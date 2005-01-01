Без этих скреп общество просто расползется

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12 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:56  |  vz.ru
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В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...

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          Без этих скреп общество просто расползется

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 12 июня 2018, 15:42

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          В Сети разгорелся острый конфликт, связанный с тем, что журналистка издания «Подмосковье сегодня» Анна Пенкина назвала людей с инвалидностью «нежизнеспособным скотом». Ее пост в «Фейсбуке» вызвал резкие комментарии со стороны родителей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, и после некоторой перепалки, в которой она пыталась поначалу отстаивать свою позицию, журналистка удалила свой пост. 

          Незадолго до этого похожим высказыванием отметился депутат думы Екатеринбурга Николай Косарев, который выступил за сокращение помощи недоношенным младенцам и людям, пережившим инсульт. Правда, надо сказать, что его коллеги решительно осудили его слова.

          Такие конфликты время от времени возникают – и они неизбежно ставят вопрос о том, каких ценностей мы как общество придерживаемся и почему.

          И здесь между разными религиозными традициями – и даже светским гуманизмом – можно выделить широкую область согласия.

          Ценность человеческой жизни не определяется ее производительностью. Жизнь ценна сама по себе, она обладает смыслом, она включена в общий план мироздания, она, безусловно, нужна в этом мире.

          Фото: Владимир Песня/РИА «Новости»

          Каждый день – и каждый час – жизнь любого человека на земле имеет свою цель. Мы эту цель можем не понимать. Человек сам может ее не понимать – но она есть. Любая человеческая жизнь стоит того, чтобы быть прожитой. Любой человек достоин признания и уважения – просто по факту своей принадлежности к человеческому роду, не потому, что он чего-то достиг, или мы заинтересованы в нем как в партнере, работодателе, продавце или покупателе.

          Это убеждение может существовать как на уровне продуманной религиозной веры, так и на уровне какого-то смутного, интуитивного благоговения перед тайной жизни.

          Эта вера в таинственное единство человеческого рода не только не является неразумной – она помогает нам поступать разумно – и, в итоге, в наших лучших интересах. 

          Мы все заинтересованы в общественной солидарности, в осознании того, что мы – люди друг другу. Медленное, но верное смягчение нравов, рост обыкновенной вежливости и общей приветливости с 1990-х годов делает жизнь более комфортной для всех – включая самых здоровых и работоспособных членов общества. Мы все (кроме немногих психопатов) хотим жить в обществе, где люди относятся друг ко другу по-человечески. 

          В обществе, где ближний является по умолчанию врагом и конкурентом, от которого мы ждем в лучшем случае обмана, жить крайне неуютно. Более того, перспективы такого общества весьма мрачны, потому что доверие и солидарность – это не просто высокие идеалы, но и необходимые для развития социальные ресурсы.

          В свое время советские плакаты утверждали, что «человек человеку – друг, товарищ и брат». Потом это было выброшено вместе со скомпрометировавшей себя идеологией. Вместо (хотя бы провозглашавшейся) солидарности воцарился грубый социал-дарвинизм – кто не вписался, пусть умирает. Но в итоге умирают не только слабые – умирает общество в целом.

          В интернете разверзлись (и продолжают разверзаться) бездны «иронии» из-за слова «скрепы». А между тем, хотелось бы понять, что можно по существу возразить на сказанное президентом в 2012 году: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».

          Но это очевидность – без этих скреп общество просто расползается, жить в нем становится крайне некомфортно и даже опасно, а его возможные достижения в экономике и других областях блокируются общей атмосферой эгоизма, аморальности и недоверия.

          Конечно, атмосфера сильно изменилась к лучшему в последние пару десятилетий – и продолжает меняться. Но она меняется не в силу какого-то неизбежного природного процесса – а в силу тех решений, которые принимают множество отдельных личностей. Решений, за которыми стоит готовность видеть друг в друге людей.

          И в этом процессе физически и экономически наиболее уязвимые члены общества играют очень важную роль. Человечность общества определяется его отношением к тем, кто в ней больше всего нуждается.

          Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят самую большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Мы заботимся о слабых. Мы уважающие себя люди, у которых есть моральные принципы.

          Есть известная «теория разбитых окон», которая говорит о том, что попустительство общества по отношению к мелким правонарушениям, таким как выбрасывание мусора в неположенных местах, вандализм, публичное пьянство, прыжки через турникеты в метро и т. п., непосредственно провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьезных правонарушений.

          В самом деле, вы ожидаете более высокий уровень преступности в более загаженном районе. Битые стекла и другие проявления вандализма передают послание – здесь не стоит надеяться на проявления солидарности и порядка, и здесь не стоит стесняться.

          В психологической сфере послание «это общество без жалости и солидарности, и тебе не стоит вести себя порядочно» передается более всего через открытые оскорбления наиболее нуждающихся в солидарности людей. И это послание разрушительно для общества в целом. Нельзя уронить мораль в отношении самых слабых и не уронить ее в отношении всех остальных.

          Можно исходить из библейской истины, что Бог присутствует в нашей жизни именно в лице тех людей, которые нуждаются в помощи, и наше подлинное отношение к Нему проявляется в том, как мы относимся к ним.

          Можно руководствоваться чисто земным желанием жить в обществе, где люди не едят друг друга.

          Но в любом случае жизненно важно признавать достоинство и ценность всех людей. И людей с особыми потребностями – в первую очередь.


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