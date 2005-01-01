«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Ночью позвонил Мохаммед из Каира.

В конце ноября 1999 года мой дебютный фильм «Белый танец» участвовал в Каирском международном кинофестивале. Я намеревался использовать эту поездку по полной, хотел не только показать кино, но и посмотреть страну. И поэтому в первый же день по прибытии попросил себе переводчика.

На следующий день после обеда в отеле я услышал сзади себя осторожное: «Sir?»

Обернувшись, увидел перед собой своего ровесника-араба, который смотрел на меня удивленно-вопросительным взглядом. И то сказать, стоит перед ним похожий на него мужчина, внешне практически соотечественник, якобы русский, требующий переводчика. Так же осторожно-вопросительно он спросил меня на чистом русском: «Здравствуйте?..»

Я ему обрадовался, мы познакомились и с этого момента практически не расставались.

Мохаммед учился семь лет в питерской консерватории, русским владел безупречно. Мы подружились сразу. Я многое узнал от него о Египте и египтянах. Много рассказывал ему о тогдашней России, говорил, что когда-нибудь она станет первой в мире. В ответ на это он только вежливо улыбался.

Признаюсь: к тому времени я много лет не пил, но исполнение мечты (успех на Кинотавре, приглашение на фестиваль класса «А», всеобщее уважение) сыграло со мной злую шутку: я развязал прямо там, в Каире, где алкоголь не продаётся. Где он практически запрещён.

Мусульманин до мозга костей, Мохаммед пил наравне со мной, студенчество в Питере даром не проходит. Убил он меня, когда ночью в безалкогольном мусульманском Каире раздобыл две бутылки отборного крепчайшего самогона. Убил и восхитил. Мы прикончили их у меня в номере.

Я вернулся в Москву и с трудом привёл себя в порядок: через неделю должен был улетать в США на первый Нью-йоркский фестиваль российских фильмов.



Время от времени мы поддерживали связь с Мохаммедом. А сегодня ночью, через два часа после матча Россия – Египет, он мне позвонил. Я просто не успел выключить по обыкновению телефон.

– Привет. Я в Питере. Не был здесь 22 года. Это фантастика.

– Оооо. Прими мои соболезнования. Но мы сегодня были лучше.

– В Москве был три дня. Изменилась. Очень. Фантастика.

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– Ты не расстраивайся. Я видел в телевизоре лица твоих соотечественников, они просто убиты поражением. Не переживай.

– Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Салах болеет, а больше у нас против вас никого нет. Я про другое хотел сказать.

– Про что?

– Помнишь, как ты говорил про Россию? Что она всё равно станет первой в мире? Ты был прав. Она уже стала. Это фантастика.

Спал я сегодня очень хорошо.

Источник: Блог Рауфа Кубаева