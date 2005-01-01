Назарбаев прощается, но никуда не уходит

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Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Назарбаев прощается, но никуда не уходит

Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...

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            Назарбаев прощается, но никуда не уходит

            Андрей Манчук
            политолог
            		 20 марта 2019, 13:54

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            Досрочная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который занимал этот пост почти 30 лет – с 24 апреля 1990 года, а до этого возглавлял Верховный совет и Совет министров Казахской СССР, стала главной темой новостей на всем постсоветском пространстве. Аналитики осторожно просчитывают последствия этого шага, высказывая предположения насчет возможных преемников президента.

            Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который уже принес присягу на совместном заседании палат парламента и вступил в должность президента республики, очевидно, не является фигурой с самостоятельными политическими амбициями. Бывший премьер-министр Казахстана и опытный кадровый дипломат с дипломом МГИМО находится в команде Назарбаева с момента провозглашения независимости, никогда не заставляя его усомниться в своей преданности.

            И еще несколько лет назад, когда «Лидер нации» решил удержать около себя старого соратника, который намеревался полностью сосредоточиться на работе в структурах Организации Объединенных Наций, наиболее прозорливые комментаторы усмотрели в этом подготовку к контролируемому транзиту власти, которая без лишнего шума осуществлялась в последние годы в самой большой стране Средней Азии.

            Собственно, об этом процессе говорили уже давно – и эти разговоры усилились после 31 мая прошлого года, когда сенат парламента принял закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», закрепив за Назарбаевым персональное пожизненное руководство.

            Одновременно парламентарии существенно расширили полномочия казахского Совбеза, превратив его из консультативно-совещательного органа с чисто декоративными представительскими функциями в мощную влиятельную структуру, координирующую деятельность всех органов власти. И прежде всего – весь пул ее силовых структур. На сегодняшний момент в состав Совбеза входят глава кабмина, председатели палат парламента, государственный секретарь, руководитель администрации президента, генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, министр иностранных дел, министр обороны и министр внутренних дел. А это фактически превращает его в дублирующее – а скорее даже, основное – правительство Казахстана. Контроль над которым монопольно удерживает за собой «Елбасы» Нурсултан.

            Фото: Павел Александров/ТАСС

            Конечно, все это принципиально отличается от российской политической повестки образца 1999 года. Несмотря на то, что многие российские эксперты пытаются механически сравнивать назарбаевское обращение с предновогодними ельцинскими словами «Я устал, я ухожу». 

            Нет никаких сомнений, что чрезмерная власть становится обузой для 78-летнего Назарбаева, который был самым возрастным президентом на постсоветском пространстве. Особенно на фоне устойчивых слухов о весьма серьезных заболеваниях. Однако попрощавшийся с нацией политик не собирается никуда уходить, а сама процедура транзита власти еще только вступает в свою активную фазу.

            Подготовка к этому активно продолжалась в течение всего последнего года. В частности, казахстанские парламентарии проголосовали за закон о национальной безопасности, который существенно расширяет полномочия и влияние силовиков из КНБ. Недавние изменения в законе о выборах разрешают баллотироваться в президенты только после пяти лет государственной службы или работы на выборных должностях. Это автоматически отсекает от избирательного процесса представителей крупного бизнеса и оппозиционных политиков, не имеющих связи с государственным аппаратом. А это позволяет сделать определенные предположения относительно подлинного преемника «Елбасы».

            «Буквально за несколько часов до публичного заявления Нурсултана Назарбаева о его отставке казахский оппозиционный канал БАСЕ опубликовал видеоролик под названием «Назарбаев передает власть своему племяннику». Токаев лишь пешка, переходная фигура, транзитный коридор, через который будет передаваться власть настоящему преемнику Нурсултана Назарбаева, который на деле сохраняет за собой власть в стране. Выглядит это следующим образом: Назарбаев без должности президента на самом верху власти, под ним – глава КНБ Карим Масимов и предполагаемый преемник Самат Абиш», – достаточно откровенно пишет об этом казахский политик Айдос Садыков.

            И действительно – Самат Абиш, сын младшего брата Нурсултана Назарбаева, первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, который окончил в 2002 году Академию Службы внешней разведки Российской Федерации и взял себе в качестве фамилии имя деда, всегда рассматривался как возможный преемник своего дяди. Еще в 2013 году казахские СМИ писали о том, что президент республики якобы неформально представил его в этом качестве Владимиру Путину. 

            Шансы этого профессионального силовика выглядят сейчас несколько предпочтительней, чем перспективы других кандидатов из «семейной когорты», включая старшую дочь «Лидера нации» Даригу Назарбаеву. Она была избрана на пост главы сената парламента Казахстана вместо занявшего пост президента Токаева. Многочисленные скандалы и опала бывшего мужа президентской дочки Рахата Алиева, который эмигрировал за границу, обвинил бывшего тестя в присвоении миллиардов долларов из госбюджета, а затем при подозрительных обстоятельствах покончил с собой в Вене, очень серьезно ударили по ее карьерным амбициям. 

            Усиливая влияние блока спецслужб во главе с полностью лояльным к нему КНБ, Нурсултан Назарбаев закрепляет за своим окружением монопольный контроль над властью, зачищая весь спектр загнанной в маргинес оппозиции – от прозападных либералов до коммунистов и условно пророссийских организаций на северо-востоке страны.

            Это также является подготовкой к возможным протестным выступлениям под социальными лозунгами – вроде тех, которые прогремели в 2011 году на День независимости Казахстана, когда силовые структуры расстреляли бастующих нефтяников пустынного города Жанаозена. Побывав в этом городе вскоре после трагедии, жертвами которой стали по меньшей мере 17 рабочих, мы смогли убедиться: несмотря на внешний фасад стабильности, угроза таких потрясений постоянно растет. И только они всерьез угрожают власти опытнейшего стратега закулисной политики, которым показал себя за 30 лет своего правления Нурсултан Назарбаев.


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