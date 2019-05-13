Главный урок катастрофы «Суперджета»

Взгляд
13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
Перейти а раздел…

Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
Перейти а раздел…

Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...

Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 15 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о захвате заложников в школе Казани
            Названа причина возвращения в Москву летевшего в Самару «Суперджета»На Порошенко завели уголовное дело на УкраинеЭксперт сравнил кандидатов в президенты Литвы после «диктатуры» ГрибаускайтеСаудиты раскрыли подробности диверсии против танкеров в ОАЭ
            Экс-командир ПВО ЛНР задержан на УралеПомпео отменил визит в МосквуПрезидент Австрии оказался внуком псковского комиссараАвтомобилистам предложат новую госуслугу
            Названо условие выплаты российских пенсий жителям ДонбассаВаршава отказалась обсуждать с Израилем реституцию имущества польских евреевЗверев пришел в суд по делу о пикете в защиту Байкала в коронеПознер предсказал чрезвычайные последствия от незащищенности россиян

            Главная тема


            Политики Литвы предают живущих в России сограждан

            «хотим диалога»


            ЕС принял решение о санкциях за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

            «Ситуация неприятная»


            Эксперт назвал «ударом из-за угла» появление в США комплексов С-300ПТ

            «милитарист или кощунник?»


            Захарова сочинила анекдот о праздновании Дня Победы

            Видео

            «мнимый алкоголик»


            Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

            загрязнение «Дружбы»


            Лукашенко захотел от России много денег

            спасение доллара


            Зачем США делают из России валютного манипулятора

            культурный геноцид


            Канадских индейцев истребляют прямо в школах

            базовые принципы


            Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?


            Михаил Барабанов

            Главный урок катастрофы «Суперджета»

            Михаил Барабанов
            старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
            		 13 мая 2019, 12:04

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Предварительные данные о катастрофе «Суперджета» в аэропорту «Шереметьево» говорят о том, что она могла произойти в результате череды ошибочных (если говорить мягко) действий экипажа воздушного судна, когда летчики перевели управление в ручной режим «direct mode», а затем не справились с достаточно рутинной посадкой в этом режиме. Ошибка экипажа в качестве основной причины катастрофы сама по себе не является чем-то из ряда вон выходящим - если бы речь не шла о своего рода системе в отечественной гражданской авиации. 

            В Соединенных Штатах не было ни одной авиакатастрофы со значительными жертвами на больших регулярных пассажирских линиях с 2001 года, в КНР - с 2010 года. В России почти каждый год происходит одна крупная катастрофа пассажирского авиалайнера со значительными человеческими жертвами. И это при гораздо меньшем налете и объеме воздушных перевозок. Достаточно указать, что в 2017 году в США по воздуху было перевезено 841 млн пассажиров (1,552 млрд коммерческих пассажиро-километров), в Китае - 549 млн пассажиров (1,105 млрд коммерческих пассажиро-километров), в то время как в России - 105 млн пассажиров (205 млн коммерческих пассажиро-километров).

            Неудивительно, что по статистике Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), уровень безопасности авиационных перевозок (число авиационных происшествий к человеческих жертв применительно к объему перевозок) в России и СНГ в последние десятилетия является одним из наихудших в мире, а в 2018 году стал вообще худшим в мире. Уже хуже Африки, где за последние годы, наоборот, наблюдается существенный прогресс в сфере авиационной безопасности. В 2018 году в СНГ на миллион полетов разбивался в среднем 1,19 реактивный гражданский самолет и 7,48 турбовинтовых пассажирских самолетов. В Северной Америке этот показатель составил всего 0,1 для реактивных гражданских самолетов и полный ноль для турбовинтовых самолетов. А в регионе Северной Азии (куда отнесен и Китай) потерь самолетов обоих классов не было вовсе.

            И что самое  плохое - практически все катастрофы гражданских воздушных судов в России и СНГ происходят исключительно по вине летного состава. С 2010 года из 12 падений пассажирских самолетов в России (включая Ту-154М ВКС под Сочи) только в одном случае причиной был чисто технический отказ - вынужденная посадка древнего Ан-24 на Обь из-за остановки двигателя в 2011 году. Все остальные крушения со значительными жертвами происходили, согласно данным расследований, вследствие неправильных действий летного состава (десять катастроф) или наземного технического персонала (катастрофа ATR 72 в 2012 году). Еще несколько крупных авиационных инцидентов, вызванных всецело «человеческим фактором», по счастью, обошлись без жертв.

            Примечательно, что реакция российских СМИ на все эти катастрофы была и остается удивительно стереотипной и начинается с прославления «геройских экипажей», которые были «исключительно опытными», «высочайшими профессионалами» и «не могли допустить» катастрофы. Обычно к этому подверстывается целый хор бывших и действующих пилотов и деятелей авиационной отрасли. «Мужики были настоящими героями. За авиацию!» Собственно, и в отношении последней катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» мы уже успели прослушать осанны «героическим летчикам, спасшим людей» (до того, как выяснилось, что большая часть пассажиров как раз погибла). Зато виноватыми были объявлены «пассажиры с чемоданами».

            Фото: Sergei/Xinhua/Global Look Press

            И только потом, как правило, начинаются вскрываться неприятные обстоятельства катастроф - по результатам расследований Межгосударственного авиационного комитета. Однако обнаруживающиеся при этом истории о том, как пилоты роняют самолеты на ровном месте, летят ниже безопасной высоты, взлетают или садятся со скоростью сваливания, устраивают разбег с нажатыми тормозами, включают после касания земли газ вместо реверса, промахиваются мимо полосы, выкатываются при посадке в прекрасно знакомых больших аэропортах, виражат в нетрезвом состоянии и т.д. и т.п. - как правило, оказываются в СМИ уже на второстепенных местах.

            Показательно, что в остальном мире практически все значимые авиационные катастрофы последнего времени (исключая злой умысел) происходили или происходят главным образом по вине техники, или, по крайней мере, именно техника выступает главной предпосылкой к летным происшествиям - достаточно вспомнить хотя бы бурно обсуждаемые катастрофы двух Boeing 737 MAX.

            Не надо говорить про отказ на шереметьевском SSJ - в гражданской авиации США и КНР летные происшествия с отказами за последние годы не становятся катастрофами, и именно благодаря летному составу. В России же летный состав гражданской авиации регулярно делает из предпосылки к авиационному происшествию катастрофу.

            Таким образом, можно сказать, что советская и российская авиационная техника демонстрирует феноменальные чудеса надежности. Особенно учитывая общий уровень культуры в нашей гражданской авиации – и летного состава, и наземных служб. Но российская (вернее, вся постсоветская) гражданская авиация тяжело больна - и больна в первую очередь угрожающе низким уровнем подготовки, дисциплины и самодисциплины летного состава.

            Такого уровня некомпетентности, неумения и раздолбайства в гражданской авиации нет нигде в мире. При этом наш летный состав получает за это огромные по российским меркам деньги. Российские же СМИ, вместо того, чтобы бить тревогу по поводу кризиса отрасли, по сути, превратились в сообщников и покрывателей этой некомпетентности, неумения и раздолбайства, публикуя истории про «героев», губящих десятки и сотни человеческих жизней.

            Зато в СМИ в изобилии снова начали тиражироваться подогреваемые лоббистами рассказы про «ненадежный» «Суперджет» и плохого Михаила Погосяна (главного создателя этого самолета). Видимо, это Погосян виноват в том, что из трех потерянных за историю эксплуатации SSJ-100 один был самым тупым образом вогнан «летчиком-асом-испытателем» в гору в Индонезии в 2012 году, другой был разбит летчиками в их родном и знакомом наизусть аэропорту Якутска, и теперь третий был приложен и сожжен вместе с пассажирами в главном аэропорту столицы. Но, вообще-то, точно так же - из-за грубых ошибок экипажа при посадках - с 2008 года в России были разбиты четыре самолета Boeing 737 (в том числе два со всеми пассажирами).

            Чрезмерная самоуверенность, зазнайство и недостаточный уровень самоорганизации и самодисциплины - хорошо узнаваемые негативные черты нашего менталитета, вообще. И они вполне свойственны и многим нашим «профессионалам», в том числе в авиации. Систему гражданской авиации нужно выстраивать с необходимостью учета этих национальных особенностей и их преодоления. Еще Герцен, долгое время живший в Европе, писал, что главное отличие русского человека от западного состоит именно в недостаточной самодисциплине – «у каждого западного человека жандарм в голове сидит, в то время как русскому внешний жандарм нужен».

            Техника - что российская, что западная, какой бы совершенной она ни была - бессильна перед негативными чертами культуры, к тому же в ряде случаев еще и нахально пропагандируемыми и выдаваемыми чуть ли не за добродетель. Показательно, что после дикой истории 2008 года, когда летчики Boeing 737 авиакомпании «KD-авиа» банально забыли выпустить шасси при посадке в Калининграде, тогдашний губернатор Калининградской области Георгий Боос при поддержке хора СМИ вещал, что «благодаря мастерству лётчиков не пострадал ни один человек».

            Мировой опыт свидетельствует, что жесткие меры по наведению порядка в сфере авиационных перевозок вполне приносят действенный результат. Показателен пример Китая, где длительное время тоже была высокая аварийность в гражданской авиации, но комплексное, решительное и беспощадное наведение порядка, начатое в середине 2000-х годов, в итоге превратило гражданскую авиацию КНР в одну из самых безопасных в мире. Характерно и многократное улучшение ситуации с авиационной безопасностью всего за несколько лет и во многих странах Африки.

            В России мы имеем вполне позитивный опыт поддержания достаточно высокого уровня безопасности на наших железных дорогах. Длившееся почти полтора века насаждение жесткой дисциплины, организованности и централизованного контроля в железнодорожной сфере привели к тому, что порядок твердо въелся в плоть и кровь отечественных железнодорожников, а русские расхлябанность и разгильдяйство сведены к минимуму.

            В российской гражданской авиации проблемы вполне решаемы - важно лишь осознать само их наличие и сделать правильные выводы, а не культивировать и не пропагандировать «героев», губящих своим непрофессионализмом человеческие жизни и подрывающих репутацию страны и ее авиации. Хотелось бы надеяться, что трагедия с «Суперджетом» станет в этом отношении переломной.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Победители сохраняют спокойствие

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
            Обсуждение: 10 комментариев

            Имя Доренко творило чудеса

            Алексей Зензинов, сценарист, драматург
            «Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
            Обсуждение: 34 комментария

            Связь времен для России стала внутренней потребностью

            Андрей Бабицкий, журналист
            Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
            Обсуждение: 73 комментария

            День Победы по-украински

            Глеб Простаков, журналист
            «Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
            Обсуждение: 22 комментария

            Зачем монахам смартфоны

            Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
            Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
            Обсуждение: 71 комментарий

            9 Мая воскресло

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
            Обсуждение: 133 комментария

            В День Победы лучше не спорить, а помнить

            Дмитрий Грунюшкин, писатель
            День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
            Обсуждение: 66 комментариев

            Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

            Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
            Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
            Обсуждение: 22 комментария

            Почему нам нужен «Институт национального будущего»

            Николай Гурьянов, журналист
            Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
            Обсуждение: 144 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............