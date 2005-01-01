Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

«Каждому свое» – надпись на входе в нацистский лагерь смерти БухенвальдФото: Martin Schutt/DPA/Global Look Press
Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно? Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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          Евгений Гордеев

          Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

          Евгений Гордеев
          основатель фонда Russian Ventures
          		 21 мая 2018, 14:34

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          Москвичи, конечно, зажрались совсем.

          Город переполнен ресторанами, которые из последних сил пытаются выжить в условиях падающей экономики. Санкционные ограничения на продукты, повсеместный фискальный мониторинг тоже не делают процесс легче, не увеличивают доход.

          Мы все знаем, что общепит в массе своей – это глубоко убыточный бизнес, наглядно демонстрирующий, что прибыль там только у тех, кто владеет своим помещением. Если говорить прямо, то кафе/ресторан – это «когда ты не хочешь просто получать плату за сдачу помещения в аренду, но решил найти себе приключение на одно место».

          Идеально тут работают сети Гинза/Новиков, к которым приходят владельцы помещения и дают его бесплатно за дольку в прибыли. Не обходится и без щепотки тщеславия, потому что теперь ты не просто рантье с квадратными метрами, а ресторатор!

          И вот, суммируя все вышесказанное, вам кажется, что больше проблем как бы и нет. Куда уж хуже? Но буквально за три года с повальной карточкоманией рестораны получили пощечину от клиента. Все, кто у нас в стране зарабатывает больше, чем на хлеб и воду, все стали пользоваться картами. А карты, чтобы вы понимали, это не просто 2% за эквайринг. Это много-много налогов и издержек. 

          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

          Но клиент, который привык не просто картой платить, а еще иногда, сволочь, требует Apple Pay, отказывается носить с собой немножко наличных, чтобы спокойно платить в ситуациях, когда ресторан театрально сообщает: «А у нас сегодня терминал не работает».

          И вот очень тут хорошо проявляется вот эта тонкая грань: с одной стороны – ресторан, который еле выживает, потому что рынок перенасыщен, а он хочет все же влезть и удивить тебя новыми блюдами и атмосферой, и клиент, который пришел и хочет расслабиться. Нет ему дела до проблем, неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду! Целуй карту мою!

          Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны, которые за счет нормальной наценки могут себе позволить все вести официально. И всякий шлак-фуд, потому что у них поток, автоматизация и хорошие химические формулы, чтобы из бумаги делать бургеры.

          А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы», «крафтовым сыром» и «новыми вариациями на тему старых рецептов» – все они закроются.

          Потому что нет экономики в том, что ты можешь за 15 баксов съесть мощнейшую пиццу под бокал обычного красного. И никогда не будет.

          И вы все это должны понимать, что каждый раз, когда закатываете скандал, что у вас нет налички (это такие бумажки тоненькие, 10 штук по 5 тысяч вам хватит на месяц, суммарно не толще карты этой вашей любимой), вы убиваете ресторан. Что через полгода-год его тут уже может и не быть.

          В мегаполисах, сравнимых с Москвой по размеру, в ресторанах такого же качества цены тупо минимум в два раза выше. И вы все это знаете. Нет там бургеров из мраморной говядины по 10 баксов. Нет салата с крабом за 15 баксов. Нет крутого кофе за 5 баксов. Обычный завтрак в Париже в кафе в центре стоит сколько? 50 евро на двоих. Это обычное совсем кафе, не сетевое, не модное. Давно вы в Москве за завтрак отдавали 4000 рублей?

          Запомните этот твит – либо вы начнете понимать, что рестораны вынужденно идут на подобные меры, либо выходные проводить вам в «Кофе Хаузе». Который, кстати, скоро закроет залы и будет работать только на вынос...

          Источник: Блог Евгения Гордеева


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