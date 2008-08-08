Кобзарь во стане русских воинов

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28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...

Правила джентльменской игры посыпались у нас на глазах

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Кобзарь во стане русских воинов

Вадим Степанцов, поэт, музыкант, актёр
Песнопевец Орлух-Либединский наблюдал за рассветом в Крыму, и тревожные горькие мысли мозжечок выедали ему. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Вадим Степанцов

          Кобзарь во стане русских воинов

          Вадим Степанцов
          поэт, музыкант, актёр
          		 28 августа 2018, 09:31

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             Песнопевец Орлух-Либединский
             Наблюдал за рассветом в Крыму,
             И тревожные горькие мысли 
             Мозжечок выедали ему.

             Украина моя Украина,
             Как лишилась ты этой земли,
             Как же в адские эти низины
             Мы, родная, тебя низвели?
             Почему не дрались с россиянией 
             Штаты, Англия, Евросоюз?
             Почему с украинскою армией
             Вмиг расправился дикий тунгус?

             На пустынном когда-то Бельбеке 
             Истребители и вертаки,
             В каждой щели и в каждом сусеке
             Бронебойных бурятов полки.
             А у нас только треск и парады,
             И видосы про гей-десантуру.
             А такую ль нам армию надо?
             Чуть в АТО не поперся я сдуру.

             Хорошо, что я не засветился,
             Хорошо, что остался я здесь,
             Режиссёр вон Кинцов, гля, добился,
             Колобок прям лоснящийся весь:
             В тушку жрачку силком забивают,
             В рот бедняге задвинув кулак.
             Там на зонах чего не бывает!
             Только я лучше тут и вот так.

             Буду я с путинизмом бороться
             Беспокойною рифмой своей,
             Гидно славить бандеровских хлопцев
             За пригоршню российских рублей.
             А когда принесут мне кокоса
             И сверкнет на брикете бумажка
             «От Лаврова и единороссов»,
             Я воскликну: «Люблю тебя, рашка!».


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