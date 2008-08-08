На кого похожи Петров и Боширов

Мой отец работал с 1970-х годов в КГБ, потом, понятное дело, в ФСБ. Я с детства понимал, что такое его работа, хотя рассказывал он о ней нечасто. Но интересно. Я видел его друзей, коллег по работе, таких же оперативников, видел, как они общаются, как держат себя.

Много позднее я по работе часто пересекался с теми, кто сейчас работает в ФСБ. С ребятами, которые работают по антитеррору, которые шпионов ловят.

Так вот эти двое, Петров энд Боширов, не похожи на чекистов совсем.

По работе я и с офицерами ГРУ пересекался. И в Москве, и в Косово, и на Кавказе, и в Афганистане (хотя их там в 2001 году как бы и не было), и, видимо, даже в Ираке в 2003-м, хотя те крепко сбитые ребята, которые мрачно и очень смешно шутили и убеждали меня, ухмыляясь, что они специалисты по логистике и карго и тут у их клиента груз завис в Курдистане.

Так вот Петров энд Боширов и на сотрудников ГРУ не похожи. И даже на спецназ ГРУ, как пытаются писать всякие «эксперты». Спецназовцы ребята, конечно, своеобразные, но как минимум образованные и мысли излагают прекрасно.

А похожи, по моему скромному мнению, Петров энд Боширов на людей из мира околокриминального. Или на бывших полицейских, таможенников, которые ступили на скользкую дорогу мутного полулегального бизнеса. Например, перевозка допинг-препаратов или анаболиков. Или вывоз кэша. Или контрабанда часов и золота. Дело прибыльное, особенно когда «калитка» на границе есть.

Это не дает ответа на вопрос, что они в Солсбери делали. Во всяком случае, на самом деле. Но тем не менее. Повторюсь: не похожи они на офицеров ФСБ или ГУ ГШ.

Кстати, «эксперты» вчера кинулись после этого интервью обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Или это их ликвидировали? Вы, товарищи, когда последний раз видели какого-нибудь крупного амира в Дагестане? Года два назад? А как же так вышло-то, что их не стало? Как так вышло, что все организаторы крупных терактов давно на том свете? Ну да. Не умеют работать спецслужбы.

Офицеры, которые занимаются ликвидацией бандподполья, – это, как правило, люди не с одним высшим образованием.

Ну, и в Сирии, конечно, ИГИЛ* сам по себе выпилился. При чем тут наша военная разведка, правда? ВКС ведь узнавали про склады боевиков или их сборища исключительно с помощью экстрасенсов? Так ведь?

А Петров с Бошировым и на активистов радужного движения не сильно похожи. На людей, неожиданно для себя попавших в лютый замес, – да. Причем они даже не знают, кто для них сейчас опаснее, англичане или наша родная ФСБ.

Так что парни не врали, когда говорили, что жизнь у них того... под откос пошла. Это как раз они говорили искренне.

Источник: Блог Андрея Медведева