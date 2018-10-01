Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Александр Лукашенко пригрозил лишить Россию экспорта нефти в ЕвропуФото: Vasily Fedosenko/Reuters
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

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Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...

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            Александр Купцикевич
            финансовый аналитик FxPro
            		 12 апреля 2019, 09:10

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            Современному космическому миру Россия запомнится не как сверхдержава, которая первой огранизовала полет человека на орбиту, а как страна, которая отшила Илона Маска.

            58 лет назад только супердержавы могли сконструировать ракету невероятной сложности, провести многоступенчатые испытания и рассмотреть Луну не только из телескопа.

            Доподлинно неизвестно, сколько именно было потрачено как до крылатой фразы Гагарина «Поехали!», так и после его финальной «Я горю, прощайте, товарищи!». Вопрос тогда был не в деньгах, а в том, чтобы совершить великое – и сделать это первыми. Державы боролись именно за то, чтобы оказаться в итоге хозяином космоса. Важнее всего было, чей флагвонзится раньше в поверхность спутника.

            Чуть позже увлеченность небом пошла в народ: любой желающий мог прикупить «участок на Луне» или «назвать планету» именем любимого человека. Конечно, все эти сделки оставались на уровне невинной игры с мошенниками, тогда как за космические запуски по-прежнему отвечало исключительно правительство.

            Но времена изменились, причем произошло это пугающе резко. Как-то внезапно крупнейшие мировые державы начали серьезно уступать в поворотливости прогрессивным и блестяще оснащенным корпорациям. Обычным компаниям, которым хватило денег, талантливых специалистов и упорства для того, чтобы сделать корабли – легче, запуски – дешевле, а разработки – быстрее.

            Фото: Lewis Whyld/EMPICS//ТАСС

            Из страны-героини Россия превратилась в космического изгоя. Когда «Роскосмос» решил перекрыть кислород планам Илона Маска, назвав непомерную даже для него, миллиардера, сумму ради реализации одной лишь миссии с доставкой растений на Марс, тот основал SpaceX. И успешно запустил CrewDragon. При этом уральский завод «Роскосмоса» вот уже как полгода стоит без заказов.

            Возможно, вся эта ситуация и открыла глаза бизнесу: ребята, у неба нет дверей. Так почему бы не начать летать к другим планетам на коммерческой основе – просто потому, что мы можем сделать это? Первыми.

            Теперь издания пестрят заголовками о том, что «Частная космическая компания SpaceX провела успешный тестовый запуск ракеты FalconHeavy».

            Этот корабль способен доставлять на орбиту Земли до 64 тонн груза, и это немало. Для сравнения, ближайший аналог отBoeing, «Дельта-4», осилит лишь 28,7 тонн. Falcon бьет конкурентов по всем статьям, особенно – расходов. Его запуск обойдется лишь в $90 млн, тогда как ракетаBoeing оторвется от стартовой площадки лишь при вложениях в $400 млн.

            Получается, что теперь мало просто разработать космический корабль: надо еще сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Иначе все многолетние труды пойдут просто насмарку. Более того, поддержки журналистов и пользователей Twitter в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала.

            Справедливости ради отметим, что SpaceX все-таки не единственная компания, которая покушается на вотчину#Boeing. Еще один конкурент –  NewGlenn от Amazon. Прямо скажем, от «Амазона» рядовые граждане такого не ожидали, и это сыграло, скорее, на руку маркетингу. Согласно заявлениям представителей компании в СМИ, аппарат, выводящий на орбиту до 45 тонн груза, будет запущен уже в 2020. Опять-таки, смотрите: Amazon еще только разрабатывает ракету, а SpaceX уже представил ее рынку. Через год то, что сейчас кажется чем-то невероятным, может оказаться уже устаревшим.

            Однако стоит посмотреть глубже: дело уже не в космосе. Свои секретные проекты есть и у Alphabet, и у...Facebook. Да-да, у социальной сети.

            Формально, за каждым таким проектом стоит узнаваемый бренд и громкие (максимально, насколько хватит места в утренних газетах) масштабные планы колонизации Марса. По итогу, все это ни что иное, как попытки закрепиться в головах людей: «наша компания – номер один, мы даже летаем в космос». Тем самым, подстегивается спрос на основной продвигаемый продукт.

            Эту же цель преследуют и все разработчикиискусственного разума, и конструкторы самоуправляемых автомобилей.

            Реакцию инвесторов на каждый успешный запуск SpaceX можно проследить по котировках акцийTesla (#TeslaMotor). Например, по следам огневого испытания ракеты 25 января, они вертикально выросли в цене на 15%, до $320.Чем не инструмент для инвестиций?

            Стоит отметить, что у всех проектов Илона Маска есть секретный ингредиент: он сам. Когда вокруг той же Tesla сгущаются тучи, а инвесторы задаются вопросом о жизнеспособности компании, Маск размещает в Твиттере пост о запуске нового бизнеса, выпуске небывалой модели электрокара или успехах на космическом поприще. Все это оттягивает на себя долю внимания интернет-пользователей и позитивно сказывается на курсе ценных бумаг. Блестящая стратегия.

            Кстати, тут же работает и метод Стива Джобса: впечатляющие презентации прототипов и эмоциональное общение с потенциальными покупателями во время выступлений делают свое дело: люди готовы годами ждать поставки реальных товаров, как это до сих пор (уже по инерции) происходит с iPhone.

            Однако долго пускать медиа-пыль в глаза инвесторов не получится. Всего несколько лет назад они не требовали от Tesla реальных достижений и довольствовались текущим положением дел, воспринимая планы на массовое производство электрокаров как красивую картинку в будущем. Тогда рынки были сосредоточены на перспективах, а главной движущей силой являлись те самые высказывания и посты Маска.

            Так вот, то «будущее» уже наступило, и пришла пора отвечать за свои слова. В момент, когда инвесторы об этом вспомнили, Илон Маск стал для Tesla уже негативным фактором: так всегда бывает, когда бизнес построен не вокруг продукта, а вокруг личного бренда его создателя.

            В результате, он попал в переплет собственных неудачных высказываний, последующего дела SEC и участившихся негативных комментариев бывших сотрудников заводов его компании. Казалось бы, не самые значительные корпоративные новости обернулись для эгоцентричной Tesla сильным снижением с декабря прошлого года. С того времени акции потеряли более четверти своей стоимости.

            Это довольно любопытно, поскольку обычно ценные бумаги #TeslaMotors идут аккурат против рынка: растут на пике всеобщего страха фондовых площадок и падают на фоне восстановления котировок глобальных индексов.

            Сейчсас становится все ясней, что у космических проектов Маска гораздо больше шансов оказаться мегауспешными. Однако будет ли ему интересен космос, если Tesla обанкротится? Ведь бизнес SpaceXсложней «продать» рынку, выйдя на IPO, но все же именно в роли «повелителя неба» Маск имеет удовольствие наблюдать тот самый wow-эффект и положительный социальный отклик, которого добивается.

            Не исключено, что вопросы колонизации Марса так часто муссируются в прессе специально для отвода глаз. Насущные проблемы Земли никуда не деваются: более того, суммы, которые идут на ракеты, не помешали бы для решения острых вопросов. Тех, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

            Советский Союз в свое время потерял базу для роста, отвлекшись на космические войны. Возможно, что и на этот раз вместо экологичных и экономичных автомобилей, а также развития инфраструктуры Google или Amazon, все бизнес- и маркетинговые силы будут направлены на то, чтобы убедить людей покупать акции компаний-разработчиков. Что ж, если это и действительно так, то может стать прекрасной инвестиционной идеей. Во всяком случае, к акциям #Amazon, #TeslaMotors и #Boeing точно стоит присмотреться.

            Если говорить о более практическом вопросе, то Маск, с его тягой к оптимизации расходов, скорее всего, как раз и будет тем человеком, который сделает полеты в космос доступными чуть ли не каждому. Не исключено, что рядовое население, которое недовольно работой правительства и никак не может найти свое место в жизни, вполне может продать свою недвижимости на Земле, чтобы, в ближайшем будущем, полететь на Марс в составе первых колоний поселения.

            Основатель SpaceX заявил в своем твите, что стоимость такого полета составит от $100 тыс до $500 тыс. Цена, вполне сопоставимая с квартирой в столице. Тем более, что обратный билет обещают сделать бесплатным. Для тех, кто захочет (или сможет) вернуться.

            Разумеется, здесь, как и с участками на Луне, открывается непаханое поле для мошенников. Не исключено, что они будут называть себя «официальными представителями космических организаций» и предлагать вам продать жилье в обмен на «билет на борт». Дальше нетрудно домыслить развитие событий. Когда бы это ни началось – не поддавайтесь.

            Поэтому можно сказать, что от рядовых граждан космос до сих пор все также далек, как и раньше.


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