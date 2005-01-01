Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

Исследование Brand Analytics по поводу агрессии и агрессивности в Рунете не могло не остаться незамеченным из-за упоминания сайта радиостанции «Эхо Москвы» как площадки, где и то и другое льется рекой. Для начала нужно уточнить, почему эти два слова, которые мы в обычной речи путаем, в исследовании тщательно разделяются. «Агрессия», по мнению авторов, – это «направленное воздействие на объект с целью нанести ему ущерб». «Агрессивность» – накапливаемая негативная энергия, которая потенциально может стать агрессией, а может ритуализоваться (например, в виде плача или смеха).

То есть, если приводить примеры из фильма «Мимино», когда герой Фрунзика Мкртчяна замахивается камнем и кричит «Друг, я тебя как брата прошу, не подходи!» – это агрессия, а когда он же говорит: «Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему – кушать не могу!» – это уже агрессивность. Которая потенциально может привести к побиванию камнями в будущем.

Так вот, самые агрессивные люди в Рунете собираются, как выяснилось, на юношеских форумах вроде «Двача». Второе место у поклонников киберспорта. Третье – у политических форумов, в числе которых назван сайт радио «Эхо Москвы».

На четвертом месте – женские сайты, на пятом – форумы автомобилистов. Тоже, в общем, ничего странного. Странно скорее то, что в «топе» нет кулинарных форумов – из-за рецепта «правильного» борща или «настоящего» плова порой агрессия плещет такая, что можно только порадоваться за то, что виртуальный кулинар, в отличие от реального повара, не может использовать остро отточенный нож супротив оппонента.

Но это, что называется, общий зачет по тематическим группам. В личном зачете у «Эха Москвы» восьмое место по агрессивности и четвертое по агрессии. Сайт радио при этом уверенно опережает всех своих чисто «политических» конкурентов.

Недавно прошли выборы главреда оппозиционной радиостанции. Однако, несмотря на «оппозиционность», выборы были, как это модно говорить, «референдумного», а не «электорального» типа. То есть, по сути, не выборы, а подтверждение статуса бессменного лидера, который если и уйдет когда со своего поста, то либо как Назарбаев, либо как Туркменбаши. Третьего не дано.

«Эхо Москвы» при всей агрессии и агрессивности аудитории – очень примечательный феномен, не имеющий аналогов. С одной стороны, это часть медиаимперии Газпрома, то есть государственной компании. С другой – заповедник никому не интересных «опинион-мейкеров» девяностых. С третьей – рафинированные интеллигенты регулярно критикуют «Эхо» за то, что они приглашают в свои эфиры «нерукопожатных» спикеров, таких как Проханов или Невзоров. И наконец, сайт – сборная солянка из интервью гостей и блогов оппозиционеров и политэмигрантов, включая самых невменяемых, вроде недоубитого Аркадия Бабченко.

Плюс, как выяснилось, одна из самых агрессивных в Рунете аудиторий. Автомобильные хулиганы отстают. То есть одним из главных производителей «атмосферы ненависти» (подчеркнем, ненависти политической, а не бытовой или уголовной) является сайт СМИ, гости которого регулярно обвиняют в продуцировании этой самой атмосферы государство или своих оппонентов. Но ни в коем случае не себя.

На самом деле причина, по которой «Эхо Москвы» сравнимо по агрессии с молодежными сайтами, очень проста. Оказывается (это еще один очень важный момент в исследовании), у женщин помимо известного всплеска гормонов в подростковом возрасте, вызывающего нетерпимость к чужому мнению и агрессию, существует еще один пик агрессии.

Мужчины (что опять-таки общеизвестно и естественно) большую часть жизни агрессивнее женщин. Но после 55 лет у женщин агрессия резко возрастает – и достигает уровня, свойственного 25-летним мужчинам. Вероятно, это тоже гормональное, но, возможно, есть и другие причины.

Ну а дальше достаточно послушать рекламу на «Эхе» – рекламщики лучше прочих знают свою аудиторию. БАДы и прочие товары для женщины 55+. То есть агрессивности добавляют в основном пенсионерки.

Собственно, исследование агрессии в Рунете подтвердило то, что многие видят в реальности. Агрессивные «бабки» в храмах, обуздать которых не могут даже священники. Скандалы в магазинах. И даже недавняя эпидемия избиений школьников – за редкими исключениями, руку на детей поднимали заслуженные учительницы пенсионного возраста.

Можно сколько угодно хихикать над тем, что среднестатистический слушатель (а точнее, слушательница) «Эха Москвы» мало отличается по агрессивности от тролля с «Двача». Но продуктивнее все-таки понять и принять эту проблему и подумать, что делать с такой агрессивностью. Интернет уже давно перестал быть «особой территорией» и стал довольно точным отражением реальности. И в нашу с вами реальность, в наши дома и на наши улицы, политическая агрессия может прийти прямиком с какой-нибудь интернет-странички.