Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Во времена нашего детства самым страшным обзывательством было – «фашист».

Нынешняя интеллигенция, в основной своей массе рожденная в 60-е и 70-е годы, усвоила это на уровне самоочевидности.

С фашистами можно говорить только на языке полной и безоговорочной капитуляции. Ни один приличный человек не будет разговаривать с фашистом – поэтому, если вы хотите дискредитировать собственного оппонента, того, чьи взгляды вам несимпатичны – стоит назвать его «фашистом», и необходимость в объяснениях, разговоре отпадет сама собой.

Кого только не пытались записать в «фашисты» за последние годы.

Либеральные фашисты – сюда подпадают сторонники Гайдара, Айн Ренд и прочие апологеты свободного рынка.

Коммунистические фашисты – сторонники Анпилова и иже с ним.

Православные фашисты – от поклонников Чаплина до Германа Стерлигова.

Были еще русские фашисты – но тех перечислять устанешь, кто только среди них не числился.

Умение определить в своем оппоненте фашиста – ценнейший навык, позволяющий дальше уже не вести дискуссию, а либо высокомерно удалиться, либо вынудить оппонента – если он, почему либо, желает пытаться продолжить разговор – оправдываться и пытаться доказать, что не верблюд.

Однако далеко не все современные сетевые дискутанты обладают достаточными навыками – и в помощь им мы решили написать этот текст. Ведь всегда полезно знать, как распознать фашиста в собеседнике.

Итак, несколько простых советов для начинающего диспутанта:

1. Прежде всего запомните, что для большинства случаев достаточно просто назвать собеседника «фашистом». В 90% случаев аргументов не потребуется – и вам останется лишь с глубоким внутренним удовлетворением наблюдать, как ваш собеседник пытается доказать, что он – не фашист, не ест детей и не содомирует кроликов.

2. Если вам недостаточно этого простого приема, то можно двинуться дальше – например, отождествить всякий призыв или отсылку к социальной солидарности, к примеру, разговор про то, что социальное действие предполагает наличие или создание некоего «мы» – с тоталитарными поползновениями.

3. Кстати, еще один совет для начинающих – запомните, стоит чаще употреблять понятие «тоталитаризм» и утверждать, что по существу «фашизм», «нацизм», «коммунизм» и все прочее – его разновидности, а в сортах дерьма вы не разбираетесь – тем самым ваш собеседник, пытающийся установить дистинкции, оказывается в роли золотаря – а от сего персонажа хотя бы ваш нюх вынуждает держаться подальше.

4. Вообще, понятие «тоталитаризм» – очень выигрышное, советуем его использовать как можно чаще, в случае необходимости ссылаясь на моральный авторитет Ханны Арендт, а для собеседников попроще можно прибегнуть к Карлу Попперу – нет ничего приятнее, чем представить всю мировую историю мысли как борьбу идеалов «открытого общества» с его противниками – антифашистский эквивалент линий Демокрита и Платона в истории философии.

Кстати, советуем помнить, вы – на стороне Демокрита, потому что, как доказал Поппер, Платон – тоже фашист, да и Сократ, в сущности, недалеко ушел. Впрочем, это подозревал еще советский антиковед Самуил Лурье, идя вслед за Гегелем, но тут возникает некоторая неловкость – потому что Гегеля Поппер тоже определил в протототалитаристы.

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5. В интернет-дискуссии всегда полезно поинтересоваться – в начале разговора, для завязки общения – «сколько вы получили за этот пост», решительно обозначив, что подобных взглядов собеседник может придерживаться только по двум причинам – либо потому, что он идиот, либо – за деньги, а если последнее – то вопрос о моральной доброкачественности определяется размером гонорара. При этом если любезные вам авторы пишут за деньги – то это «совершенно другой случай», они получают справедливое вознаграждение за свой труд.

6. Продажностью автора, впрочем, не объяснить его успеха у публики – поэтому аргумент о продажности следует дополнить тезисом о власти «телебашни» и о «зомбировании населения», предполагая по умолчанию, что народ, избавленный от Останкино, дружными рядами пойдет вслед за сторонниками всего прекрасного, разоружится перед внешним миром и будет приветствовать расширение НАТО, бомбардировки Белграда и прочие акты гуманизма.

7. Фашизм следует опознавать в любой разновидности коллективистской риторики, упоминаниях о нации, гражданском политическом сообществе, национальных интересах – не говоря уже о гордости за прошлое или каком-нибудь культе предков. Вообще отсылки к прошлому уместны лишь в рамках покаяния, прошлое для нас не может быть поводом для гордости – впрочем, об искусстве вовремя каяться мы уже писали другую методичку.

8. Если вашего собеседника трудно прямо упрекнуть в фашизме – допустим, он еврей и оппозиционер – то всегда под рукой должен быть другой аргумент: «ваши слова могут быть использованы недолжным образом», «ваши слова играют на руку» и «льют воду на мельницу». Контекст определяет все, и он должен быть правильным – нельзя забывать, что Россия – это «страна кровожадных медведей».

Пытаться представить другую реальность – значит выдавать желаемое за действительное и закрывать глаза на происходящее, проявлять внутреннюю трусость, соглашательство с режимом и т.д. – т.е. объективно потакать собственной слабости и молчать, пока приходят за другими, дожидаясь, пока эти самые медведи придут за тобой.

9. Если и эти аргументы не срабатывают – всегда полезно вскрыть «внутреннюю логику высказывания» вашего собеседника. Конечно, он не сказал ничего фашистского в прямом смысле – но если продолжить его слова, продлить их логику, уснастить должным контекстом и прибавить эмоций – то даже партийные речи в Нюрнберге покажутся детским садом в сравнении с гнусностью высказывания вашего оппонента.

Впрочем, если все вышесказанное не сработало – остается универсальный аргумент, который можно использовать с первого шага.

Достаточно заподозрить моральную состоятельность вашего собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле, а за любой фразой углядеть какой вам будет желательным контекст. Ведь если за словами не признавать их прямого смысла и все понимать как знаки и указания, то любое говорение расширяется произвольно – а если себя при этом объявить инстанцией морального суда, то вердикт не заставит себя ждать. И тем самым продемонстрирует всем вашу моральную чуткость и напряженное стремление «жить не по лжи».

В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства.

(в соавторстве с Андрей Тесля)