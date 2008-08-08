Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?

Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». По этому поводу вокруг разливается радость, а сама Тесс говорит – «ах, если бы я увидела такую обложку, когда я была маленькой девочкой, моя жизнь повернулась бы по-другому».

Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему.

Во-первых, индустрия плюс-сайз-моделинга ничем не отличается от других сегментов модельного бизнеса. Обычных моделей заставляют худеть. Плюс-сайз-моделям предъявляют не менее жесткие стандарты: не худей. Если чо, ешь макароны с сыром на ночь, но не худей, зато твое лицо должно быть подтянутым, так что занимайся лицом и не допускай тут никакого фейспозитива, у плюс-сайз-модели должно быть красивое лицо со скулами.

Во-вторых, плюс-сайз-моделей фотошопят точно так же. Им выравнивают кожу, рисуют перепад между талией и бедрами и стирают неизбежные издержки большого веса.

Плюс-сайз-модель – это точно такой же выдуманный привлекательный образ, как обычная модель. Полные женщины не узнают в них себя точно так же, как женщины обычного сложения не узнают себя в обычных глянцевых обложках.

Одна моя очень умная знакомая женщина написала: «Я сейчас смотрю на эту обложку с Тесс, и моя жизнь становится хуже». А не лучше. Вроде бы на обложке тоже женщина большого размера, а что-то она не похожа на то, что видят в зеркале покупательницы из отделов плюс-сайз. Опять показали недостижимый образ, и что с этого толку.

Модная индустрия – холодная циничная сука, она не собирается идти навстречу полным людям из гуманистических соображений. Она просто использует новенькие классные тренды. Тесс Холидей сделала отличную карьеру, респект ей. Но на жизнь полных женщин это никак не влияет.

Значительно круче, когда ASOS фоткает часть своей одежды на женщинах 48-го, 50-го, 52-го размера. Вокруг этого не возникает особого хайпа, зато это про жизнь. Про ежедневную необходимость красиво или просто комфортно одеться.

А обложка «Космо» с женщиной, которая весит 100+ и которой повезло сделать из этого бренд, – это не про жизнь, а про счастливое исключение.

Источник: Блог Анны Федоровой