Мы боимся потерь, которые несет старость

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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Мы боимся потерь, которые несет старость

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Россия с Бразилией и Китаем составляют тройку стран, где предстоящая старость беспокоит больше всего. Там тоже пожилой человек считается «бедным» и «одиноким», тогда как в других странах предпочитают определения «мудрый» и «слабый». Подробности...

Громкий голод оппозиции

Максим Соколов, публицист
Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...
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Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Мы боимся потерь, которые несет старость

              Дмитрий Воденников
              поэт, эссеист
              		 24 июля 2019, 12:00

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              «Фейсбук» недавно накрыла очередная волна: на этот раз все изменяли свои фото в специальной программе для айфонов. Берешь свою недавнюю фотографию, прогоняешь ее через фильтр – и вот перед тобой ты сам, но лет через двадцать. «Пожилой», как ханжески пишет приложение. Но ты-то понимаешь: на самом деле старый.

              «Удивительно, насколько многим людям кажется, что в старости они будут неприлично красивы, хороши собой, сексуальны, обворожительны, – пишет злой молодой человек. – Жутко утомил этот парад фотографий «Как я буду выглядеть в 95». Как? Сильно хуже, чем в 35, поверьте. Сколь интеллигентно бы ни блестела седина. И как эмоционально бы ни разрезали ваши щеки морщины-овраги».

              И, в принципе, он прав. Но мы, как дети, все равно прокатываем свои фотографии в приложении и нам смешно.

              Знай одно: (твой взгляд широк от жара,
              Паруса надулись                добрый путь!)
              Знай одно: что завтра будешь старой,
              Остальное, деточка,                забудь.

              Так написала Цветаева. Она как бы повторила то, что Дону Карлосу говорила Лаура в «Каменном госте» Пушкина. Дон Карлос грозил Лауре старостью, а Лаура, как и мы, тоже только смеялась.

              Фото: Lucy Nicholson/REUTERS

              Зачем об этом думать? Давай я положу тебе руки на плечи. Постоим на балконе. Ты чувствуешь, как пахнет ночь лавром и лимоном? Ты видишь, какая яркая белая луна? Тебе ведь весело знать, что завтра опять будет новый жаркий день, а не, как в далеком Париже, дождь? И вообще: что с тобой?

              А я тебе отвечу, дорогая Лаура. А я тебе отвечу, дорогая Марина Ивановна.

              Нет, нам не весело. Мы боимся стариться и боимся умирать.

              Удивительное дело: я думал, что в этом вопросе в России будет как-то пооптимистичней, но только каждый третий житель нашей страны (по версии одного из опросов) ожидает, что будет иметь в старости хорошую физическую форму и приличное здоровье. В некоторых других странах нашего разноцветного мира надежд на это погуще: ожидают, что будут здоровы, больше половины опрошенных.

              Россияне вообще оказались лидерами в тревоге и опасениях. И больше всего мы боимся, что нам не хватит в старости денег. В других странах боятся потерять мобильность и память (слово «Альцгеймер» давно стало общеупотребительным, даже в шутку), но мы не боимся. Что нам рассудок? Его же сильней память сердца. Поэтому нам не жаль рассудка, нам не страшно потерять память – мы боимся потери близких и боли, которые принесет нам старость. Нам жаль именно сердца.

              Был такой японский писатель, в детстве испуганный самим собой книжный мальчик и задохлик, потом сознательный творец своей судьбы и своего тела, Юкио Мисима. Он закончил жизнь, после неудачного мятежа, по старинному японскому самурайскому обычаю, упав на собственный меч, но до этого в одной из своих книг написал: «Лицо человека мужественного, воина, должно быть маской. Меня научили этому в армии. Утреннее лицо командира предназначено для подчиненных, чтобы по нему они могли сразу же прочесть боевую задачу на день. Это лицо прячет свои тревоги, беды, отчаяние, оно всегда должно внушать солдатам уверенность и оптимизм. Командир притворяется, натягивает маску мужества, помогающую отринуть личные горести и стереть следы увиденного ночью кошмарного сна. Только таким обликом должен приветствовать поживший на свете мужчина солнце нового дня».

              Но мы не командиры. Не японцы. Не Мисима. И поэтому не стираем кошмарный сон, а рисуем. Мы боимся грядущей старости и, не в силах спрятать свои тревоги и отчаяние, как в зачаровывающий фильм ужасов, смотрим в свое измененное в программе айфона лицо.

               Смотри-смотри, что сделает с тобой маньяк-время! Смотри-смотри, как не увернуться от его острых ножей, разрезающих твое лицо на морщины.

              Как хорошо, однако, что в этой комнате с включенным страшным фильмом мы не одни: Россия (63%) вместе с Бразилией (72%) и Китаем (71%) составляют тройку стран, где предстоящая старость беспокоит людей больше всего. Там тоже пожилой человек в первую очередь считается «бедным» и «одиноким», тогда как в других странах предпочитают определения «мудрый» и «слабый».

              Я часто вижу в той же Германии, как пожилая пара идет по улице, взявшись за руки. До недавнего времени такую картинку в России увидеть было невозможно.

              И вот недавно иду в Москве по улице и вдруг – раз – вижу: передо мной немолодой мужчина, с ним немолодая женщина, и у них рука в руке. Они что, не смотрели вместе с нами последние кадры того ужасного фильма? Им разве не слили раньше времени спойлеры?


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