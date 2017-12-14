Ленина можно назвать могильщиком права

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22 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый план

Если машина откажет прямо над Кремлем, летчик обязан постараться спланировать на Москву-рекуФото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
В Москве стартовала подготовка к параду Победы. По поводу оправданности воздушной его части некоторые военные летчики выражают сомнение. Стоит ли вообще летать над столицей? Нет ли в этом потенциальной угрозы как для летчиков, так и для населения? И что должен делать летчик в случае нештатных ситуаций над центром многомиллионного города? Подробности...
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Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа

Ким Чен Ын знает толк в «ядерной» дипломатииФото: KCNA/Reuters
Северная Корея приостановила ядерные испытания и пуски баллистических ракет. Такое решение принято лидером страны Ким Чен Ыном и правящей партией. Сейчас страна находится под гнетом международных санкций и ее контакты с внешним миром сильно ограничены. По мнению экспертов, Ким сделал дипломатический шаг навстречу предстоящим переговорам с Дональдом Трампом. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ленина можно назвать могильщиком права

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...

Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
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Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          Анатолий Кучерена

          Ленина можно назвать могильщиком права

          Анатолий Кучерена
          адвокат, доктор юридических наук, профессор
          		 22 апреля 2018, 18:52

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          «Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10 – 20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 рублей за повешенного». (с) В.И. Ленин. Записка Э.М. Склянскому, ноябрь 1920 г.

          10 (22) апреля родился В.И. Ленин. Этого человека – юриста по образованию – можно назвать могильщиком права.

          Вместо судебной системы, сформированной Великой реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности».

          Уже 24 ноября 1917 г. Совет Народных Комиссаров постановил:

          «Упразднить доныне существующие общие судебные установления как-то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов…

          Фото: Фотохроника ТАСС

          Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц учреждаются рабочие и крестьянские Революционные трибуналы в составе одного председателя и шести очередных заседателей, избираемых губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Для производства же по этим делам предварительного следствия при тех же Советах образуются особые следственные комиссии».

          Таким образом, «суд скорый, правильный, милостивый и равный для всех», а также вся присяжная и частная адвокатура оказались «за бортом истории».

          Адвокат Сергей Кобяков, защищавший людей в революционных трибуналах, вспоминал:

          «Захвативши власть, большевики немедленно приступили к «реформам». Началась ломка всех старых порядков – и плохих, и хороших, и замена всего старого – новым, соответствующим новому строю. Радикальной ломке подверглась и старые судебные установления.

          Вышел декрет, которым уничтожались все старые суды, начиная от Сената и кончая судами мировыми. Были созданы новые суды. Большевики любят подражать Великой Французской Революции и поэтому новые суды были названы трибуналами.

          Был создан Верховный Революционный Трибунал, единственное судилище на всю советскую Россию, которое должно было разбирать дела государственной измены, спекуляции, саботажа, раз эти дела имели государственное значение.

          Приговоры этого суда не могли быть обжалованы ни в апелляционном, ни в кассационном порядке. Приговор никем не утверждался и должен был приводиться в исполнение в течение 24 часов».

          Бывший присяжный поверенный В.И. Ленин торжествовал.

          В мае 1920 г. он писал: «Мы разрушили в России, и правильно сделали, что разрушили, буржуазную адвокатуру, но она возрождается у нас под прикрытием «советских» «правозаступников».

          Внутри советских инженеров, внутри советских учителей, внутри привилегированных, т. е. наиболее квалифицированных и наилучше поставленных, рабочих на советских фабриках мы видим постоянное возрождение решительно всех тех отрицательных черт, которые свойственны буржуазному парламентаризму, и только повторной, неустанной, длительнейшей, упорной борьбой пролетарской организованности и дисциплины мы побеждаем – постепенно – это зло».

          Последствия этого правового нигилизма мы «расхлебываем» до сих пор.

          Источник: Блог Анатолия Кучерены

           

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