Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Кто толкает Балканы к новой войне

Президент Сербии Александр Вучич и сербские солдатыФото: predsednik.rs
В специальном обращении к нации президент Сербии Александр Вучич предрек балканскому региону «полную катастрофу». Албанские власти квазигосударства Косово отбросили последние приличия и перешли к шантажу сербской стороны, на который Белграду нужно как-то реагировать. Война в сложившихся условиях – это не угроза, а неизбежное следствие. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную состоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...

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Андрей Манчук, политолог
После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Владас Повилайтис

          Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

          Владас Повилайтис
          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 23 ноября 2018, 11:09

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          Во времена нашего детства самым страшным обзывательством было – «фашист».

          Нынешняя интеллигенция, в основной своей массе рожденная в 60-е и 70-е годы, усвоила это на уровне самоочевидности.

          С фашистами можно говорить только на языке полной и безоговорочной капитуляции. Ни один приличный человек не будет разговаривать с фашистом – поэтому, если вы хотите дискредитировать собственного оппонента, того, чьи взгляды вам несимпатичны – стоит назвать его «фашистом», и необходимость в объяснениях, разговоре отпадет сама собой.

          Кого только не пытались записать в «фашисты» за последние годы.

          Либеральные фашисты – сюда подпадают сторонники Гайдара, Айн Ренд и прочие апологеты свободного рынка.

          Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

          Коммунистические фашисты – сторонники Анпилова и иже с ним.

          Православные фашисты – от поклонников Чаплина до Германа Стерлигова.

          Были еще русские фашисты – но тех перечислять устанешь, кто только среди них не числился.

          Умение определить в своем оппоненте фашиста – ценнейший навык, позволяющий дальше уже не вести дискуссию, а либо высокомерно удалиться, либо вынудить оппонента – если он, почему либо, желает пытаться продолжить разговор – оправдываться и пытаться доказать, что не верблюд.

          Однако далеко не все современные сетевые дискутанты обладают достаточными навыками – и в помощь им мы решили написать этот текст. Ведь всегда полезно знать, как распознать фашиста в собеседнике.

          Итак, несколько простых советов для начинающего диспутанта:

          1. Прежде всего запомните, что для большинства случаев достаточно просто назвать собеседника «фашистом». В 90% случаев аргументов не потребуется – и вам останется лишь с глубоким внутренним удовлетворением наблюдать, как ваш собеседник пытается доказать, что он – не фашист, не ест детей и не содомирует кроликов.

          2. Если вам недостаточно этого простого приема, то можно двинуться дальше – например, отождествить всякий призыв или отсылку к социальной солидарности, к примеру, разговор про то, что социальное действие предполагает наличие или создание некоего «мы» – с тоталитарными поползновениями.

          3. Кстати, еще один совет для начинающих – запомните, стоит чаще употреблять понятие «тоталитаризм» и утверждать, что по существу «фашизм», «нацизм», «коммунизм» и все прочее – его разновидности, а в сортах дерьма вы не разбираетесь – тем самым ваш собеседник, пытающийся установить дистинкции, оказывается в роли золотаря – а от сего персонажа хотя бы ваш нюх вынуждает держаться подальше.

          4. Вообще, понятие «тоталитаризм» – очень выигрышное, советуем его использовать как можно чаще, в случае необходимости ссылаясь на моральный авторитет Ханны Арендт, а для собеседников попроще можно прибегнуть к Карлу Попперу – нет ничего приятнее, чем представить всю мировую историю мысли как борьбу идеалов «открытого общества» с его противниками – антифашистский эквивалент линий Демокрита и Платона в истории философии.

          Кстати, советуем помнить, вы – на стороне Демокрита, потому что, как доказал Поппер, Платон – тоже фашист, да и Сократ, в сущности, недалеко ушел. Впрочем, это подозревал еще советский антиковед Самуил Лурье, идя вслед за Гегелем, но тут возникает некоторая неловкость – потому что Гегеля Поппер тоже определил в протототалитаристы.

          5. В интернет-дискуссии всегда полезно поинтересоваться – в начале разговора, для завязки общения – «сколько вы получили за этот пост», решительно обозначив, что подобных взглядов собеседник может придерживаться только по двум причинам – либо потому, что он идиот, либо – за деньги, а если последнее – то вопрос о моральной доброкачественности определяется размером гонорара. При этом если любезные вам авторы пишут за деньги – то это «совершенно другой случай», они получают справедливое вознаграждение за свой труд.

          6. Продажностью автора, впрочем, не объяснить его успеха у публики – поэтому аргумент о продажности следует дополнить тезисом о власти «телебашни» и о «зомбировании населения», предполагая по умолчанию, что народ, избавленный от Останкино, дружными рядами пойдет вслед за сторонниками всего прекрасного, разоружится перед внешним миром и будет приветствовать расширение НАТО, бомбардировки Белграда и прочие акты гуманизма.

          7. Фашизм следует опознавать в любой разновидности коллективистской риторики, упоминаниях о нации, гражданском политическом сообществе, национальных интересах – не говоря уже о гордости за прошлое или каком-нибудь культе предков. Вообще отсылки к прошлому уместны лишь в рамках покаяния, прошлое для нас не может быть поводом для гордости – впрочем, об искусстве вовремя каяться мы уже писали другую методичку.

          8. Если вашего собеседника трудно прямо упрекнуть в фашизме – допустим, он еврей и оппозиционер – то всегда под рукой должен быть другой аргумент: «ваши слова могут быть использованы недолжным образом», «ваши слова играют на руку» и «льют воду на мельницу». Контекст определяет все, и он должен быть правильным – нельзя забывать, что Россия – это «страна кровожадных медведей».

          Пытаться представить другую реальность – значит выдавать желаемое за действительное и закрывать глаза на происходящее, проявлять внутреннюю трусость, соглашательство с режимом и т.д. – т.е. объективно потакать собственной слабости и молчать, пока приходят за другими, дожидаясь, пока эти самые медведи придут за тобой.

          9. Если и эти аргументы не срабатывают – всегда полезно вскрыть «внутреннюю логику высказывания» вашего собеседника. Конечно, он не сказал ничего фашистского в прямом смысле – но если продолжить его слова, продлить их логику, уснастить должным контекстом и прибавить эмоций – то даже партийные речи в Нюрнберге покажутся детским садом в сравнении с гнусностью высказывания вашего оппонента.

          Впрочем, если все вышесказанное не сработало – остается универсальный аргумент, который можно использовать с первого шага.

          Достаточно заподозрить моральную состоятельность вашего собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле, а за любой фразой углядеть какой вам будет желательным контекст. Ведь если за словами не признавать их прямого смысла и все понимать как знаки и указания, то любое говорение расширяется произвольно – а если себя при этом объявить инстанцией морального суда, то вердикт не заставит себя ждать. И тем самым продемонстрирует всем вашу моральную чуткость и напряженное стремление «жить не по лжи».

          В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства.

          (в соавторстве с Андрей Тесля


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