«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

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Чего ждать от цен в 2019-м

Отечественное шампанское станет дороже из-за норм ВТОФото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
После праздничных новогодних распродаж потребительские цены в России неизбежно начнут расти. Для этого есть как явные факторы – рост НДС и акцизов на бензин, так и пока потенциальные – это девальвация российской валюты. На что же ждать роста цен в новом году? Подробности...
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Как вернуть русских в Россию

Живущие за рубежом русские отнюдь не стремятся вернуться на историческую родину, и с этим надо что-то делатьФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Уходящий 2018 год был отмечен повышенным вниманием к судьбе российских соотечественников за рубежом и проблеме возвращения их в Россию. Сказано множество правильных слов о том, как слабо была организована работа по возвращению русских на историческую родину. В чем же главные ошибки и как их можно исправить?  Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную меру для страны обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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В СССР замалчивали катастрофы

Виктор Олевич, Политолог
Левое кликушество вокруг трагических событий в Кемерово и Магнитогорске в прошлом году имеет под собой реальную основу: советскую цензуру, которая создавала для отечественной аудитории светлых и беззаботных будней сталеваров и комбайнеров. Подробности...

«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...

Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране, начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Путин выполнил пять детских желаний

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          Инокиня Евгения (Сеньчукова)

          «Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

          Инокиня Евгения (Сеньчукова)
          пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
          		 4 января 2019, 10:20

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          Про так называемую «украинскую автокефалию» и отношения Русской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом, кажется, только ленивый еще не написал. Я не ленивая, я тоже напишу.

          Строго говоря, ничего сверхъестественно противозаконного не произошло. Канонов, регулирующих предоставление автокефалии, то есть самостоятельности, той или иной Церкви, попросту не существует. Константинополь действует, исходя из того предположения, что автокефалию Русской Церкви предоставлял он, а Киевскую митрополию присоединял к ней по факту создания единого государства.

          Русская Церковь считает, что это все преданья старины глубокой, а на сегодняшний день Украинская Церковь вполне органично вписана в общение с другими Поместными Церквами через Русскую на правах широкой автономии. Автокефалия, которую, типа, дает Константинополь, вообще никакой автономии не предлагает.

          Принципиальная позиция Константинополя – в семье Поместных Церквей они первые, а это значит, что ответственные решения принимают именно в Константинополе. Принципиальная позиция Московского Патриархата – «оставьте нас в покое, в конце-то концов, и так проблем выше крыши!» Позиция Москвы лично мне, как худо-бедно религиоведу, специалисту по экклезиологии (учение о Церкви), представляется более оправданной богословски и чисто практически.

          Руководить всеми православными процессами из одной географической точки (что в логике Константинопольского Патриархата, второе название которого – Вселенский Патриархат – неизбежно) – как минимум трудно. Как максимум – невозможно. А с точки зрения здравого смысла – просто вредно для церковной жизни: Церковь не в безвоздушном пространстве существует. На Церковь в Стамбуле влияет турецкое правительство, американское (как минимум через греческую диаспору), а если политическая ситуация поменяется, то может начать влиять вообще кто угодно.

          Фото: Gleb Garanich/Reuters

          Так вот, этот церковно-политико-канонически-богословский экскурс был присказкой. А «сказка» вот какая.

          В конце года все пишут и сдают отчеты. Церковные пресс-службы тоже не ангелов в небе созерцают и не умной молитве предаются, а выполняют эту скучную бумажную работу. И я, как пресс-секретарь Якутской епархии, не исключение. Моя сокелейница (соседка, говоря по-монастырски), руководитель издательского отдела той же епархии, монахиня постарше и поопытнее меня, закончив бумажную волокиту, решила заняться творчеством – литературной обработкой беседы опытного старца с верующими. И вот я, вся в мыле, копаюсь в интернете, собирая ссылки, имеющие отношение к церковной жизни Якутии, на голове наушники, в наушниках – бодрая громкая музыка, типа «Zdob si Zdoob» или Горана Бреговича, как вдруг сквозь южные мотивы прорывается крик соседки: «ААА!!!»

          Я срочно оборачиваюсь к сестре, испугавшись, что произошло нечто непоправимое. Сестра же, почти в трансе, зачитывает мне вопрос какого-то истового прихожанина батюшке: «Что же делать? Жидомасоны и Запад навязывают нам новую безнравственную мораль, человечество гибнет! Батюшка, мы же можем повторить судьбу древнего Рима и Византии! Что же делать, батюшка?!»

          В этот момент мой взгляд падает на заголовок на одном якутском новостном сайте: «Битва с волками не теряет актуальности». Описывается понятная для любого северянина ситуация. Как известно, есть оленьи стада, которых пасут оленеводы, а есть – которых пасут волки. И иногда, если стадо «человечье» забирается на территорию стада «волчьего», волки начинают резать домашних оленей. А иногда волки просто так режут принадлежащих людям оленей. И в любом случае это наносит значительный ущерб хозяйству жителей Крайнего Севера, основой которого как раз оленеводство и является.

          Иными словами, кто-то останется голодным – либо люди, либо волки. И люди как-то поважнее.

          В голове калейдоскоп превращается во флорентийскую мозаику. Вот одна ее половина – мир грез и фантазий, в нем – жидомасоны и прочая конспирология, воздушные замки константинопольского первенства, какие-то поросшие мхом церковные грамоты многовековой давности, а вот другая – волки, режущие оленей, жгучий мороз Крайнего Севера, война на Донбассе, экономический кризис в украинском государстве и прочие по-настоящему реальные и страшные вещи.

          Тут, знаете, надо уметь разбираться. Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ (потому что в храмы даже в куда более традиционном, чем российское, украинском обществе больше пяти его процентов все равно не ходит) – то это про фантомы. А если тебе говорят о битве с волками, которая позволит защитить оленей, продать оленей на мясо и шкуру, а на вырученные деньги купить лекарств и заплатить за электричество, зажарить оленины и поесть самим, а из самих волков можно сделать неплохие шубу, шапку и варежки, вопреки возмущению «зеленых» («зеленые» на Крайнем Севере смотрятся довольно смешно) – то это про реальность. Хотя слово «автокефалия» звучит ужасно умно, а «битва с волками» ассоциируется с сериалом «Игра Престолов» и вообще кажется чем-то несерьезным.

          Выбирать между фантазиями (иногда сладкими, иногда устрашающими) и жизнью (очень часто – совсем не простой) в конечном итоге придется каждому.


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