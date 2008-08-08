Кобзарь во стане русских воинов

Песнопевец Орлух-Либединский

Наблюдал за рассветом в Крыму,

И тревожные горькие мысли

Мозжечок выедали ему.



Украина моя Украина,

Как лишилась ты этой земли,

Как же в адские эти низины

Мы, родная, тебя низвели?

Почему не дрались с россиянией

Штаты, Англия, Евросоюз?

Почему с украинскою армией

Вмиг расправился дикий тунгус?



На пустынном когда-то Бельбеке

Истребители и вертаки,

В каждой щели и в каждом сусеке

Бронебойных бурятов полки.

А у нас только треск и парады,

И видосы про гей-десантуру.

А такую ль нам армию надо?

Чуть в АТО не поперся я сдуру.



Хорошо, что я не засветился,

Хорошо, что остался я здесь,

Режиссёр вон Кинцов, гля, добился,

Колобок прям лоснящийся весь:

В тушку жрачку силком забивают,

В рот бедняге задвинув кулак.

Там на зонах чего не бывает!

Только я лучше тут и вот так.



Буду я с путинизмом бороться

Беспокойною рифмой своей,

Гидно славить бандеровских хлопцев

За пригоршню российских рублей.

А когда принесут мне кокоса

И сверкнет на брикете бумажка

«От Лаврова и единороссов»,

Я воскликну: «Люблю тебя, рашка!».