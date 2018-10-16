Новозеландский террор начался в Сети

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Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Александр Чаусов

            Новозеландский террор начался в Сети

            Александр Чаусов
            кандидат исторических наук, публицист
            		 15 марта 2019, 19:50

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            Теракт в Новой Зеландии, помимо того, что стал «самым черным днем» в истории этой страны, как заявила новозеландский премьер Джасинда Ардерн, показал еще и то, насколько иллюзорны все разговоры о «безопасности интернета». И вот об этом стоит, пожалуй, поговорить отдельно и более подробно.

            Теракт – это действие, при котором человеческие жертвы являются только средством. А цель – посеять панический ужас. И чем шире распространяется информация о теракте, непосредственная и без купюр, тем больше градус этого ужаса. И Брентон Таррант этой своей цели достиг в максимально возможном масштабе. Он просто транслировал на стриме то, как убивал людей.

            И да, накануне теракта он еще и опубликовал манифест, в котором прямо говорил о своих намерениях и мотивах. Да еще и троллил по поводу того, что к насилию его подтолкнули компьютерные игры. И как прореагировал хоть кто-то, кто был в состоянии заблокировать эту информацию в Сети? А никак.

            Здесь стоит вспомнить одного из наших, российских, школьников, который устроил бойню в своей школе. Он ведь тоже накануне в Сети опубликовал текст о своих намерениях. И тоже, в общем-то, все это было проигнорировано. Ну, право слово, это ведь не картинки со свастиками отлавливать, тут вчитываться нужно.

            Фактически Таррант устроил из своего теракта шоу. И самое печальное, что в Новой Зеландии уже прозвучали заявления о том, что все террористы, напавшие и расстрелявшие мусульман в мечети, имели некие криминальные и экстремистские склонности. Но их как-то так взяли и не заподозрили. Ну, мало ли кто и что в Сети пишет и как высказывается.

            Фото: Mark Baker/AP/ТАСС

            Джасинда Ардерн что-то там заявляет про то, что их страна подверглась такой атаке потому, что «отстаивает идеалы мультикультурализма». Но это слишком узкая точка зрения на вопрос. Собственно, мультикультурализм во всей своей широте и привел к этому массовому убийству.

            Потому, например, что в мультикультурных и толерантных западных сообществах как-то не принято громко и четко проговаривать, чем традиционный ислам отличается от радикального исламизма. Ну а в итоге находятся ультранаци, которые идут и убивают всех.

            Злая ирония заключается в том, что в Новой Зеландии вообще не было сколько-нибудь громких и глобальных конфликтов исламской общины и всего остального сообщества. В Австралии что-то похожее было, но там официальные власти очень четко разграничили сферу влияния, полномочий и опций по требованиям для всех религиозных общин, в том числе и исламской. И тоже в целом все стихло.

            Но вот австралийский неофашист едет в Новую Зеландию и устраивает расстрел мирных людей, которые молятся Богу. Не в Сирию едет с террористами воевать (хотя есть такая странность, нацисты с исламистами периодически дружат практически взасос), а именно в Новую Зеландию. Потому что ближе и безопаснее. И потому что самим очень хотелось стать террористами. Это же известность и слава. На крови.

            Сеть уже давно не анонимна во всем мире. Это, простите, очевидный факт, реальность, данная нам в ощущениях. Но почему-то это отсутствие анонимности направлено на в целом добропорядочных граждан, а не на поиск реальных угроз. И оказывается, что человек может либо подвергнуться общественной обструкции, либо вообще «присесть» за резкое высказывание и репост картинки. Но реальный террорист, который публикует огромный и подробный манифест, остается вне сферы внимания полиции и, уж скажем честно, психиатров.

            В контексте этой новой реальности, реальности, надо сказать, весьма неприятной, сто раз прав член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который говорит о том, что «сегодня каждый ответственный человек и руководитель должен понимать, что с чумой XXI века, международным террором, бороться можно только сообща – других вариантов нет».

            И, что важнее, сегодня перед всем миром стоит необходимость тотального пересмотра норм безопасности в Сети. Особенно в части бесконтрольного распространения подобного рода контента. Поскольку история, конечно, не знает сослагательного наклонения, но кто знает, если бы и этот манифест, и стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы Брентон Таррант на теракт? Или, поняв, что не получит своей доли известности, остановился бы? Ну и, может статься, если бы этот его манифест был обнаружен компетентными органами и принят во внимание, то террорист просто физически не смог бы ничего совершить.

            Ну и заигрывание западной цивилизации с неонацизмом, а это заигрывание идет уже несколько лет, тоже, в общем, показало себя во всей красе. «Нордические, как снеговик» ребята с оружием в руках по своей манере действий ничем особенно не отличаются от бородатых бармалеев в той же Сирии.

            И про эту угрозу, терроризма вообще, в России знают очень хорошо. У нас очень богатый и очень печальный опыт. Но вот прислушается ли мировое сообщество к нашему опыту – это большой вопрос.


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