Понял людей с триколором на спине

Сегодня российскому флагу 350 лет. Впервые он был поднят в 1669 году над военным кораблём «Орёл». В общем, вот это и можно считать исчерпывающей историей. Не надо тысячелетней. Пусть будет 350 лет. Молодая страна. Всё впереди.

Я всегда запоминал цвета российского триколора так – «БеСиКр». Белый – синий – красный. А, оказывается, их правильно называть – белый, лазоревый и алый. То есть уже такого мнемонического правила не составишь.

Интересно мне другое – как за те двадцать пять, скажем, лет, что я себя помню, изменилось моё и окружающих отношение к флагу.

Сначала казалось – да, вроде красный на куполе Сенатского дворца выглядел даже лучше. Эстетически более целостно. Потом там было два флага одновременно. На куполе – красный, на фронтоне, который сразу за Мавзолеем – триколор.

Были анекдоты про контракт с зубной пастой «Аквафреш», были какие-то ролики, где флаг сжигают – и это всегда вызывало переживания идентичные тем, что описал Пушкин. Скептическое отношение к государству позволено мне, но невозможно терпеть неуважение со стороны.

И, скажем, я долгое время не понимал людей, которые ходят в олимпийках с надписью «Россия», с триколором на спине. А потом постепенно, поездив по миру, я понял, что это какой-то псевдолиберальный комплекс. Вот всем, буквально всем, можно гордиться своей страной, носить свой флаг и с гордостью говорить – «Я из Албании». И только мы сами себя загнали в какой-то стеснительный угол.

А зачем? Что нам от этого стеснения, от этого угла?

Мы понимаем, что как и у каждой большой страны, у нашей есть много проблем. Но и много достижений. И вот во всём этом сложном контексте живём мы. И над всем этим – наш флаг. Уж какой есть – лазоревый, алый. Точно не хуже других, да еще и родной.

Источник: Блог Дмитрия Самойлова