400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Ровно 400 лет назад – 23 мая 1618 года – свершилось событие, по которому некоторые историки проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем.

В Праге из крепостного окна прямо в ров выбросили трёх человек: Вилема Славата, Ярослава из Мартиниц и их слугу Филиппа Фабрициуса. Выкинутые были посланцами римского императора Фердинанда II.

Император, бывший яростным католиком, начал войну со своими впавшими в протестантизм чешскими подданными. Началась Тридцатилетняя война, в которой в итоге поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию.

Та война имела огромное количество локальных последствий, но гораздо важнее, что она до неузнаваемости изменила мир.

Во-первых, она разорила Германию – ядро Священной Римской империи. Это, в свою очередь, возвысило Францию, ставшую на полтора века самым могущественным государством мира. Этому способствовали и военные победы французов над испанцами, контролировавшими Америку и находившимися со Священной Римской империей в династическом союзе (обеими странами правила династия Габсбургов).

Французское доминирование в Европе, в свою очередь, способствовало распространению идей вольнодумцев (в основном бывших выходцами из Франции), противостоящих консервативной католической мысли, поддерживаемой Испанией и Священной Римской империей.

Во-вторых, Тридцатилетняя война содействовала появлению профессиональных наёмных армий. Их существование требовало централизации государственного аппарата. Возникла современная бюрократия.

Результатом было два следствия: первое уже ушло в прошлое – на смену средневековому феодализму пришёл абсолютизм, опиравшийся не столько на сословия, сколько на служилое чиновничество; второе следствие имеет громадное значение до сегодняшнего дня – на смену принципу династической лояльности начали формироваться гражданские нации и, как следствие, национальные государства.

В-третьих, необходимость нести возросшие военные расходы привела к массовой порче монеты, что в итоге послужило толчком для появления в Европе бумажных денег вскоре после окончания Тридцатилетней войны.

В-четвёртых, завершивший Тридцатилетнюю войну Вестфальский мир 1648 года сформировал сегодняшнее международное право как право взаимоотношений между нациями.

С тех пор международное право совершенствовалось и дополнялось, но его принципы – национальный суверенитет, нерушимость границ, равноправие государств – зародились именно тогда.

Опять-таки, именно по итогам Тридцатилетней войны, унесшей примерно половину населения раздираемой религиозной враждой Германии, геополитические и экономические факторы стали превалировать в межгосударственных отношениях над религиозными соображениями.

Наконец, именно Тридцатилетняя война пополнила пантеон величайших людей в человеческой истории именами французского первого министра кардинала де Ришелье и шведского короля Густава II Адольфа – как выдающихся государственных и военных деятелей.

В Восточной Европе Тридцатилетняя война также принесла немало интересного. Во всяком случае, несложно здесь увидеть напрашивающиеся параллели с сегодняшним днём.

В России едва утвердилась (с 1613 года) новая династия Романовых. Ей досталась пронизанная формально отменёнными, но де-факто сохранявшимися местничеством и кормлениями страна. Регулярная армия отсутствовала – основу войска составляла собиравшаяся раз в полгода дворянская конница.

Страна приходила в себя после Смуты начала XVII века.

На этом фоне Россия решила принять участие в Тридцатилетней войне на стороне протестантов против католиков, чтобы отвоевать у католической Речи Посполитой Смоленск.

Для этого Россия хотела пойти на союз с мощнейшей военной державой в Центральной и Восточной Европе того времени – протестантской Швецией. От Швеции России были нужны деньги, специалисты и военная поддержка.

В результате Россия не получила вообще никакой шведской помощи и вступила в войну с Речью Посполитой самостоятельно.

В 1633 году поляки окружили русскую армию под Смоленском и принудили её к капитуляции. Более того, крымские татары (союзники Речи Посполитой) совершили на Россию разорительный набег, дойдя по Изюмскому шляху до самой Москвы.

Участие России в Тридцатилетней войне привело к осознанию острой потребности в реформах: как технократических (появились организованные по европейским стандартам полки нового строя), так и общественных в России, если страна хочет на равных соперничать с соседними государствами.

В царствование Алексея Михайловича эти реформы начались во многом под впечатлением от позорных поражений 1633 года.

Второй важный итог Тридцатилетней войны для России – отказ польского короля Владислава IV от претензий на русский престол, обещанный ему семибоярщиной в 1610 году.

В России окончательно утвердилась династия Романовых, с правлением которой будет неразрывно связана идея эволюционной и постепенной европеизации всех сторон общественной жизни России в целях её государственного усиления на протяжении последующих трёх веков.