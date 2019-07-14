Золото с куполов уже снято

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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции — событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны — вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...

Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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            Дмитрий Воденников

            Золото с куполов уже снято

            Дмитрий Воденников
            поэт, эссеист
            		 14 июля 2019, 10:02

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            У меня сломалась кровать. Ну, как сломалась. Расшаталась рейка в икеевской раскладной кушетке: когда ложишься, она на секунду приподнимается из пазов, стукает, потом всё успокаивается. Читаю на этой кушетке дневники Льва Горнунга. «Свидетель терпеливый». 1923 - 1987. Бытовая жизнь. Мелкие дела. Например, в 1925-м он пишет:

            «Ездил в Подсолнечное. У Нинки болит глаз – весь красный и слезится. Вероятно, запустила. Вместе с ней приехали в Москву и прямо на Арбат к Ченцову. Говорит, что начинается бельмо. Велел ходить каждый день на прижигание».

            Нинка – это сестра. Но потом пошли уже знаковые имена: Ахматова, Гумилев, Пастернак, Тарковский.

            Гумилева Горнунг не знал. Того расстреляли в 1921. Но именно это и  разбудило Горнунга. (Слово «разбудило» и фамилия на «Г» смотрится иронически, но иронии тут нет никакой). Сперва молодой человек пошел за стихами Гумилева в библиотеку (тогда еще не изымали), потом написал о нем целую подпольную книгу стихов.

            Составитель книги Татьяна Нешумова пишет в предисловии: «Об арестах и ссылках люди этого поколения сообщали друг другу шепотом». Поэтому в тексте дневников очень много эвфемизмов: «Антоний Николаевич нездоров». Это значит, что Антоний Николаевич арестован. «Нельдихен выехал из Москвы». Нельдихена выслали после ареста в ссылку.

            Фото: РИА Новости

            Лев Владимирович Горнунг прожил долгую жизнь. Родился в 1902, умер в 1993. Несколько эпох. Но детали в дневниках, как понятно, поражают больше всего. В записи за 18.8.1931 читаешь: «Вместе с Александром Леонидовичем я фотографировал из окна квартиры Пастернака на Волхонке храм Христа Спасителя, приготовленный для взрыва. Золото с купола уже снято, и остался только огромный металлический каркас».

            Переворачиваешь страницу – «Утром гуляли с Мишей. Шел первый настоящий снег. Обошли Кремль. Видели, как взрывают Христа Спасителя». И там же: «Вечером у Тарковских. Несчастье с Иваном Ивановичем. Дядя тоже болен». Это опять иносказание: Иван Иванович арестован.

            Но есть в этих дневниках и комическое (уже задним числом, это понятно: для веселья 20 век был мало оборудован). Например, 23.7.1936: «За чаем вспоминали вчерашнее гадание за ужином. Анне Ахматовой нагадали большой удар в конце жизни и потом сумасшествие, и она сказала, что, когда ей было 17 лет, ей предсказали смерть в тюрьме».

            Вывод: не верь гаданиям. Лучшие свои, благополучные годы, Ахматова прожила именно в старости.

            … Когда читаешь подряд чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить (я сейчас не про Горнунга – счастье, что эти дневники есть)? Отстоять свою жизнь в очередях, отъездить на трамваях, ничего ни о ком не записывать. А то ближе к концу: умер, умер, умер.

            «Скончался Костя Богатырев. Его ударили около двери по голове в конце апреля и проломили голову». «Юрий Аненков умер в середине апреля 74 г.». «Сережа сообщил, что у Муси П. – инсульт, не везло ей в жизни. Ей 80 лет». «Умерла под Нью-Йорком Александра Львовна Толстая 95 лет. Мечтала упокоиться в Ясной Поляне».

            И никаких иносказаний. Просто умерли. Никуда «не уехали». Никаких «нездоров». Просто их нет больше.

            Ты лежишь на надтреснувшей кровати (остов еще крепок, как тогда на куполе Храма Христа Спасителя, но золото уже сняли) и почему-то думаешь про Нинку: как там ее глаз? Помогло ли ей тогда прижигание?


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