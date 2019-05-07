России нужны крылья

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Сергей Мардан

            России нужны крылья

            Сергей Мардан
            публицист
            		 7 мая 2019, 11:26

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            Я по странной причине всегда думал, что Воркута и Магадан находятся где-то рядом. Типа, на Севере. Может быть, даже за Полярным кругом, хотя где он, этот круг, я тоже не представлял.

            Оказалось, что нет. По российским меркам, Воркута находится не сказать, что рядом, но в пределах условной досягаемости. Туда даже ходит легендарный поезд «Воркута – Ленинград».

            А вот до Магадана от Воркуты – еще 4000 километров по прямой. И железной дороги до Воркуты нет. Туда можно только долететь.

            Вообще 3/4 России – это все территории, куда можно только долететь. Хотя и остальная четверть страны, покрытая условной сетью железных и автомобильных дорог, имеет расстояния космические. По русским меркам, 1000 километров от города до города – значит, в пределах досягаемости.

            Поэтому быть аэрофобом в России довольно затруднительно. Живя в России, не летать – просто невозможно. И если не игнорировать это очевидное обстоятельство, то ясно, что нам и нашим детям всегда придется строить и аэропорты, и сотни пассажирских самолетов.  

            Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

            Это обстоятельство отчего-то напрочь игнорируется всеми, кто сегодня впадает в демонстративную истерику по поводу катастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево.

            Тонкий слой патриотизма сдуло как ветром и началась старая песня, которая звучала из всех утюгов в 90-е. «Мы не умеем ничего. Мы не умеем делать машины, мобильные телефоны, электронику и одежду. Поэтому все это мы должны купить у тех, кто умеет это делать хорошо».

            Гигантский рынок более чем в 100 миллионов пассажиров был практически полностью отдан «Боингу» и «Эйрбасу». Без всякой борьбы.

            Одна из самых современных отраслей советской экономики, в которой страна была в числе мировых лидеров, была просто брошена как ненужный хлам, а титан и алюминий, которые целиком потреблялись советской авиационной промышленностью, снова превратились в сырье.

            К 2000 году с отраслью было практически покончено. Три гигантские авиастроительные корпорации – «Яковлев», «Туполев», «Ильюшин» – были мертвы. Четвертую – «Антонова» – недавно добила Украина.

            Это ключевой момент, который необходимо ясно осознавать. Сегодня пассажирского авиастроения в России, кроме корпорации «Сухой», больше не существует. Туполев и Ильюшин выпускают в последние десять лет по 1-3 самолета в год, которые были разработаны тридцать лет назад.

            Попытка Михаила Погосяна реанимировать отрасль на базе работающего военного авиастроения была насколько амбициозной, настолько и отчаянной. Понятно, что пассажирский авиалайнер отличается от Су-25, как танк от корейского седана.

            Однако «Сухой» это сделал. Тяжело, с ошибками, часто по-российски оглядываясь на начальство, конечно тоже по-российски разбазаривая и позволяя разворовывать, но они это сделали. В 2007 году завод выкатил первый опытный экземпляр Sukhoi Superjet 100

            Ничего подобного за 30 лет никто в России не делал. Развертывание иностранных производств – это максимум, чего достигла отечественная промышленная политика за эти годы.

            Каждый отечественный полноценный промышленный проект, по идее, должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Не важно кто их делает – Чемезов, Погосян, друзья Путина или кто-то еще.

            «Что хорошо для «Дженерал Моторс» – хорошо для Америки». «Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России. Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет.

            Работа авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре – фактор национальной безопасности. Это куда важнее для целостности России, чем фонтан с подсветкой в Грозном. И этот завод должен работать и производить пассажирские самолеты.

            И верфь «Звезда», которую железом и кровью строит во Владивостоке страшный Игорь Сечин – тоже фактор национальной безопасности. И мне совершенно плевать на нерыночные методы «Роснефти», потому что русский газ должны возить русские газовозы, а не корейские. А там глядишь, и сухогрузы научатся делать, и пассажирские лайнеры.

            И даже проект президентского автомобиля, многократно обсмеянный медиасообществом – история куда более важная, чем Крымский мост. Потому что, если российские инженеры все еще не боятся сделать машину «лучше мерседеса» – значит, не все потеряно.

            Случилась авиакатастрофа. Это, конечно, большая беда. Но это означает только одно. Что инженеры, испытатели, разработчики должны тысячу раз еще проверить то, что сделано, и сделать еще лучше.

            Это Украина могла себе позволить убить КБ «Антонов». Страна компактная, от Киева до Одессы всего 400 с небольшим километров. До Варшавы легко доехать на автобусе.

            А я не хочу, как на Украине. Я не хочу, чтобы Россия становилась аграрной или энергетической сверхдержавой. Я хочу, чтобы она оставалась державой космической. Страной с крыльями.


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