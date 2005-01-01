Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Многие у меня спрашивают, а что я предлагаю делать с такси, как его реформировать, чтобы не происходило подобных трагедий. Вот мы с Дмитрием Коряченцевым предлагаем реформу такси в восьми простых пунктах:

1. Разрешение на работу в такси должно выдаваться не на железо (автомобиль), а конкретному человеку.



2. Грубые нарушения ПДД, серьезные аварии и т. п. должны приводить к автоматическому отзыву разрешения (TODO: подумать про фиксацию нарушения камерами, когда водитель неизвестен).



3. Максимальное время нахождения за рулем в день – не более 12 часов (TODO: надо подумать, как это организовать и контролировать).

4. Установить на законодательном уровне минимальную стоимость поездки на такси (например, не менее 200 рублей, хоть 50 сантиметров проехал).



5. Установить на законодательном уровне минимальную стоимость 1 км пробега (TODO: продумать алгоритм периодической индексации, возможно завязать на стоимость топлива в регионе).



6. Экзамен на знание города без навигатора (TODO: подумать, что сделать, чтобы не покупали).

7. Ответственность за последствия в ходе выполнения заказа на том, кто принял заказ. То есть заказали авто через «Яндекс» – ответственность на «Яндексе». Заказали авто через диспетчерскую/таксопарк – ответственность на диспетчерской/таксопарке. Напрямую договорились с водителем – ответственность на водителе (следствие: запрет на работу иностранных приложений по обработке заказов такси ввиду невозможности принять на себя ответственность).

8. Обязательное страхование ответственности по 67ФЗ для тех, кто принимает заказы.

В итоге такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом ОТ (общественный транспорт).

Источник: Блог Петра Шкуматова