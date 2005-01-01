«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

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По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...

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          Рауф Кубаев

          «Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

          Рауф Кубаев
          сценарист, режиссер
          		 20 июня 2018, 19:35

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          Ночью позвонил Мохаммед из Каира. 

          В конце ноября 1999 года мой дебютный фильм «Белый танец» участвовал в Каирском международном кинофестивале. Я намеревался использовать эту поездку по полной, хотел не только показать кино, но и посмотреть страну. И поэтому в первый же день по прибытии попросил себе переводчика. 

          На следующий день после обеда в отеле я услышал сзади себя осторожное: «Sir?» 

          Обернувшись, увидел перед собой своего ровесника-араба, который смотрел на меня удивленно-вопросительным взглядом. И то сказать, стоит перед ним похожий на него мужчина, внешне практически соотечественник, якобы русский, требующий переводчика. Так же осторожно-вопросительно он спросил меня на чистом русском: «Здравствуйте?..» 

          Я ему обрадовался, мы познакомились и с этого момента практически не расставались. 

          Фото: Sergei Karpukhin/Reuters

          Мохаммед учился семь лет в питерской консерватории, русским владел безупречно. Мы подружились сразу. Я многое узнал от него о Египте и египтянах. Много рассказывал ему о тогдашней России, говорил, что когда-нибудь она станет первой в мире. В ответ на это он только вежливо улыбался. 

          Признаюсь: к тому времени я много лет не пил, но исполнение мечты (успех на Кинотавре, приглашение на фестиваль класса «А», всеобщее уважение) сыграло со мной злую шутку: я развязал прямо там, в Каире, где алкоголь не продаётся. Где он практически запрещён.

          Мусульманин до мозга костей, Мохаммед пил наравне со мной, студенчество в Питере даром не проходит. Убил он меня, когда ночью в безалкогольном мусульманском Каире раздобыл две бутылки отборного крепчайшего самогона. Убил и восхитил. Мы прикончили их у меня в номере.

          Я вернулся в Москву и с трудом привёл себя в порядок: через неделю должен был улетать в США на первый Нью-йоркский фестиваль российских фильмов.
           
          Время от времени мы поддерживали связь с Мохаммедом. А сегодня ночью, через два часа после матча Россия – Египет, он мне позвонил. Я просто не успел выключить по обыкновению телефон. 

          – Привет. Я в Питере. Не был здесь 22 года. Это фантастика.

          – Оооо. Прими мои соболезнования. Но мы сегодня были лучше. 

          – В Москве был три дня. Изменилась. Очень. Фантастика. 

          – Ты не расстраивайся. Я видел в телевизоре лица твоих соотечественников, они просто убиты поражением. Не переживай. 

          – Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Салах болеет, а больше у нас против вас никого нет. Я про другое хотел сказать. 

          – Про что?

          – Помнишь, как ты говорил про Россию? Что она всё равно станет первой в мире? Ты был прав. Она уже стала. Это фантастика.

          Спал я сегодня очень хорошо.

          Источник: Блог Рауфа Кубаева  


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