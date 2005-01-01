Хочешь - изучай национальный язык, не хочешь - не изучай

Объясните мне, пожалуйста, что плохого в законе, который делает необязательным изучение национального языка в школах национальных же республик?

В России есть один язык, он главный. Это русский язык. Его изучать обязательно всем, кто живет в России. Может быть, это для кого-то обидно, но это просто фактически необходимо - знать русский язык.

Поэтому, изучение русского языка обязательно для всех. В рамках минимальной социализации невозможно избежать изучения русского языка.

А языки национальных республик теперь можно изучать по желанию. Хочешь - изучай, не хочешь - не изучай.

Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны.

У меня, кстати, есть диск с караоке - там двенадцать народных марийских песен. Еще на ютьюбе можно посмотреть марийский сериал «Чоныштем илет». Красивый язык.

Но если ты - бурят в Марий Эл, то у тебя иные национальные традиции. И ты либо их не хочешь сохранять, либо сохраняешь как-то иначе - это вообще никого не касается.

Жить можно, где угодно, то есть, в соответствии с законом, ты вполне можешь быть бурятом в Марий Эл, но ведь странно, если твоих детей будут там заставлять учить марийский в школе.

Наконец-то примут закон, который не запрещает что-то, не обязывает, а, напротив, переводит нечто из обязательного в разряд добровольного. Все же логично.

Объясните мне, кто может быть этим недоволен? Преподаватели национальных языков в республиках?

Источник: Блог Дмитрия Самойлова