Дача, как проклятье

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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Возвращение сербской армии в Косово станет вызовом для России

Сербия надеется, что обращаться к Москве за помощью не придется. Но это пустая надежда Фото: Marko Djurica/Reuters
Официальный Белград заявил: Сербия введет свои войска в Косово, если террор против сербского населения там продолжится. А он продолжится, и «западные партнеры» ему не помешают, поскольку уже позволили албанцам загнать себя в ловушку. Многое в этой ситуации зависит от Москвы, и главный вопрос теперь звучит так: все происходящее – это шанс для Сербии или ловушка для России? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дача, как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдёт в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...

Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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            Дача, как проклятье

            Сергей Мардан
            публицист
            		 15 июня 2019, 10:10

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            Загородная жизнь в России – это проклятье. Зимой – это холод, неистребимые сквозняки, постоянно ломающийся газовый котел и проклятый снег. Летом – изнуряющая липкая жара, комары и проклятая трава, которую надо косить. Смысла в загородном доме не больше, чем в домашнем кинотеатре. Все в конце концов заканчивается просмотром сериала с ноутбука, но куча денег на ненужную технику уже потрачена, и жалко ее не использовать. 

            Советская власть мастерски создавала симулякры проклятого царского прошлого, но наполняла их совершенно новым смыслом. Император Петр I придумал дачи для того, чтобы дворяне не уезжали в свои поместья и всегда были под рукой для царского поручения или царской расправы. Хрущев в 1956 году решал задачи совершенно иного характера. Люди хотели есть. Указом Совета министров СССР им было предписано выдавать для кормления от 6 до 12 соток бросовой земли. Для прокорма.

            Никакой чеховской романтики в этом не было. Рабочий человек к крестьянскому труду равнодушен, тем более, если он от этого труда сам сбежал в город. Дача стала дополнительным трудовым налогом, барщиной, которую приходилось отрабатывать всей семьей, чтобы наполнить свой стол незамысловатым разнообразием. К концу 70-х стало полегче и вместо запаса картошки антресоли малогабаритных советских квартир стали наполняться солеными огурцами, банками с протертой красной и черной смородиной, а также вином из черноплодки.

            Смертельный удар беззаботная дачная жизнь получила в 1991-м. Хрущевский формат натурального хозяйства уже не работал. Выяснилось, что, главным условием выживания при капитализме является не картошка со своего участка, а деньги.

            Шесть соток перестали быть ценностью. Стала цениться недвижимость, которая на этих сотках стояла, или которую на них можно было построить. Загородный дом, «коттедж», стал потребительским фетишем на четверть века. Без своего загородного дома никто не мог считаться успешным и просто состоявшимся человеком.

            Фото: Павлишак Алексей/ТАСС

            Но романтический флер первых двух-трех лет жизни за городом, когда каждый день шашлык и разговоры про ландшафтный дизайн, сменился усталостью от ежедневных многочасовых пробок и решения хозяйственных задач нон-стоп. Газон из символа красивой жизни превратился в каторгу – попробуй, не постриги его хотя бы пару недель. А в доме за миллионы рублей вдруг течет крыша, плохо работает вентиляция и по необъяснимой причине постоянно течет бассейн.

            Собственный дом жрет деньги, как ненасытное чудовище, опустошая даже самый толстый кошелек. Это не говоря про себестоимость урожая – если бы дачники подсчитали реальную себестоимость помидора, они поняли бы, что его дешевле купить в самом дорогом супермаркете. Слава Богу, все это безумие заканчивается.

            Феномен русской дачи стирает с лица земли бензин по 45 рублей, налоги на недвижимость и в целом уходят в прошлое дачной романтики.

            Миллионы владельцев скромных домиков в дачных кооперативах понимают, что бывший бесплатный дачный отдых бесплатным быть перестал. При среднем расстоянии в 80-100 километров поездка на машине обходится в 600-800 рублей. Электричка тоже больше не является дешевой альтернативой автомобилю. Билет в один конец у нас в Москве – в среднем 250 рублей на человека. Поездка семьи из трех человек на выходные – 1500. В других регионах, наверное, дешевле, но там и зарплаты меньше, так что соотношение то же. 

            Электричество и газ, которые двадцать лет назад были практически бесплатными, сегодня опустошают карман даже работающего гражданина, а не то что пенсионера. Сказочные времена Царя Гороха, когда можно было за бутылку водки купить КамАЗ навоза, а за 1000 рублей – готовый сруб кажутся фантастическими даже тем, кто их действительно застал. Сегодня даже строительство досчатого туалета обойдется минимум в 15 тысяч.

            А главное – больше никто не хочет гадить в вонючую выгребную яму. Деревянный сарай нужно дополнить септиком, который простую физиологическую потребность окончательно делает избыточной роскошью. То, что еще недавно казалось достигнутой мечтой и ценным активом, в который можно вложить деньги и оставить в наследство детям, превратилось в обузу, от которой все труднее избавиться. Предложение на рынке растет с неумолимой скоростью. А как известно, чем выше предложение – тем ниже цена.

            Рынок загородного жилья, и дешевого, и дорого, стремительно движется к своему краху. Очевидно, что очень скоро наступит момент, когда количество построенных домов окончательно утратит всякую связь с количеством семей, способных его приобрести и содержать.

            Это лишь пока кажется чем-то невероятным. Но дело не только в дороговизне. Поколение тех, кому меньше 40, смотрит на дачу, как на глупую стариковскую причуду. Им совершенно непонятно, зачем стоять два часа в пробке, если настоящую природу можно скорее найти в городе. Зачем сидеть за забором на крошечном участке, если можно кататься на велосипеде в парке с друзьями, а шашлык съесть в ресторане?

            Современному горожанину не нужна даже облегченная копия деревенской жизни. Она слишком дорогая, слишком обременительная, она совершенно не в состоянии конкурировать с возможностями, которые ему может дать цивилизация. Те, кому сегодня 50-60 лет, станут последним советским поколением, застрявшим в потребительских стандартах образца 1980 года, которым придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться.


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