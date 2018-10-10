Пусть Дездемону душит белый колонизатор

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1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Пусть Дездемону душит белый колонизатор

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Только несколько подавленных коллег слабо недоумевают: она ведь была такой осторожной, Мегин, она так старалась удержаться в первых рядах на кого нужно нападающих, кого следует одобряющих. Как же так неудобно получилось? Подробности...

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          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 1 ноября 2018, 11:50

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          Мегин Келли была совершенно незнакома французскому зрителю, читателю и обывателю, в отличие от России, где она не так давно взяла громкое интервью у президента Путина и совсем недавно потеребила хроники скандалом с собственным увольнением.

          Ее беседа с российским президентом, в котоpую было вложено обоснованное количество надежд на публичное посрамление «диктатора» отважной журналисткой выстрелило, увы, холостым патроном: президент Путин сумел, не поведя бровью, и в кресло сесть, и Мегин съесть, поэтому, когда пришла новость о ее внезапном «ухoде» с родного канала, первой мыслью всех запомнивших ее россиян была, как водится, самая простая: это за осечку с Путиным! Недостаточно жестко-де она его отделала, смялась и сломалась под натиском его тоталитарной личности.

          Причина увольнения Мегин, однако, хоть сама по себе и неудивительна, много интереснее ее знаменитого интервью.

          Конечно, после антитрамповских манифестаций розовых вагин и скандала Вайнштейна, переросшего в откровенные чистки во всех областях человеческой жизнедеятельности, американскими нововведениями политкорректности европейскую публику не удивишь.

          И тем не менее в преддверии праздника Хеллоуин история уволенной журналистки на целые сутки затмила в инфосводках даже свирепствующие в регионах бури, наводнения и первый снег.

          Фото: Kevin Lamarque/Reuters

          Отрывок из злосчастной телепередачи, где Келли так нелепо промахнулась, разоткровенничалась и призналась, что не видит ничего зазорного в традиции Хеллоуина разукрашивать белые лица черным цветом и наоборот, галопом поскакал по европейским телеканалам, интернет-изданиям и мгновенно распространился в соцсетях, вызывая вал жгучих комментариев в адрес телеканала NBC, уволившего Келли за «расистское высказывание».

          Изначальный конфуз французских журналистов, на ходу сменяемый едкой иронией при освещении инцидента, быстро перерос в удрученную задумчивость под дамокловым вопросом: как далеко мы сами сейчас находимся от подобной развязки в аналогичной ситуации?

          По каким стремительно меняющимся к худшему меркам сегодня в Европе определяется понятие «расизм»?

          Необходимость обозначить наиболее четкие критерии этого донельзя уже размытого и сильно раздербаненного термина растет, можно сказать, не по дням, а по часам, особенно после недавней ярчайшей дискуссии, вызванной клипом одного темнокожего французского певуна, призывавшего в своей музыкальной продукции «врываться в ясли и убивать белых детей», а также «убивать белых, хорошенько помучив, чтобы доказать, у кого правильнее хромосомы».

          Такая высокая креативность «заблудшего цветного исполнителя», как его смущенно охарактеризовал политкорректный бомонд французского телевидения («исполнителя», кстати, далеко не одинокого в подобных вокализах), вызвала закономернo страстный диалог между возмущeнцами и примиренцами, где каждый обвинял другого в нетерпимости и желании «разжечь».

          Буквально на днях еще одна (далеко не одинокая в своих убеждениях) представительница примиренцев публично заявила дословно следующее: «Некоторые темнокожие действительно могут испытывать ненависть к белым, но это не значит, что эту ненависть можно назвать расизмом! Почему? Да потому что расизм – это продукт многовековой истории доминирования! Так что антибелый расизм просто не существует!»

          Заявление это принадлежит не студентке первого курса третьесортного факультета, кафедры бессмысленной логики, а «журналистке, писательнице и телережиссеру» Рокайе Диалло, «антирасистке и феминистке», как она сама себя обозначает.

          В свете процитированного одна маленькая реплика Мегин Келли смотрится откровенно жалкой и нелепо благодушной: что такого ужасного, если белые и черные продолжат традицию «переодевания» друг в друга по случаю праздника или, например, театральной постановки? Что здесь оскорбительного, разжигающего?

          Вышеупомянутая «многовековая традиция» всегда именно так и делала, никого не задевая, пока кому-то не понадобилось пересчитывать «дискриминированных», объясняя им, где и в чем их ущемили.

          Тем не менее Мегин Келли уволена с престижного канала NBC, а, например, темнокожий французский певун и его защитники ни в коем случае не ощущают недостатка востребованности в эфирах.

          Общий тон всех осветивших эту показательную порку французских журналистов практически не варьируется: если оглянуться на все уже усвоенные в Европе американские политкорректные начинания, и к нам придет. Уже в пути. Мы же, откуда ни посмотри, а так привыкли равняться на Америку.

          Может, взять инициативу в oбе руки и сыграть на опережение? Например, срочно переписать все двусмысленно неполиткорректное: пусть Дездемону душит белый бессердечный колонизатор, а три мушкетера станут разномастными – негр, эскимос, азиат, чтобы никто не ушел обиженным...

          «Звездная телеведущая Мегин Келли уволена за оправдание и поддержку blackface», «Мегин Келли, символ антитрамповского движения, уволена с NBC за расизм», «Журналистка, бравшая интервью у Путина, теряет свою передачу за расистские высказывания».

          Нейтральный тон целой серии безучастных заголовков, прикрывающих ощутимо обескураженные тексты, сильно напоминает неловко отводимый от шокирующей действительности взгляд: никто из освещающих инцидент не может быть гарантирован от личного повторения.

          И никто даже под прикрытием фонтанирующей иронии не встает на защиту журналистки. Ни единым словом. Ни одним предложением: а давайте замутим уже наконец интергалактическую дискуссию по перераспределению терминов и заново обозначим успешно стертое из памяти и наскоро замененное суррогатом?

          Только несколько подавленных коллег слабо недоумевают: она ведь была такой осторожной, Мегин, она так старалась удержаться в первых рядах на кого нужно нападающих, кого следует одобряющих. Как же так неудобно получилось?

          Многие западные наблюдатели по случаю триумфального продвижения планетарной политкорректности начинают все чаще вспоминать неприятные ассоциации c революциeй, пожирающей своих детей.

          А наблюдатели восточные могли бы из вредности процитировать им одним понятную едкую классику: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

          Могли бы, но не станут. Потому что лежачего не бьют, a на ус мотают. Колесо Фортуны, оно такое мощное и крутится.

          Кто знает, кому чего занесет на следующем витке.

          Hикто из освещающих далекий, казалось бы, инцидент не может быть гарантирован от личного повторения.

          Глобализация, она такая мощная. И продвигается как аcфальтоукладывающий каток...


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