Репродуктивное безумие в пензенской области

«Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, и уговаривать их сохранить беременность», – передает ТАСС.

Таким образом Белозерцев, по его словам, решил вопрос профилактики абортов.

«С 1 декабря с каждой женщиной дополнительно работает главврач, глава муниципалитета, психолог, руководители соцслужбы, представители женских общественных организаций. В обязательном порядке должны пригласить будущую маму к главе администрации или замглавы администрации по социальным вопросам», – заявил глава региона».

Иначе говоря: соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону.

Это еще и грубое вмешательство в личную жизнь. Какое дело замглаве администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Правильный ответ – это вообще не его дело.

Разве что он хочет предложить женщине квартиру и достойное содержание на три года после рождения ребенка. Вот тогда пусть приглашает на разговор. И то ее решение – это ее дело.

Вот это отношение к женщине как к инкубатору со стороны некоторых чиновников – то, что в России надо искоренять как можно скорее.

Поймите же вы уже наконец: профилактика абортов – это секспросвет, доступная контрацепция и поддержка беременных женщин в трудной ситуации.

А не вот это постыдное «я вас буду отговаривать».

Источник: Блог Анны Федоровой