Многие написали, что это похоже на Украину. Ну да, есть такое.

Но мне лично, эти беснования напомнили кое-что другое. Так ведут себя гопники, шпана. Когда, налетев толпой, можно почувствовать себя сильным и смелым.

С другой стороны, кто такие, боевики карательных добробатов на Украине? Да вот шпана и есть. С оружием.

Дай этим милым людям со светлыми лицами оружие, они и на проспекте Сахарова все кровью зальют.

Во всяком случае, судя по тому, как они себя ведут и что пишут в соцсетях. Мне конечно интересно, каково оно жить с таким черно-белым сознанием, и куда, на кого они изливают свою ненависть, если не встретили противного сердцу и душе журналиста? Ну да ладно.

Любопытнее всего, что это явление было описано еще Борисом Чичериным аж в 1861 году. Это же надо ухитриться остаться настолько стабильными.

«Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия.

Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там наверно колышется и негодует уличный либерал.

Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово: закон, ему ненавистно. Но терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни - от него не ожидайте.

Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов.

Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства.

Отличительная черта уличного либерала та, что он всех своих противников считает подлецами.

Поэтому он и на средства не разборчив».

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