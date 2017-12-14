Ленина можно назвать могильщиком права

«Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10 – 20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 рублей за повешенного». (с) В.И. Ленин. Записка Э.М. Склянскому, ноябрь 1920 г.

10 (22) апреля родился В.И. Ленин. Этого человека – юриста по образованию – можно назвать могильщиком права.

Вместо судебной системы, сформированной Великой реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности».

Уже 24 ноября 1917 г. Совет Народных Комиссаров постановил:

«Упразднить доныне существующие общие судебные установления как-то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов…

Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц учреждаются рабочие и крестьянские Революционные трибуналы в составе одного председателя и шести очередных заседателей, избираемых губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Для производства же по этим делам предварительного следствия при тех же Советах образуются особые следственные комиссии».

Таким образом, «суд скорый, правильный, милостивый и равный для всех», а также вся присяжная и частная адвокатура оказались «за бортом истории».

Адвокат Сергей Кобяков, защищавший людей в революционных трибуналах, вспоминал:

«Захвативши власть, большевики немедленно приступили к «реформам». Началась ломка всех старых порядков – и плохих, и хороших, и замена всего старого – новым, соответствующим новому строю. Радикальной ломке подверглась и старые судебные установления.

Вышел декрет, которым уничтожались все старые суды, начиная от Сената и кончая судами мировыми. Были созданы новые суды. Большевики любят подражать Великой Французской Революции и поэтому новые суды были названы трибуналами.

Был создан Верховный Революционный Трибунал, единственное судилище на всю советскую Россию, которое должно было разбирать дела государственной измены, спекуляции, саботажа, раз эти дела имели государственное значение.

Приговоры этого суда не могли быть обжалованы ни в апелляционном, ни в кассационном порядке. Приговор никем не утверждался и должен был приводиться в исполнение в течение 24 часов».

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Бывший присяжный поверенный В.И. Ленин торжествовал.

В мае 1920 г. он писал: «Мы разрушили в России, и правильно сделали, что разрушили, буржуазную адвокатуру, но она возрождается у нас под прикрытием «советских» «правозаступников».

Внутри советских инженеров, внутри советских учителей, внутри привилегированных, т. е. наиболее квалифицированных и наилучше поставленных, рабочих на советских фабриках мы видим постоянное возрождение решительно всех тех отрицательных черт, которые свойственны буржуазному парламентаризму, и только повторной, неустанной, длительнейшей, упорной борьбой пролетарской организованности и дисциплины мы побеждаем – постепенно – это зло».

Последствия этого правового нигилизма мы «расхлебываем» до сих пор.

Источник: Блог Анатолия Кучерены