400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...

Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...

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Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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          400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

          Антон Любич
          экономист
          		 23 мая 2018, 20:10

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          Ровно 400 лет назад – 23 мая 1618 года – свершилось событие, по которому некоторые историки проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем.

          В Праге из крепостного окна прямо в ров выбросили трёх человек: Вилема Славата, Ярослава из Мартиниц и их слугу Филиппа Фабрициуса. Выкинутые были посланцами римского императора Фердинанда II.

          Император, бывший яростным католиком, начал войну со своими впавшими в протестантизм чешскими подданными. Началась Тридцатилетняя война, в которой в итоге поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию.

          Та война имела огромное количество локальных последствий, но гораздо важнее, что она до неузнаваемости изменила мир.

          Во-первых, она разорила Германию – ядро Священной Римской империи. Это, в свою очередь, возвысило Францию, ставшую на полтора века самым могущественным государством мира. Этому способствовали и военные победы французов над испанцами, контролировавшими Америку и находившимися со Священной Римской империей в династическом союзе (обеими странами правила династия Габсбургов).

          Фото: Вацлав Брожик,

          Французское доминирование в Европе, в свою очередь, способствовало распространению идей вольнодумцев (в основном бывших выходцами из Франции), противостоящих консервативной католической мысли, поддерживаемой Испанией и Священной Римской империей.

          Во-вторых, Тридцатилетняя война содействовала появлению профессиональных наёмных армий. Их существование требовало централизации государственного аппарата. Возникла современная бюрократия.

          Результатом было два следствия: первое уже ушло в прошлое – на смену средневековому феодализму пришёл абсолютизм, опиравшийся не столько на сословия, сколько на служилое чиновничество; второе следствие имеет громадное значение до сегодняшнего дня – на смену принципу династической лояльности начали формироваться гражданские нации и, как следствие, национальные государства.

          В-третьих, необходимость нести возросшие военные расходы привела к массовой порче монеты, что в итоге послужило толчком для появления в Европе бумажных денег вскоре после окончания Тридцатилетней войны.

          В-четвёртых, завершивший Тридцатилетнюю войну Вестфальский мир 1648 года сформировал сегодняшнее международное право как право взаимоотношений между нациями.

          С тех пор международное право совершенствовалось и дополнялось, но его принципы – национальный суверенитет, нерушимость границ, равноправие государств – зародились именно тогда.

          Опять-таки, именно по итогам Тридцатилетней войны, унесшей примерно половину населения раздираемой религиозной враждой Германии, геополитические и экономические факторы стали превалировать в межгосударственных отношениях над религиозными соображениями.

          Наконец, именно Тридцатилетняя война пополнила пантеон величайших людей в человеческой истории именами французского первого министра кардинала де Ришелье и шведского короля Густава II Адольфа – как выдающихся государственных и военных деятелей.

          В Восточной Европе Тридцатилетняя война также принесла немало интересного. Во всяком случае, несложно здесь увидеть напрашивающиеся параллели с сегодняшним днём.

          В России едва утвердилась (с 1613 года) новая династия Романовых. Ей досталась пронизанная формально отменёнными, но де-факто сохранявшимися местничеством и кормлениями страна. Регулярная армия отсутствовала – основу войска составляла собиравшаяся раз в полгода дворянская конница.

          Страна приходила в себя после Смуты начала XVII века.

          На этом фоне Россия решила принять участие в Тридцатилетней войне на стороне протестантов против католиков, чтобы отвоевать у католической Речи Посполитой Смоленск.

          Для этого Россия хотела пойти на союз с мощнейшей военной державой в Центральной и Восточной Европе того времени – протестантской Швецией. От Швеции России были нужны деньги, специалисты и военная поддержка.

          В результате Россия не получила вообще никакой шведской помощи и вступила в войну с Речью Посполитой самостоятельно.

          В 1633 году поляки окружили русскую армию под Смоленском и принудили её к капитуляции. Более того, крымские татары (союзники Речи Посполитой) совершили на Россию разорительный набег, дойдя по Изюмскому шляху до самой Москвы.

          Участие России в Тридцатилетней войне привело к осознанию острой потребности в реформах: как технократических (появились организованные по европейским стандартам полки нового строя), так и общественных в России, если страна хочет на равных соперничать с соседними государствами.

          В царствование Алексея Михайловича эти реформы начались во многом под впечатлением от позорных поражений 1633 года.

          Второй важный итог Тридцатилетней войны для России – отказ польского короля Владислава IV от претензий на русский престол, обещанный ему семибоярщиной в 1610 году.

          В России окончательно утвердилась династия Романовых, с правлением которой будет неразрывно связана идея эволюционной и постепенной европеизации всех сторон общественной жизни России в целях её государственного усиления на протяжении последующих трёх веков.


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