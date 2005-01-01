Москвичи, конечно, зажрались совсем.

Город переполнен ресторанами, которые из последних сил пытаются выжить в условиях падающей экономики. Санкционные ограничения на продукты, повсеместный фискальный мониторинг тоже не делают процесс легче, не увеличивают доход.

Мы все знаем, что общепит в массе своей – это глубоко убыточный бизнес, наглядно демонстрирующий, что прибыль там только у тех, кто владеет своим помещением. Если говорить прямо, то кафе/ресторан – это «когда ты не хочешь просто получать плату за сдачу помещения в аренду, но решил найти себе приключение на одно место».

Идеально тут работают сети Гинза/Новиков, к которым приходят владельцы помещения и дают его бесплатно за дольку в прибыли. Не обходится и без щепотки тщеславия, потому что теперь ты не просто рантье с квадратными метрами, а ресторатор!

И вот, суммируя все вышесказанное, вам кажется, что больше проблем как бы и нет. Куда уж хуже? Но буквально за три года с повальной карточкоманией рестораны получили пощечину от клиента. Все, кто у нас в стране зарабатывает больше, чем на хлеб и воду, все стали пользоваться картами. А карты, чтобы вы понимали, это не просто 2% за эквайринг. Это много-много налогов и издержек.

Но клиент, который привык не просто картой платить, а еще иногда, сволочь, требует Apple Pay, отказывается носить с собой немножко наличных, чтобы спокойно платить в ситуациях, когда ресторан театрально сообщает: «А у нас сегодня терминал не работает».

И вот очень тут хорошо проявляется вот эта тонкая грань: с одной стороны – ресторан, который еле выживает, потому что рынок перенасыщен, а он хочет все же влезть и удивить тебя новыми блюдами и атмосферой, и клиент, который пришел и хочет расслабиться. Нет ему дела до проблем, неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду! Целуй карту мою!

Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны, которые за счет нормальной наценки могут себе позволить все вести официально. И всякий шлак-фуд, потому что у них поток, автоматизация и хорошие химические формулы, чтобы из бумаги делать бургеры.

А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы», «крафтовым сыром» и «новыми вариациями на тему старых рецептов» – все они закроются.

Потому что нет экономики в том, что ты можешь за 15 баксов съесть мощнейшую пиццу под бокал обычного красного. И никогда не будет.

И вы все это должны понимать, что каждый раз, когда закатываете скандал, что у вас нет налички (это такие бумажки тоненькие, 10 штук по 5 тысяч вам хватит на месяц, суммарно не толще карты этой вашей любимой), вы убиваете ресторан. Что через полгода-год его тут уже может и не быть.

В мегаполисах, сравнимых с Москвой по размеру, в ресторанах такого же качества цены тупо минимум в два раза выше. И вы все это знаете. Нет там бургеров из мраморной говядины по 10 баксов. Нет салата с крабом за 15 баксов. Нет крутого кофе за 5 баксов. Обычный завтрак в Париже в кафе в центре стоит сколько? 50 евро на двоих. Это обычное совсем кафе, не сетевое, не модное. Давно вы в Москве за завтрак отдавали 4000 рублей?

Запомните этот твит – либо вы начнете понимать, что рестораны вынужденно идут на подобные меры, либо выходные проводить вам в «Кофе Хаузе». Который, кстати, скоро закроет залы и будет работать только на вынос...

Источник: Блог Евгения Гордеева