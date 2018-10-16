Новозеландский террор начался в Сети

Теракт в Новой Зеландии, помимо того, что стал «самым черным днем» в истории этой страны, как заявила новозеландский премьер Джасинда Ардерн, показал еще и то, насколько иллюзорны все разговоры о «безопасности интернета». И вот об этом стоит, пожалуй, поговорить отдельно и более подробно.

Теракт – это действие, при котором человеческие жертвы являются только средством. А цель – посеять панический ужас. И чем шире распространяется информация о теракте, непосредственная и без купюр, тем больше градус этого ужаса. И Брентон Таррант этой своей цели достиг в максимально возможном масштабе. Он просто транслировал на стриме то, как убивал людей.

И да, накануне теракта он еще и опубликовал манифест, в котором прямо говорил о своих намерениях и мотивах. Да еще и троллил по поводу того, что к насилию его подтолкнули компьютерные игры. И как прореагировал хоть кто-то, кто был в состоянии заблокировать эту информацию в Сети? А никак.

Здесь стоит вспомнить одного из наших, российских, школьников, который устроил бойню в своей школе. Он ведь тоже накануне в Сети опубликовал текст о своих намерениях. И тоже, в общем-то, все это было проигнорировано. Ну, право слово, это ведь не картинки со свастиками отлавливать, тут вчитываться нужно.

Фактически Таррант устроил из своего теракта шоу. И самое печальное, что в Новой Зеландии уже прозвучали заявления о том, что все террористы, напавшие и расстрелявшие мусульман в мечети, имели некие криминальные и экстремистские склонности. Но их как-то так взяли и не заподозрили. Ну, мало ли кто и что в Сети пишет и как высказывается.

Джасинда Ардерн что-то там заявляет про то, что их страна подверглась такой атаке потому, что «отстаивает идеалы мультикультурализма». Но это слишком узкая точка зрения на вопрос. Собственно, мультикультурализм во всей своей широте и привел к этому массовому убийству.

Потому, например, что в мультикультурных и толерантных западных сообществах как-то не принято громко и четко проговаривать, чем традиционный ислам отличается от радикального исламизма. Ну а в итоге находятся ультранаци, которые идут и убивают всех.

Злая ирония заключается в том, что в Новой Зеландии вообще не было сколько-нибудь громких и глобальных конфликтов исламской общины и всего остального сообщества. В Австралии что-то похожее было, но там официальные власти очень четко разграничили сферу влияния, полномочий и опций по требованиям для всех религиозных общин, в том числе и исламской. И тоже в целом все стихло.

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Но вот австралийский неофашист едет в Новую Зеландию и устраивает расстрел мирных людей, которые молятся Богу. Не в Сирию едет с террористами воевать (хотя есть такая странность, нацисты с исламистами периодически дружат практически взасос), а именно в Новую Зеландию. Потому что ближе и безопаснее. И потому что самим очень хотелось стать террористами. Это же известность и слава. На крови.

Сеть уже давно не анонимна во всем мире. Это, простите, очевидный факт, реальность, данная нам в ощущениях. Но почему-то это отсутствие анонимности направлено на в целом добропорядочных граждан, а не на поиск реальных угроз. И оказывается, что человек может либо подвергнуться общественной обструкции, либо вообще «присесть» за резкое высказывание и репост картинки. Но реальный террорист, который публикует огромный и подробный манифест, остается вне сферы внимания полиции и, уж скажем честно, психиатров.

В контексте этой новой реальности, реальности, надо сказать, весьма неприятной, сто раз прав член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который говорит о том, что «сегодня каждый ответственный человек и руководитель должен понимать, что с чумой XXI века, международным террором, бороться можно только сообща – других вариантов нет».

И, что важнее, сегодня перед всем миром стоит необходимость тотального пересмотра норм безопасности в Сети. Особенно в части бесконтрольного распространения подобного рода контента. Поскольку история, конечно, не знает сослагательного наклонения, но кто знает, если бы и этот манифест, и стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы Брентон Таррант на теракт? Или, поняв, что не получит своей доли известности, остановился бы? Ну и, может статься, если бы этот его манифест был обнаружен компетентными органами и принят во внимание, то террорист просто физически не смог бы ничего совершить.

Ну и заигрывание западной цивилизации с неонацизмом, а это заигрывание идет уже несколько лет, тоже, в общем, показало себя во всей красе. «Нордические, как снеговик» ребята с оружием в руках по своей манере действий ничем особенно не отличаются от бородатых бармалеев в той же Сирии.

И про эту угрозу, терроризма вообще, в России знают очень хорошо. У нас очень богатый и очень печальный опыт. Но вот прислушается ли мировое сообщество к нашему опыту – это большой вопрос.