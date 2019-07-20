Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

20 июля, День Человека на Луне, – вторая величайшая дата в истории человечества после 12 апреля, Дня Человека в Космосе. 50-летний юбилей Прилунения пролетел, почти не замеченный на просторах этих наших интернетов. Да и в оффлайне как-то всё прошло незаметно. Если спросить сейчас диванных экспертов, почему забыли о таком эпохальном событии, то ответят, скорее всего, двояко: «какое нам дело до этих америкосов» (вариант 1) и «никто никуда не летал» (вариант 2). Я лично так думаю: это событие (два таких ответа на вопрос о полёте человека на Луну) сравнимо по важности и эпохальности с самим полётом на Луну, а также с полётами в космос и со всем мировым прогрессом.

Начнём с «этих америкосов». Устойчивая в определённых кругах формула «советская власть ничего не сообщила советскому народу о великом успехе США» не соответствует действительности вообще никак. Через год после подавления «Пражской весны», в разгар противостояния с «империалистическим режимом Никсона», на фоне очевидного для всех (в том числе для советских людей) поражения СССР в «лунной гонке» центральная печать информировала о ходе полёта «Аполлона-11» ежедневно, не упуская подробностей (в том числе на первых полосах).

Не было прямой трансляции высадки – но по телевизору её показывали. Интонация комментариев об американцах на Луне в советских газетах (в 1969 году я ещё за этим не следил, но года с 1971-го наблюдал внимательно) была вполне определённой: смелые (мужественные, храбрые) американские астронавты; общий успех человечества; слишком опасно, непонятно, чем всё закончится; а вот какие были неполадки (большой перечень – потому что режим секретности у американцев тогда был несравнимо меньшим, чем у нас).

В общем, к США как-то не очень, а отдельно взятым парням в скафандрах – респект, оценка события – всечеловеческая, «продолжатели подвига Гагарина».

Совершенно не случайно всего лишь через 6 лет со дня Прилунения Алексей Леонов и Том Стаффорд пожали друг другу руки в переходном отсеке между «Союзом-19» и «Аполлоном»: в символическом плане протянуть друг другу руки в космосе было проще всего, потому что именно в космосе два «потенциальных противника» относились друг к другу наиболее уважительно, а к успехам друг друга – с наибольшим доверием (кстати, совершенно не случайно и то, что сегодня, в ситуации краха российско-американских отношений, космос пока ещё остаётся для двух стран единственной заповедной территорией партнёрства).

Неслучайно – потому что 60-е годы XX века стали высшей точкой того «прогресса Человечества», о котором мечтали утописты и фантасты предшествующих веков и десятилетий, обожествившие знание, науку и, собственно, прогресс.

В «прогрессоцентричной» картине мира, как выяснилось позже (и о чём предупреждали раньше), зияли колоссальные прорехи – и потому ожидания оказались чрезмерно завышенными. Но результаты научно-технического прогресса тоже были совершенно колоссальными – и реальными. И все они – прорывы в науке, в технике, в стремлении к звёздам, – были бы невозможны без доверия к Слову. К информации – как научно-технической, так и к массовой. Без общественного договора, подразумевавшего взаимное признание правды (с допустимыми отклонениями политического и иного характера), здание человеческой цивилизации нельзя было бы построить.

Маргиналы становились на пути прогресса всегда. «Картофельные бунты», восстания против обязательного оспопрививания, непризнание результатов палеонтологических исследований, фанатичный буквализм в понимании «шести дней Творения», равно как и антирелигиозный фанатизм революционеров – всё это наносило ущерб, иногда сокрушительный, но, по ходу прогресса, всё дальше вытеснялось за скобки человеческой истории. Просвещение сметало невежество на своём пути.

Объяснять, что случилось потом – после отказа США от продолжения лунной программы, после отказа СССР от космической экспансии, а вскоре – и от своего существования, а главное – после того, как идея прогресса окончательно извратилась и превратилась в идею комфорта/потребления, – можно долго. Здесь давайте просто констатируем: человечество постепенно идёт к окончательному отказу от общественного договора о признании правды (пусть даже и с поправками).

Смешная и диковинная секта «налунунелетальщиков», первоначально возникшая «по месту старта», в США, долго проходила по разряду уродцев из кунсткамеры – всяких там «плоскоземельщиков», «шестодневщиков» и «антипрививочников». Но сегодня налунунелетальные идеи распространяют с экранов российского телевидения вполне себе легальные политологи, публицисты и даже один председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и средствам массовой информации.

Самое дикое – что в «интеллектуальной» соцсети Facebook этот бред истово и массово поддерживают совершенно вменяемые, образованные люди, в том числе гордые собой физики шестидесяти (примерно) годов от роду. Их совершенно фантасмагорические доводы (а где теперь технологии полёта на Луну? – да блин там же, где технологии строительства флота Чжэн Хе в Китае начала 1400-х годов, этих корабликов с водоизмещением не менее 20000 тонн!) ничем не отличаются от доводов в пользу плоской Земли (посмотрите, если сесть на землю, то никуда не покатишься, значит, она плоская!), полой Земли (а эта идея самому Гитлеру нравилась!) или приоритетной нормальности сексуальных извращений.

И – что самое страшное – иммунитет к зубодробительному невежеству тает с огромной скоростью не только в общероссийских, но и в планетарных масштабах. Это и всемирный бескрестовый поход гендерастов (гендорасов?), размалывающий в щепки биологическую природу человечества. Это и наш российский неосоветизм, с небывалым бысстыдством отказывающий в признании вопиющей к небу правды миллионов жертв тиранического сталинского режима. Это и либеральная ползучая реабилитация нацизма, отрицающая неопровержимый подвиг нашего воинства, роль народа (и руководства) СССР в сокрушении армии сил зла.

Поэтому давайте вспомним трёх американцев. Трёх землян. Вот они – Нил Армстронг. Вообще-то он не совсем похож, но на этой фотографии очень похож на Гагарина. Его нет с нами уже 7 лет. Он тогда загадал наблюдателям загадку – почему в своей самой знаменитой фразе – «That’s one small step for [a] man» (Это один маленький шаг для человека) – он пропустил артикль «а» (оказалось, что именно в этот момент он спрыгнул (задом) с лесенки, не доходящей до поверхности на 25 сантиметров, и артикль попросту проглотил). А вот – Майкл Коллинз, он жив. И до Луны он не долетел – ждал коллег на орбите. А вот – Эдвин «Базз» Олдрин, пилот лунного модуля. Так получилось, что в основном снимки на Луне запечатлели его (фотографировал Армстронг). Он, кстати, будучи пастором (или чем-то вроде этого) своей баптистской общины, первым делом – после прилунения – отслужил на Луне мессу. Тоже ещё с нами.

Вот они, эти парни. Настоящие, живые люди. Посланцы человечества. Свидетели того, что земляне на Луну летали. И ещё слетают – если безумие невежества не поглотит их.