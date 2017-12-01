Конкуренция – это зло

Есть мнение, что конкуренция развивает рынок, дает потребителям лучшие условия. Но на самом деле все не так.

На примере ситуации с «Яндекс.Такси» мы видим, что ради выполнения обещания низких цен система готова нанимать любых водителей, опускать стандарты контроля, что в итоге приводит к авариям.

Понятно, что человек с опытом вождения в один месяц по Москве не может быть таксистом. Но главный конкурентный параметр, за который борются все сервисы, – это скорость подачи. Пусть хоть Тинки-Винки за рулем сидит, лишь бы успел первым приехать к клиенту!

Конкуренция часто убивает куда более качественные продукты и сервисы, сводя борьбу за клиента к цене. Мы все люди и хотим за свои заработанные условные 100 рублей получить как можно больше.

Мой любимый пример: «Волмарт» (самая большая сеть в США) последние 30 лет заходила в небольшие города, открывая там свои магазины.

За счет цены эти точки очень быстро вытесняли локальный бизнес, который часто не просто витрина, а целая система из местных производителей и фермеров, логистов и так далее. «Волмарт» же работает централизовано и экономично, конкурировать с ним невозможно.

Убивая локальный бизнес, они постепенно пришли к ситуации, когда города покидали люди целыми семьями – тут им заработать уже не получится. Место теряло свою привлекательность, и в какой-то момент «Волмарт» получал сигнал, что по внутренним стандартам выручка уже не имеет той эффективности и пора бы... закрыть магазины.

А теперь представьте себе ситуацию в перемотке: город, который жил себе прекрасно локальным бизнесом, потом пришел большой игрок и дал всем цены ниже (и качество тоже!), выжить при такой конкуренции невозможно, самые деятельные разъехались, перестали платить локальные налоги, город умирает, «Волмарт» решает закрыть точку. В итоге оставшиеся жить там теперь ездят за покупками в соседние города и штаты.

Говорят, что конкуренция – это двигатель прогресса. В определенные моменты рынка да, но чаше нет.

Все самые большие открытия, что мы имеем за последние 20–30 лет, сделаны не потому, что продукт и услуга доводились до совершенства. Моя любимая фраза: лампочка не от улучшения свечи появилась. Прорывы, инновации, все то, что делает нашу жизнь в 10–100 раз лучше, следствие не конкуренции. А нового подхода.

Больше всего меня волнует конкуренция в еде: компании идут на любые легальные действия, лишь бы побольше продать своей продукции.

Да, можно сказать, что это выбор покупателя, но мы же понимаем, что два лидера своих рынков «Кола» и «Старбакс» просто тупо подсадили людей на сахар. И делают все, чтобы лишний раз о себе напомнить. А ведь сахар вызывает зависимость даже быстрей, чем никотин, и куда более негативные последствия для организма.

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Но вот у тебя есть условные 100 рублей: ты можешь их потратить целиком на хорошую еду – овощи и фрукты, рыба и мясо. Или лишь половину на готовые блюда, полуфабрикаты, а остальные 50 на одежду и развлечения. Ведь нам говорят: эта еда дешевле фермерской, потому что, мол, большие корпорации все готовят в огромных количествах, тем самым снижая стоимость.

Правда жизни другая: из тех 50, что вы заплатите за продукты, 25 корпорации тратят на рекламу и полки, иначе им конкурировать никак не получится. И какое качество еды может быть за 25% от ее реальной стоимости в итоге? То, что сведет вас в могилу.

Пока весь мир еще движется в сторону максимального насыщения потребителя за его 100 рублей, самая продвинутая часть населения, развитые страны включили уже заднюю передачу и начинают пересматривать свои отношения к покупкам: лучше не много, но самого качественного.

Пока это ярко заметно именно по еде: фермерские продукты (которых мы 20 лет после Совка стеснялись!), маленькие кофейни, крафтовое пиво и так далее. Часто дороже раза в 2–3, чем в фастфуде, но куда более качественно.

Отказ от массмаркета бьет и по одежде – Zara и H&M сильно замедляются в росте, часто показывая убытки. Откат затронет многие рынки, люди поймут, что выбирать надо не по цене, а по другим качествам.

Самые умные – не конкурируют, а направляют свои силы на создание нового продукта и услуги. Конкуренция – это не просто зло, а выбор дураков...

Источник: Блог Евгения Гордеева