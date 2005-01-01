Министерство обороны России возложило вину за гибель российского самолета Ил-20 и 15 российских военнослужащих на Израиль.

То, что западные политики ведут себя по отношению к России подло, – это не новость. Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики.

Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет.

Если они рассматривают российских военных в Сирии как врагов, то тогда военная хитрость израильтян понятна и логична. Но тогда и Израиль является нашим врагом.

Если же Израиль Россию за врага не считает (и уж точно он об этом не объявлял), то тогда эти действия израильских летчиков точно подлость и преступление (во всяком случае, такой должна быть оценка их действий российским правосудием).

И действовать надо соответственно. А прежде всего обнародовать имена израильских военных, совершивших эту подлость.

Око за око, зуб за зуб! Кажется, этим руководствуется Израиль в подобных случаях, когда они касаются его граждан и военных? Вот и ответ на вопрос, как надо действовать России.

Источник: Блог Виталия Третьякова