Народ с открытыми настежь дверями

Взгляд
8 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
Разделы

Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
Перейти а раздел…

Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть

Судя по всему, украинские власти рассчитывали на уничтожение, а не захват своих военных катеровФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Артиллерийские установки украинских катеров, задержанных 25 ноября при попытке нарушить границы России, были заряжены и готовы к бою, а количество боеприпасов превышало стандартный боекомплект. Об этих и других подробностях инцидента рассказали в ФСБ. По мнению экспертов, озвученные данные указывают на то, что Киев послал моряков на неизбежную гибель, но кое-что не учел. Подробности...
Перейти а раздел…

России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
Перейти а раздел…

«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти страны предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 14 комментариев

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин призвал «Единую Россию» не допускать хамства к людям
          ФСБ назвала свидетельство реальной угрозы безопасности со стороны КиеваСилуанов рассказал, от чего «колбасило» экономику РоссииВыбрана «Мисс мира – 2018»Появилось видео боя на Су-35С
          В России сказали о роли третьих стран в провокации Украины в Азовском мореШарий объяснил, почему Европа закрывает глаза на заигрывание Порошенко с нацистамиПопытка стыковки корабля Dragon с МКС сорваласьВодители KIA и Maybach подрались на МКАД (видео)
          Захарова рассказала, что ОБСЕ удалось невозможноеПреемница Меркель начала с нападок на РоссиюТрегубов опередил оскорблявшего российский спорт латвийцаАмериканский фигурист уронил партнершу вниз головой (видео)

          Главная тема


          Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть

          контрольный лист


          Раскрыто содержание обнаруженных на украинских кораблях документов

          серьезные повреждения


          Житель Донецка заявил о пытках со стороны задержанного в Черном море сотрудника СБУ

          чувствует вину


          Принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с супругой

          Видео

          медальный зачет


          России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

          ультиматум москве


          Чем мешает США российская крылатая ракета 9М729

          «платить очень трудно»


          США сорвали крупную российскую оружейную сделку

          нехорошие результаты


          В отношении россиян к Украине наступили тревожные перемены

          огневая мощь


          Тяжелый автомат для российского спецназа впечатлил американцев

          Культурная революция


          Катерина Кладо: Майор армии ДНР Прилепин «взял» МХАТ имени Горького

          Украинские хроники


          Андрей Манчук: Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год живую ель. А какую елку поставите вы?


          Дмитрий Ольшанский

          Народ с открытыми настежь дверями

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 8 декабря 2018, 16:25

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Во всем мире, в десятках стран, и уж точно везде вокруг нас – в бывшем Советском Союзе, в Восточной Европе – есть эти вечные типы: старые диссиденты и политзаключенные, седые депутаты-идеалисты позапрошлых парламентов и редактора формировавших поколения газет, писатели «с общественной позицией», правозащитники и учителя публичной морали.

          И везде они – пожилые овчарки, стерегущие свои народы и государства.

          Зубами вцепятся, но не отдадут никакому соседу, давнему врагу, конкуренту ни одного километра земли, ни одного пленного солдата, ни одного слова в учебнике истории и литературы.

          Пока живы, будут упрямо твердить: национальная катастрофа! не допустим! мы не для того сидели! за что воевали!

          И только у нас, в нашем несчастном, безумном, бесконечно-советском РСФСР, буквально эти же люди – всегда за то, что наше отечество все человечество, за то, чтобы жить единым человечьим общежитьем (без России, но с Латвией), чтобы и километр отдать, и солдатам позор, и слова в учебнике пусть будут любые, но только на наши, ни в коем случае не наши.

          Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой.

          И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями.

          Прикрыть бы их.

          Ну хоть ненадолго.

          Но даже тогда – придет заслуженный диссидент, снимет двери с петель и на своем горбу, охая и кряхтя, унесет их на помойку.

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского



          Другие мнения

          Почему с Трампом бесполезно разговаривать

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...

          Иногда и у меня срывает крышу

          Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
          Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

          Игорь Молотов, писатель, публицист
          Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          После охоты на порно идет охота на инакомыслие

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

          Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
          Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

          Кто стоит за «недорепрессиями»

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
          Обсуждение: 25 комментариев

          Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          Андрей Манчук, политолог
          Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
          Обсуждение: 33 комментария

          Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Можно только догадываться, какая нужда и выверты политико-бюрократического аппарата заставили Запад выступить с заявлением «НАТО дает России последний шанс», чтобы получить в ответ завуалированную насмешку Москвы «а то что?». Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Майор армии ДНР Прилепин «взял» МХАТ имени Горького

          Катерина Кладо, киновед
          Художественным руководителем МХАТ имени Горького будет Эдуард Бояков, за литературную часть станет отвечать Захар Прилепин – еще недавно майор и замкомбата спецназа ДНР. Бушуют дискуссии – «наши» или «не наши» взяли театр, хотя это и не почта с телеграфом. Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............