А мне нравится твиттерная война.

Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!»

Русские: «А пошёл ты! Ракеты точно умнее тебя!»

Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!»

Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!»

Трамп: «Получай, животное-Асад, которого поддерживает злодей-Путин! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Триста раз пиу!»

Русские: «Бах-бах-бах-бах-ой-бах-бах-ой-ой!»

Трамп: «Ахахахаха!»

Асад: «Ой!»

Русские: «БУМ! БУМ! БУМ!»

Дональд Кук: «Эй! Вы чего! Я же не в твиттере, я в Средиземном море!»

Русские: «Ну извиняй, братан, мы как-то увлеклись...»

Трамп: «Пиу-бах-пиу-пиу-бах!»

Русские: «Бах-бах-пиу!»

Дональд Кук: «Буль...»

Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!»

Трамп и Русские: «Не влезай!»

Асад: «Собственно говоря, а действительно, что я лезу-то...»

Трамп: «Пиу!»

Русские: «Бах!»

Администрация твиттера:

«Аккаунты Трамп и Русские заблокированы. Аккаунт Асад...»

Асад: «Я-то че...?»

Тишина.

Все стороны расходятся с чувством полнейшего удовлетворения и одержанной победы. Асад пожимает плечами и тоже уходит.

Посреди Средиземного моря дрейфуют спасательные плотики «Кука».

Я, в общем, за твиттерные войны. Ну, по возможности.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко