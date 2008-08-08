28 августа, вторник | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пентагон сообщил об обсуждении с Россией предотвращения химатаки в Сирии
Разделы
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры?
Подробности...
Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово.
Подробности...
Песнопевец Орлух-Либединский наблюдал за рассветом в Крыму, и тревожные горькие мысли мозжечок выедали ему.
Подробности...
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
Кобзарь во стане русских воинов
Песнопевец Орлух-Либединский
Наблюдал за рассветом в Крыму,
И тревожные горькие мысли
Мозжечок выедали ему.
Украина моя Украина,
Как лишилась ты этой земли,
Как же в адские эти низины
Мы, родная, тебя низвели?
Почему не дрались с россиянией
Штаты, Англия, Евросоюз?
Почему с украинскою армией
Вмиг расправился дикий тунгус?
На пустынном когда-то Бельбеке
Истребители и вертаки,
В каждой щели и в каждом сусеке
Бронебойных бурятов полки.
А у нас только треск и парады,
И видосы про гей-десантуру.
А такую ль нам армию надо?
Чуть в АТО не поперся я сдуру.
Хорошо, что я не засветился,
Хорошо, что остался я здесь,
Режиссёр вон Кинцов, гля, добился,
Колобок прям лоснящийся весь:
В тушку жрачку силком забивают,
В рот бедняге задвинув кулак.
Там на зонах чего не бывает!
Только я лучше тут и вот так.
Буду я с путинизмом бороться
Беспокойною рифмой своей,
Гидно славить бандеровских хлопцев
За пригоршню российских рублей.
А когда принесут мне кокоса
И сверкнет на брикете бумажка
«От Лаврова и единороссов»,
Я воскликну: «Люблю тебя, рашка!».
Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях
Другие мнения
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры?
Подробности...
Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово.
Подробности...
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так.
Подробности...
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения.
Подробности...
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое.
Подробности...
Когда хочется все запретить, кроме единственно верного варианта, отсечь все альтернативы – то это больше говорит о наших страхах, о том, что если дать свободу – то любой выберет что угодно, кроме своего, что быть патриотом можно только по невежеству или от отсутствия альтернативы. Но все это говорит совсем не о воспитуемых, а единственно о воспитателях.
Подробности...
Даже стало жаль, что старина Маккейн покинул наш бренный мир. Радоваться же смерти подобных людей глупо – покойный был для нас абсолютно безвреден, а в известном смысле, пожалуй, даже полезен. Ну а сам он ещё скажет своё слово.
Подробности...
И те фальсификаторы, которые продвигают идею «русские – самая великая нация на Земле», и те, кто утверждает: «русские – убогие дикари», одинаково опасны для национального самосознания. Это одно и то же яйцо грустного рептилоида.
Подробности...
Часто мы слышим, что наши талантливые конструкторы и инженеры придумали новый танк, самолет или корабль. Генералы заверяют, что, как только новое оружие будет изготовлено, они сразу же закупят минимум пару тысяч экземпляров.
Подробности...
Предыдущие статьи:
1 |
2
|
3
|
4
|
5