Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

Антон Крылов, журналист
Одним из главных производителей «атмосферы ненависти» в стране (подчеркнем, ненависти политической) оказался сайт СМИ, авторы которого регулярно обвиняют в продуцировании этой самой атмосферы государство или своих оппонентов. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Командир атомной подлодки получает меньше депутата Госдумы

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Армию начали кормить. Если не хорошо, то хотя бы более-менее достойно. Слово «военнослужащий» наконец-то перестало быть эквивалентом слова «нищий». Денежное довольствие серьезно повысили. Но есть и ложка дёгтя. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев

Как я стал русским патриотом

Андрей Бабицкий, журналист
Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...
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            Антон Крылов

            Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

            Антон Крылов
            журналист
            		 22 марта 2019, 19:15

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            Исследование Brand Analytics по поводу агрессии и агрессивности в Рунете не могло не остаться незамеченным из-за упоминания сайта радиостанции «Эхо Москвы» как площадки, где и то и другое льется рекой. Для начала нужно уточнить, почему эти два слова, которые мы в обычной речи путаем, в исследовании тщательно разделяются. «Агрессия», по мнению авторов, – это «направленное воздействие на объект с целью нанести ему ущерб». «Агрессивность» – накапливаемая негативная энергия, которая потенциально может стать агрессией, а может ритуализоваться (например, в виде плача или смеха).

            То есть, если приводить примеры из фильма «Мимино», когда герой Фрунзика Мкртчяна замахивается камнем и кричит «Друг, я тебя как брата прошу, не подходи!» – это агрессия, а когда он же говорит: «Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему – кушать не могу!» – это уже агрессивность. Которая потенциально может привести к побиванию камнями в будущем. 

            Так вот, самые агрессивные люди в Рунете собираются, как выяснилось, на юношеских форумах вроде «Двача». Второе место у поклонников киберспорта. Третье – у политических форумов, в числе которых назван сайт радио «Эхо Москвы».

            На четвертом месте – женские сайты, на пятом – форумы автомобилистов. Тоже, в общем, ничего странного. Странно скорее то, что в «топе» нет кулинарных форумов – из-за рецепта «правильного» борща или «настоящего» плова порой агрессия плещет такая, что можно только порадоваться за то, что виртуальный кулинар, в отличие от реального повара, не может использовать остро отточенный нож супротив оппонента.

            Но это, что называется, общий зачет по тематическим группам. В личном зачете у «Эха Москвы» восьмое место по агрессивности и четвертое по агрессии. Сайт радио при этом уверенно опережает всех своих чисто «политических» конкурентов.

            Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»

            Недавно прошли выборы главреда оппозиционной радиостанции. Однако, несмотря на «оппозиционность», выборы были, как это модно говорить, «референдумного», а не «электорального» типа. То есть, по сути, не выборы, а подтверждение статуса бессменного лидера, который если и уйдет когда со своего поста, то либо как Назарбаев, либо как Туркменбаши. Третьего не дано.

            «Эхо Москвы» при всей агрессии и агрессивности аудитории – очень примечательный феномен, не имеющий аналогов. С одной стороны, это часть медиаимперии Газпрома, то есть государственной компании. С другой – заповедник никому не интересных «опинион-мейкеров» девяностых. С третьей – рафинированные интеллигенты регулярно критикуют «Эхо» за то, что они приглашают в свои эфиры «нерукопожатных» спикеров, таких как Проханов или Невзоров. И наконец, сайт – сборная солянка из интервью гостей и блогов оппозиционеров и политэмигрантов, включая самых невменяемых, вроде недоубитого Аркадия Бабченко.

            Плюс, как выяснилось, одна из самых агрессивных в Рунете аудиторий. Автомобильные хулиганы отстают. То есть одним из главных производителей «атмосферы ненависти» (подчеркнем, ненависти политической, а не бытовой или уголовной) является сайт СМИ, гости которого регулярно обвиняют в продуцировании этой самой атмосферы государство или своих оппонентов. Но ни в коем случае не себя.

            На самом деле причина, по которой «Эхо Москвы» сравнимо по агрессии с молодежными сайтами, очень проста. Оказывается (это еще один очень важный момент в исследовании), у женщин помимо известного всплеска гормонов в подростковом возрасте, вызывающего нетерпимость к чужому мнению и агрессию, существует еще один пик агрессии.

            Мужчины (что опять-таки общеизвестно и естественно) большую часть жизни агрессивнее женщин. Но после 55 лет у женщин агрессия резко возрастает – и достигает уровня, свойственного 25-летним мужчинам. Вероятно, это тоже гормональное, но, возможно, есть и другие причины.

            Ну а дальше достаточно послушать рекламу на «Эхе» – рекламщики лучше прочих знают свою аудиторию. БАДы и прочие товары для женщины 55+. То есть агрессивности добавляют в основном пенсионерки.

            Собственно, исследование агрессии в Рунете подтвердило то, что многие видят в реальности. Агрессивные «бабки» в храмах, обуздать которых не могут даже священники. Скандалы в магазинах. И даже недавняя эпидемия избиений школьников – за редкими исключениями, руку на детей поднимали заслуженные учительницы пенсионного возраста.

            Можно сколько угодно хихикать над тем, что среднестатистический слушатель (а точнее, слушательница) «Эха Москвы» мало отличается по агрессивности от тролля с «Двача». Но продуктивнее все-таки понять и принять эту проблему и подумать, что делать с такой агрессивностью. Интернет уже давно перестал быть «особой территорией» и стал довольно точным отражением реальности. И в нашу с вами реальность, в наши дома и на наши улицы, политическая агрессия может прийти прямиком с какой-нибудь интернет-странички.


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