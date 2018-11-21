С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

Лев Гумилев когда-то говорил о мощнейшем свойстве – аттрактивности. Иными словами об обаянии. Обаяние субьекта, персонажа, события, идеологии – то, что нас манит.

Человек не способен увлечься тем, что не привлекательно. Имеет значение только тяга. Нас к чему-то тянет, влечет, и мы оказываемся рядом или даже вместе. С тем, с кем (или с чем) мы чувствуем себя хорошо. По разным причинам, конечно. Сознательным, а больше – бессознательным.

Если посмотреть советские фильмы тридцатых-пятидесятых годов двадцатого века или почитать среднюю (обычную, поток, а не шедевры) литературу того соцреалистического периода, то можно обнаружить некие закономерности в устройстве реальности этих произведений.

Если подходить к этим литературным текстам, или кинотекстам, непредвзято.

Они, как правило, просты по смыслу и по замыслу. Ушел авангард двадцатых, еще не прибежали, вслед за оттепелью и французами с итальянцами, экзистенциальные метания шестидесятых. Там царит незатейливая картина мира.

Действуют нарядные, несложные, герои. Они, порой, ошибаются, но потом непременно встают на верную дорожку. Им в этом помогают старшие товарищи, а также партком, сотрудники органов и другие идеологически подкованные персонажи. Которым сразу, или в процессе следствия, ясно, с кем они имеют дело.

С натуральной кудрявой блондинкой-спортсменкой-комсомолкой, которая хоть в воду, хоть в полымя, но за правильные идеалы. Или со странной дамой, хоть и с теми же, казалось бы, четкими кудрями. Но с ней надо держать ухо востро, что-то с ней не так. Уж больно она сладко поет на ухо хорошему солдатику в фильме «Случай с ефрейтором Кочетковым» (1955). Попутно задавая какие-то странные вопросы насчет его военного подразделения. Не шпионка ли? Не басурманка?

Положительным героям противопоставлены герои строго отрицательные. С которыми необходимо бороться, а сначала – вовремя распознать. По несложным признакам: наш – не наш.

Из-за своей наивности и чистосердечности положительные герои, порой, не сразу видят в сегодняшнем приятеле – вражеского наймита, а в любовнике – шпиона (как в фильме Пырьева «Партийный билет»). Но потом детства чистые глазенки открываются пошире, и хорошие герои готовы бескомпромиссно отказаться от прежней дружбы и даже любви, чтобы отправить гнусняка на законную плаху.

«Я все знаю! Ты не Дюбин!» – возмущенно кричит героиня «Партийного билета» своему доброму знакомому, которому весьма симпатизировала. Но совы, как известно, не те, кем кажутся. О вопль женщин всех времен.

Дальше следует вывод: «Собаке – собачья смерть!», как говорилось в одном из детских рассказов Виктора Драгунского, который, уже в более мягкое время, позволял себе иронизировать над классицистским пафосом идеологической литературы. Плюнула, расстреляла и забыла.