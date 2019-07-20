Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителейФото: Lucy Nicholson/Reuters
В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло? Подробности...
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К покупке С-400 Турцию подтолкнула военная катастрофа 45-летней давности

Турецкие танки смогли захватить плацдарм - но на море Турция потерпела жестокое поражениеФото: Anonymous/AP/TASS
Беспримерный героизм и чудовищные ошибки – все это продемонстрировала война между двумя членами НАТО, начавшаяся ровно 45 лет назад. Речь идет о конфликте Турции и Греции за остров Кипр. Не будет преувеличением сказать, что именно события того времени повлияли на решение Анкары купить комплексы ПВО именно у России, а не у США.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством, как таковым. Подробности...

Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

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Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
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Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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              Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              Дмитрий Юрьев
              политолог
              		 20 июля 2019, 09:17

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              20 июля, День Человека на Луне, – вторая величайшая дата в истории человечества после 12 апреля, Дня Человека в Космосе. 50-летний юбилей Прилунения пролетел, почти не замеченный на просторах этих наших интернетов. Да и в оффлайне как-то всё прошло незаметно. Если спросить сейчас диванных экспертов, почему забыли о таком эпохальном событии, то ответят, скорее всего, двояко: «какое нам дело до этих америкосов» (вариант 1) и «никто никуда не летал» (вариант 2). Я лично так думаю: это событие (два таких ответа на вопрос о полёте человека на Луну) сравнимо по важности и эпохальности с самим полётом на Луну, а также с полётами в космос и со всем мировым прогрессом.

              Начнём с «этих америкосов». Устойчивая в определённых кругах формула «советская власть ничего не сообщила советскому народу о великом успехе США» не соответствует действительности вообще никак. Через год после подавления «Пражской весны», в разгар противостояния с «империалистическим режимом Никсона», на фоне очевидного для всех (в том числе для советских людей) поражения СССР в «лунной гонке» центральная печать информировала о ходе полёта «Аполлона-11» ежедневно, не упуская подробностей (в том числе на первых полосах).

              Не было прямой трансляции высадки – но по телевизору её показывали. Интонация комментариев об американцах на Луне в советских газетах (в 1969 году я ещё за этим не следил, но года с 1971-го наблюдал внимательно) была вполне определённой: смелые (мужественные, храбрые) американские астронавты; общий успех человечества; слишком опасно, непонятно, чем всё закончится; а вот какие были неполадки (большой перечень – потому что режим секретности у американцев тогда был несравнимо меньшим, чем у нас).

              В общем, к США как-то не очень, а отдельно взятым парням в скафандрах – респект, оценка события – всечеловеческая, «продолжатели подвига Гагарина».

              Совершенно не случайно всего лишь через 6 лет со дня Прилунения Алексей Леонов и Том Стаффорд пожали друг другу руки в переходном отсеке между «Союзом-19» и «Аполлоном»: в символическом плане протянуть друг другу руки в космосе было проще всего, потому что именно в космосе два «потенциальных противника» относились друг к другу наиболее уважительно, а к успехам друг друга – с наибольшим доверием (кстати, совершенно не случайно и то, что сегодня, в ситуации краха российско-американских отношений, космос пока ещё остаётся для двух стран единственной заповедной территорией партнёрства).

              Фото: Дмитрий Юрьев

              Неслучайно – потому что 60-е годы XX века стали высшей точкой того «прогресса Человечества», о котором мечтали утописты и фантасты предшествующих веков и десятилетий, обожествившие знание, науку и, собственно, прогресс.

              В «прогрессоцентричной» картине мира, как выяснилось позже (и о чём предупреждали раньше), зияли колоссальные прорехи – и потому ожидания оказались чрезмерно завышенными. Но результаты научно-технического прогресса тоже были совершенно колоссальными – и реальными. И все они – прорывы в науке, в технике, в стремлении к звёздам, – были бы невозможны без доверия к Слову. К информации – как научно-технической, так и к массовой. Без общественного договора, подразумевавшего взаимное признание правды (с допустимыми отклонениями политического и иного характера), здание человеческой цивилизации нельзя было бы построить.

              Маргиналы становились на пути прогресса всегда. «Картофельные бунты», восстания против обязательного оспопрививания, непризнание результатов палеонтологических исследований, фанатичный буквализм в понимании «шести дней Творения», равно как и антирелигиозный фанатизм революционеров – всё это наносило ущерб, иногда сокрушительный, но, по ходу прогресса, всё дальше вытеснялось за скобки человеческой истории. Просвещение сметало невежество на своём пути.

              Объяснять, что случилось потом – после отказа США от продолжения лунной программы, после отказа СССР от космической экспансии, а вскоре – и от своего существования, а главное – после того, как идея прогресса окончательно извратилась и превратилась в идею комфорта/потребления, – можно долго. Здесь давайте просто констатируем: человечество постепенно идёт к окончательному отказу от общественного договора о признании правды (пусть даже и с поправками).

              Смешная и диковинная секта «налунунелетальщиков», первоначально возникшая «по месту старта», в США, долго проходила по разряду уродцев из кунсткамеры – всяких там «плоскоземельщиков», «шестодневщиков» и «антипрививочников». Но сегодня налунунелетальные идеи распространяют с экранов российского телевидения вполне себе легальные политологи, публицисты и даже один председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и средствам массовой информации.

              Самое дикое – что в «интеллектуальной» соцсети Facebook этот бред истово и массово поддерживают совершенно вменяемые, образованные люди, в том числе гордые собой физики шестидесяти (примерно) годов от роду. Их совершенно фантасмагорические доводы (а где теперь технологии полёта на Луну? – да блин там же, где технологии строительства флота Чжэн Хе в Китае начала 1400-х годов, этих корабликов с водоизмещением не менее 20000 тонн!) ничем не отличаются от доводов в пользу плоской Земли (посмотрите, если сесть на землю, то никуда не покатишься, значит, она плоская!), полой Земли (а эта идея самому Гитлеру нравилась!) или приоритетной нормальности сексуальных извращений.

              И – что самое страшное – иммунитет к зубодробительному невежеству тает с огромной скоростью не только в общероссийских, но и в планетарных масштабах. Это и всемирный бескрестовый поход гендерастов (гендорасов?), размалывающий в щепки биологическую природу человечества. Это и наш российский неосоветизм, с небывалым бысстыдством отказывающий в признании вопиющей к небу правды миллионов жертв тиранического сталинского режима. Это и либеральная ползучая реабилитация нацизма, отрицающая неопровержимый подвиг нашего воинства, роль народа (и руководства) СССР в сокрушении армии сил зла.

              Поэтому давайте вспомним трёх американцев. Трёх землян. Вот они – Нил Армстронг. Вообще-то он не совсем похож, но на этой фотографии очень похож на Гагарина. Его нет с нами уже 7 лет. Он тогда загадал наблюдателям загадку – почему в своей самой знаменитой фразе – «That’s one small step for [a] man» (Это один маленький шаг для человека) – он пропустил артикль «а» (оказалось, что именно в этот момент он спрыгнул (задом) с лесенки, не доходящей до поверхности на 25 сантиметров, и артикль попросту проглотил). А вот – Майкл Коллинз, он жив. И до Луны он не долетел – ждал коллег на орбите. А вот – Эдвин «Базз» Олдрин, пилот лунного модуля. Так получилось, что в основном снимки на Луне запечатлели его (фотографировал Армстронг). Он, кстати, будучи пастором (или чем-то вроде этого) своей баптистской общины, первым делом – после прилунения – отслужил на Луне мессу. Тоже ещё с нами.

              Вот они, эти парни. Настоящие, живые люди. Посланцы человечества. Свидетели того, что земляне на Луну летали. И ещё слетают – если безумие невежества не поглотит их.


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