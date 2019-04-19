Каждый раз, когда я, изнемогая от непрерывного апокалипсиса в интернетах, от всех этих завываний в жанре «Россия все глубже и глубже проваливается в болото насилия и лжи», начинаю говорить о том, что русская жизнь за последние двадцать лет становится лучше, а не хуже, что мы – медленно и спотыкаясь – идем в нужную сторону, в ответ меня долго ругают.

И все же.

Читал я на днях у Сергея Шмидта (рекомендую) про очередной юбилей студенческих отстрочек от армии, и тут же Путин сказал, что «призыв постепенно уходит в прошлое» – и я сразу все вспомнил.

Как ранним утром мне звонил товарищ майор (или полковник? – от ужаса я забыл его звание) и зазывал в свое учреждение ласковым голосом. Как продолжалась еще наша собственная «АТО» середины девяностых – и как тяжело было собираться в военкомат на ее фоне. Как я, оцепенев, слушал рассказы старших товарищей из восьмидесятых, которым откосить от поиска пятого угла собственными костями не удалось. И как я был счастлив, когда мою непридуманную близорукость засчитали как уважительный повод никуда не ходить.

Это было время так называемой свободы. То есть время действительно страшноватое и кровавое, хотя кричать об этом именно тогда почему-то было не принято (и только когда в нулевые все стало заметно мягче – тут и закричали).

И вот все кончилось.

Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье.

Кто может и хочет – идейно или меркантильно, неважно, – тот и воюет, а кто не может или не хочет, тот учится «связям с общественностью» и носит легкомысленные разноцветные кроссовки.

Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Но я бы скорее сказал, что это называется «ценность человеческой жизни».

Жизнь перестала считаться копейкой, как в двадцатом веке – и стала ценной.

Майор не звонит.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского