Конкуренция – это зло

Взгляд
18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
Разделы

Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
Перейти а раздел…

План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
Перейти а раздел…

Американцы потеряли смысл жизни

Фото: Randall Hill/Reuters
Каждые 13 минут добровольно уходит из жизни один гражданин США. Эпидемия самоубийств захлестнула и бедных, и богатых, и знаменитостей, и тихих провинциалов, но основные жертвы – белые мужчины. Столь же пугающие показатели были зафиксированы только во времена Великой депрессии. Но что кроется за ситуацией, которую все чаще называют национальной катастрофой? Подробности...
Перейти а раздел…

Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
Перейти а раздел…

Конкуренция – это зло

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Говорят, что конкуренция – это двигатель прогресса. В определенные моменты рынка да, но чаще нет. Все самые большие открытия, что мы имеем за последние 20–30 лет, сделаны не потому, что продукт и услуга доводились до совершенства. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко заявил о создании в ЕС группы для борьбы с «Северным потоком – 2»
          Европу обвинили в намерении забрать часть УкраиныПольша решила надавить на ЕС из-за «Северного потока – 2»Голикова рассказала о судьбе работающих пенсионеров после реформыИван победил Петро на президентских выборах в Колумбии
          В Армении задержали Дона Пипо и четверых россиянВсемирный банк оценил «кумовской капитализм» на УкраинеМикроавтобус врезался в толпу пешеходов в НидерландахВ России начали создавать новый десантный корабль для ВМФ
          Во время протестов в Македонии над полицейским джипом подняли флаг РоссииЯдерные державы занялись активной модернизацией арсеналовМексиканцы показали настоящую силу скаканияКиберкомандование США получило право на превентивные хакерские атаки

          Главная тема


          Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

          международная коалиция


          Появились данные об авиаударе по войскам Сирии

          «жест не от чистого сердца»


          Украина захотела извлечь выгоду из ЧМ-2018

          «принял с воодушевлением»


          Футболисту сборной Сербии за гол подарили «Ниву»

          текст резолюции


          Бельгия захотела использовать ЧМ по футболу для нападок на Россию

          последнее место


          Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне

          Х-32 «Бекас»


          Украинские силовики вынудили самолет совершить посадку в Донбассе

          «эффект колеи»


          В конгрессе спрогнозировали взрыв «долговой бомбы» США

          пятое поколение


          Названа неприятная для России причина отказа Индии от Су-57

          «наш Клинт Иствуд»


          Егор Холмогоров: «Мемы» говорухинских фильмов определили мировоззрение нескольких поколений

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?


          Евгений Гордеев

          Конкуренция – это зло

          Евгений Гордеев
          основатель фонда Russian Ventures
          		 18 июня 2018, 10:38

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Есть мнение, что конкуренция развивает рынок, дает потребителям лучшие условия. Но на самом деле все не так.

          На примере ситуации с «Яндекс.Такси» мы видим, что ради выполнения обещания низких цен система готова нанимать любых водителей, опускать стандарты контроля, что в итоге приводит к авариям.

          Понятно, что человек с опытом вождения в один месяц по Москве не может быть таксистом. Но главный конкурентный параметр, за который борются все сервисы, – это скорость подачи. Пусть хоть Тинки-Винки за рулем сидит, лишь бы успел первым приехать к клиенту!

          Конкуренция часто убивает куда более качественные продукты и сервисы, сводя борьбу за клиента к цене. Мы все люди и хотим за свои заработанные условные 100 рублей получить как можно больше.

          Мой любимый пример: «Волмарт» (самая большая сеть в США) последние 30 лет заходила в небольшие города, открывая там свои магазины.

          Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

          За счет цены эти точки очень быстро вытесняли локальный бизнес, который часто не просто витрина, а целая система из местных производителей и фермеров, логистов и так далее. «Волмарт» же работает централизовано и экономично, конкурировать с ним невозможно.

          Убивая локальный бизнес, они постепенно пришли к ситуации, когда города покидали люди целыми семьями – тут им заработать уже не получится. Место теряло свою привлекательность, и в какой-то момент «Волмарт» получал сигнал, что по внутренним стандартам выручка уже не имеет той эффективности и пора бы... закрыть магазины.

          А теперь представьте себе ситуацию в перемотке: город, который жил себе прекрасно локальным бизнесом, потом пришел большой игрок и дал всем цены ниже (и качество тоже!), выжить при такой конкуренции невозможно, самые деятельные разъехались, перестали платить локальные налоги, город умирает, «Волмарт» решает закрыть точку. В итоге оставшиеся жить там теперь ездят за покупками в соседние города и штаты.

          Говорят, что конкуренция – это двигатель прогресса. В определенные моменты рынка да, но чаше нет.

          Все самые большие открытия, что мы имеем за последние 20–30 лет, сделаны не потому, что продукт и услуга доводились до совершенства. Моя любимая фраза: лампочка не от улучшения свечи появилась. Прорывы, инновации, все то, что делает нашу жизнь в 10–100 раз лучше, следствие не конкуренции. А нового подхода.

          Больше всего меня волнует конкуренция в еде: компании идут на любые легальные действия, лишь бы побольше продать своей продукции.

          Да, можно сказать, что это выбор покупателя, но мы же понимаем, что два лидера своих рынков «Кола» и «Старбакс» просто тупо подсадили людей на сахар. И делают все, чтобы лишний раз о себе напомнить. А ведь сахар вызывает зависимость даже быстрей, чем никотин, и куда более негативные последствия для организма.

          Но вот у тебя есть условные 100 рублей: ты можешь их потратить целиком на хорошую еду – овощи и фрукты, рыба и мясо. Или лишь половину на готовые блюда, полуфабрикаты, а остальные 50 на одежду и развлечения. Ведь нам говорят: эта еда дешевле фермерской, потому что, мол, большие корпорации все готовят в огромных количествах, тем самым снижая стоимость.

          Правда жизни другая: из тех 50, что вы заплатите за продукты, 25 корпорации тратят на рекламу и полки, иначе им конкурировать никак не получится. И какое качество еды может быть за 25% от ее реальной стоимости в итоге? То, что сведет вас в могилу.

          Пока весь мир еще движется в сторону максимального насыщения потребителя за его 100 рублей, самая продвинутая часть населения, развитые страны включили уже заднюю передачу и начинают пересматривать свои отношения к покупкам: лучше не много, но самого качественного.

          Пока это ярко заметно именно по еде: фермерские продукты (которых мы 20 лет после Совка стеснялись!), маленькие кофейни, крафтовое пиво и так далее. Часто дороже раза в 2–3, чем в фастфуде, но куда более качественно.

          Отказ от массмаркета бьет и по одежде – Zara и H&M сильно замедляются в росте, часто показывая убытки. Откат затронет многие рынки, люди поймут, что выбирать надо не по цене, а по другим качествам.

          Самые умные – не конкурируют, а направляют свои силы на создание нового продукта и услуги. Конкуренция – это не просто зло, а выбор дураков...

          Источник: Блог Евгения Гордеева


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
          Обсуждение: 55 комментариев

          Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

          Захар Прилепин, писатель
          Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Как сделать русский языком глобального общения

          Антон Крылов, журналист
          Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то еще, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
          Обсуждение: 94 комментария

          Немецкие футбольные комментаторы стали народным посмешищем

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Западные телеканалы вынуждены проявлять изобретательность, чтобы качественно освещать спортивное мероприятие огромного масштаба, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа России. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          «Кувалда и ноутбук» армянской революции

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          «Фейсбук» и «Твиттер» были «камуфляжем», удобным способом описания реальных пружин революции в Армении. Подробные и уважительные разговоры с лидерами семейных кланов делают в маленькой стране больше, чем «стримы и лайки». Подробности...

          С чем останутся россияне после ЧМ-2018

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          Давеча Алексей Навальный устроил поминальный плач по 14 миллиардам долларов, которые режим вытащил из его навального кармана, чтобы оплатить мундиаль. Оставим за скобками эмоциональные аргументы. Сосредоточимся на цифрах. Подробности...
          Обсуждение: 77 комментариев

          Какие риски для России таит восстановление Сирии

          Антон Любич, экономист
          За предыдущие 104 года наша страна непозволительно часто с внушительными потерями таскала из огня каштаны для других. Кому-то неизменно доставались каштаны, а нам – обожженные руки. Очень не хотелось бы повторения этого сценария. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Всем хорош чемпионат мира по футболу в России: и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которых ему не хватает. Подробности...
          Обсуждение: 44 комментария

          У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

          Дмитрий Пугаченко, журналист
          Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............