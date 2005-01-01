«Вот за это я и ненавижу русских!»

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 02:39  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград

В Литве заявляют, что Кенигсберг был передан во владение СССР только на пятьдесят летФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В Калининградской области разразился международный скандал: литовский консул сел за руль в пьяном виде, и теперь Москва требует его замены. Но подлинная суть скандала не в этом: дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от РФ. В Вильнюсе это считают «восстановлением исторической справедливости» и «расплатой за Крым и Донбасс». Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Вот за это я и ненавижу русских!»

Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой «для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...

У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Антон Любич, экономист
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          Сергей Лукьяненко

          «Вот за это я и ненавижу русских!»

          Сергей Лукьяненко
          писатель
          		 14 мая 2018, 20:16

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          Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, к пяти паспортистам, другой «для бизнес-класса и владельцев карт авиакомпаний элитных уровней» – к одному.

          Я эти приколы помню ещё с немецкого консульства в Москве, где когда-то стоял за визой в очереди для тех, кто без очереди. Тоже в Мюнхен, кстати. С меня тогда ещё упорно требовали ксерокопию паспорта господина премьер-министра Баварии, поскольку приглашение было им подписано... смешно было...

          Ну ладно, всё равно достаю я свою серебряную карту «Аэрофлота» и показываю человеку на проходе. Тот пропускает нас в короткую очередь.

          Друзья без такой карты идут в общую. Движемся. Понимаем, что оно так на так и выйдет. Народа в пять раз меньше, но и пограничников тоже. Арифметика!

          А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Ну, обычная такая женщина, блузочка в полосочку, в руках айфончик.

          – Вы в бизнес-классе? – спрашивает?

          Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

          – Нет, – отвечаю. Увы, самолет туристической модификации, там бизнес-класс крохотный, не было мест...

          Женщина замолкает. Втыкается в айфончик. И вдруг громко, на все очереди восклицает:

          – Какая у вас карта? Серебряная? Вы не имеете права! Вот, я на сайте «Аэрофлота», я всё проверила, привилегии только для владельцев золотых и платиновых карт!

          – Я не знаю, – отвечаю. – Я подошёл к господину охраннику и показал карту. Он нас пропустил.

          – Не имеете права! Я тут полтора часа стою! Вы лезете без очереди, я буду жаловаться!

          Чувствую себя персонажем комедии. Какие полтора часа? Тут каждая очередь – на десять минут.

          – Идите, – говорю. – Жалуйтесь. Все претензии к немецкой администрации. Они нас пропустили, значит, считают это правильным.

          При этом я подчеркиваю – очереди двигаются с одной скоростью. Наши друзья уже подходят к окошечку, мы ещё нет.

          – Вот за это я и ненавижу русских! – внезапно громко вопит женщина. – Вечно лезут без очереди, другим мешают!

          Я обалдеваю. Нет, правда, редко так расчехляются, да ещё и на людях!

          – Простите, а вы – кто? – спрашиваю я. – Вижу, что вы – наци, но какой сами национальности?

          Вокруг уже все внимательно смотрят. И слушают. Половина – наш народ. Россияне.

          – Я вам не обязана отвечать! Скажите, какая у вас карта!
          – А мы вам не обязаны отвечать, – вступает в разговор жена. – Есть претензии – идите в администрацию аэропорта.

          – Я пойду! Я буду жаловаться, я так этого не оставлю! – кричит женщина-в-полосочку.

          Никуда не идёт, конечно.

          К пограничникам приходим все вместе. Мы с женой в короткой очереди к одному, нервная дама – к другому, наши друзья – к третьему. Краем глаза вижу, что дама протягивает российский паспорт.

          Интересно, какой она всё-таки национальности, так ненавидящая русских пассажирка из Мюнхена...

          В самолёте дама оказывается впереди меня. И первым делом, ещё до взлёта, откидывает кресло до предела. То ли в порядке маленькой мести, то ли просто не думая, мешает ли кому-то...

          Вот за что я таких и не люблю, безотносительно их национальности (ненависть – чувство слишком сильное), что они только себя считают людьми. И ещё постоянно уверены, что их все обижают. 

          P.S. Порядок пропуска в аэропортах, как я понимаю, регулируется не авиакомпанией, а администрацией аэропорта.

          P.P.S. Когда говорят про миллионы репрессированных, я всегда думаю про миллионы доносов. И о тех, кто их писал.

          А дама, окажись она «на оккупированной территории» обязательно бы сотрудничала с нацистской администрацией. Сообщала бы о всех, кто нарушает порядок.

          Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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