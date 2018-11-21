С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

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15 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

Катерина Кладо, киновед
Лев Гумилев когда-то говорил о мощнейшем свойстве – аттрактивности. Иными словами об обаянии. Обаяние субьекта, персонажа, события, идеологии – то, что нас манит. Подробности...

России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

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          Катерина Кладо

          С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

          Катерина Кладо
          киновед
          		 15 декабря 2018, 15:30

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          Лев Гумилев когда-то говорил о мощнейшем свойстве – аттрактивности. Иными словами об обаянии. Обаяние субьекта, персонажа, события, идеологии – то, что нас манит.

          Человек не способен увлечься тем, что не привлекательно. Имеет значение только тяга. Нас к чему-то тянет, влечет, и мы оказываемся рядом или даже вместе. С тем, с кем (или с чем) мы чувствуем себя хорошо. По разным причинам, конечно. Сознательным, а больше – бессознательным.

          Если посмотреть советские фильмы тридцатых-пятидесятых годов двадцатого века или почитать среднюю (обычную, поток, а не шедевры) литературу того соцреалистического периода, то можно обнаружить некие закономерности в устройстве реальности этих произведений.

          Если подходить к этим литературным текстам, или кинотекстам, непредвзято.

          Они, как правило, просты по смыслу и по замыслу. Ушел авангард двадцатых, еще не прибежали, вслед за оттепелью и французами с итальянцами, экзистенциальные метания шестидесятых. Там царит незатейливая картина мира.

          Фото: «Случай с ефрейтором Кочетковым», Моснаучфильм

          Действуют нарядные, несложные, герои. Они, порой, ошибаются, но потом непременно встают на верную дорожку. Им в этом помогают старшие товарищи, а также партком, сотрудники органов и другие идеологически подкованные персонажи. Которым сразу, или в процессе следствия, ясно, с кем они имеют дело.

          С натуральной кудрявой блондинкой-спортсменкой-комсомолкой, которая хоть в воду, хоть в полымя, но за правильные идеалы. Или со странной дамой, хоть и с теми же, казалось бы, четкими кудрями. Но с ней надо держать ухо востро, что-то с ней не так. Уж больно она сладко поет на ухо хорошему солдатику в фильме «Случай с ефрейтором Кочетковым» (1955). Попутно задавая какие-то странные вопросы насчет его военного подразделения. Не шпионка ли? Не басурманка?

          Положительным героям противопоставлены герои строго отрицательные. С которыми необходимо бороться, а сначала – вовремя распознать. По несложным признакам: наш – не наш.

          Из-за своей наивности и чистосердечности положительные герои, порой, не сразу видят в сегодняшнем приятеле – вражеского наймита, а в любовнике – шпиона (как в фильме Пырьева «Партийный билет»). Но потом детства чистые глазенки открываются пошире, и хорошие герои готовы бескомпромиссно отказаться от прежней дружбы и даже любви, чтобы отправить гнусняка на законную плаху.

          «Я все знаю! Ты не Дюбин!» – возмущенно кричит героиня «Партийного билета» своему доброму знакомому, которому весьма симпатизировала. Но совы, как известно, не те, кем кажутся. О вопль женщин всех времен.

          Дальше следует вывод: «Собаке – собачья смерть!», как говорилось в одном из детских рассказов Виктора Драгунского, который, уже в более мягкое время, позволял себе иронизировать над классицистским пафосом идеологической литературы. Плюнула, расстреляла и забыла.


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