На кого похожи Петров и Боширов

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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова

С подобным социальным типажом в России встречался каждыйФото: Metroplitan Police/Global Look Press
В России интервью Петрова и Боширова многие попытались высмеять. В Британии, напротив, показывают в усеченном варианте. Британцев понять можно, но вот российская подозрительность кажется излишней. Это становится особенно ясно, если вспомнить фразу, которой оценил ситуацию с Бошировым и Петровым президент Путин: «Ничего особенного и криминального нет». Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...

Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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        • Положительно

        • Отрицательно

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          На кого похожи Петров и Боширов

          Андрей Медведев
          Политический обозреватель
          		14 сентября 2018, 11:26

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          Мой отец работал с 1970-х годов в КГБ, потом, понятное дело, в ФСБ. Я с детства понимал, что такое его работа, хотя рассказывал он о ней нечасто. Но интересно. Я видел его друзей, коллег по работе, таких же оперативников, видел, как они общаются, как держат себя.

          Много позднее я по работе часто пересекался с теми, кто сейчас работает в ФСБ. С ребятами, которые работают по антитеррору, которые шпионов ловят.

          Так вот эти двое, Петров энд Боширов, не похожи на чекистов совсем. 

          По работе я и с офицерами ГРУ пересекался. И в Москве, и в Косово, и на Кавказе, и в Афганистане (хотя их там в 2001 году как бы и не было), и, видимо, даже в Ираке в 2003-м, хотя те крепко сбитые ребята, которые мрачно и очень смешно шутили и убеждали меня, ухмыляясь, что они специалисты по логистике и карго и тут у их клиента груз завис в Курдистане. 

          Так вот Петров энд Боширов и на сотрудников ГРУ не похожи. И даже на спецназ ГРУ, как пытаются писать всякие «эксперты». Спецназовцы ребята, конечно, своеобразные, но как минимум образованные и мысли излагают прекрасно.

          Фото: Russia Today/Global Look Press

          А похожи, по моему скромному мнению, Петров энд Боширов на людей из мира околокриминального. Или на бывших полицейских, таможенников, которые ступили на скользкую дорогу мутного полулегального бизнеса. Например, перевозка допинг-препаратов или анаболиков. Или вывоз кэша. Или контрабанда часов и золота. Дело прибыльное, особенно когда «калитка» на границе есть.

          Это не дает ответа на вопрос, что они в Солсбери делали. Во всяком случае, на самом деле. Но тем не менее. Повторюсь: не похожи они на офицеров ФСБ или ГУ ГШ. 

          Кстати, «эксперты» вчера кинулись после этого интервью обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе –  они сами собой ускакали в края вечной охоты? Или это их ликвидировали? Вы, товарищи, когда последний раз видели какого-нибудь крупного амира в Дагестане? Года два назад? А как же так вышло-то, что их не стало? Как так вышло, что все организаторы крупных терактов давно на том свете? Ну да. Не умеют работать спецслужбы.

          Офицеры, которые занимаются ликвидацией бандподполья, – это, как правило, люди не с одним высшим образованием. 

          Ну, и в Сирии, конечно, ИГИЛ* сам по себе выпилился. При чем тут наша военная разведка, правда? ВКС ведь узнавали про склады боевиков или их сборища исключительно с помощью экстрасенсов? Так ведь? 

          А Петров с Бошировым и на активистов радужного движения не сильно похожи. На людей, неожиданно для себя попавших в лютый замес, – да. Причем они даже не знают, кто для них сейчас опаснее, англичане или наша родная ФСБ.

          Так что парни не врали, когда говорили, что жизнь у них того... под откос пошла. Это как раз они говорили искренне.

          Источник: Блог Андрея Медведева

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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