заявляют о будущей Европе «двух скоростей» и уже со следующего года собираются существенно сократить дотирование стран Балтии.

              Восстановление торговых отношений с Россией может стать спасательным кругом для экономик Вильнюса, Риги и Таллинна. Но для этого новым президентам Литвы и Латвии надо лишь усмирить свою балтийскую гордость и повернуться лицом к России. Президент Эстонии Кестри Кальюлайд это уже сделала. Кто следующий? 


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