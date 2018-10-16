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НОВОСТЬ ЧАСА:Найдена важная улика в деле керченского стрелка
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе
Путину предстоит встреча с новым Трампом
Как в армии России появились «вежливые люди»
Почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи»
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Как изменится Россия в 2024 году
Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024-2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада
Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...
Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей
Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
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В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на дняхПодробности...
Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля
Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором МакеевымПодробности...
В керченском колледже сработало взрывное устройство
На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройствоПодробности...
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