Как изменится Россия в 2024 году

Взгляд
24 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
Перейти а раздел…

Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи»

После гибели Хашогджи Саудовская Аравия пока что отделывается легким испугомФото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС
Погибший в Стамбуле журналист Джамаль Хашогджи не стал «новым Скрипалем». И не только потому, что один погиб, а другой жив. Ни США, ни Британия, ни ЕС не спешат вводить санкции против королевского двора Эр-Рияда или высылать саудовских дипломатов из своих столиц. Чем вызвано такое разительное различие с недавним антироссийским накатом? И почему за весь мир приходится отдуваться одному Эрдогану? Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Как изменится Россия в 2024 году

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024-2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

      Перейти а раздел…

      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
      Подробности...

      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
      Подробности...

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Найдена важная улика в деле керченского стрелка
          Патрушев сказал, почему произошла бойня в КерчиТрамп прокомментировал возможность встречи с Путиным в ПарижеГосдеп ввел санкции против Саудовской АравииНАСА пригласило находящегося под санкциями Рогозина в США
          Могерини назвала Черное море европейскимСША предъявили ультиматум ПакистануТрамп раскритиковал «само исполнение» убийства саудовского журналистаСтала известна причина конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
          Датский журналист развеял миф о скором банкротстве РоссииИванишвили заявил о стремлении Грузии к нормализации отношений с РоссиейАмериканский сенатор начал борьбу за отмену антироссийских санкцийНа Украине заявили об изъятии огромных объемов незарегистрированного оружия

          Главная тема


          Как в армии России появились "вежливые люди"

          болельщики ЦСКА


          Стали известны подробности о пострадавших в римском метро россиянах

          Раскол православия


          Эксперты назвали причину хамства Варфоломея в адрес Москвы

          «искаженная информация»


          Эксперты проанализировали серию сообщений о конфликтах казахов и русских

          Видео

          «по принципу зеркальности»


          Эксперты предсказали, как Россия ответит на украинские санкции

          газовый рынок


          Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          «вы что творите?»


          Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

          чудовищные преступления


          Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

          «народные герои»


          Эдуард Биров: Подвиг тех, кто встал на пути керченского убийцы, замалчивают

          «исторический договор»


          Дмитрий Дробницкий: Это тот редкий случай, когда любую ответную реакцию Москвы в США оправдали заранее

          «переломанная Россия»


          Дометий Завольский: Низвержение в подлость – это когда глумятся над истребленными государственной пугачевщиной

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:


          Дмитрий Ольшанский

          Как изменится Россия в 2024 году

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 24 октября 2018, 08:04

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов (к примеру, 1801-1825, 1825-1855, 1855-1881, 1881-1905, 1905-1929, 1929-1953, 1964-1989, 1999-?) говорят о том, что примерно в 2024-2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь.

          Но какая? Невозможно себе представить.

          Настоящее положение кажется намного более основательным, несменяемым, вечным, чем положение СССР 1984 года для его современников.

          В том условном 1984 году, помимо чугунной и туповатой прочности, был хотя бы важный момент очевидного абсурда, той нелепости идеологии, нелепости власти и всех ее ограничений, которые были очевидна для всех, включая сотрудников аппарата ЦК КПСС.

          Сейчас – другая история.

          Фото: Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

          Нынешняя наша система, в отличие от советской, совершенно свободна от каких-то абстрактных идей и установок. Ее основа - набор консервативных реакций здравого обывателя: немножко патриотизма, немножко ругани в адрес заграницы, цинизм, скепсис, желательно побольше денег и потребления, все очень разумно и логично. И даже если в условном 2024 году у нас поменяются лица и должности, с чего бы эти реакции стали другими?

          Понятно же, что тот «другой мир» (довольно похабный, на мой вкус), который сейчас пропагандируется как альтернатива «старому русскому», мир «велодорожек, стартапов, трэвел-блоггеров и фрилансеров» не имеет перспективы на серьезное расширение.

          «Денег нет». И если уж одна соседняя страна, одержимая страстью ко всему новому и как бы европейскому, столкнулась с тем, что финансировать эту страсть никто не будет, то какой смысл говорить про Россию.

          Но и активное стремление в противоположную сторону, движение к подлинному, а не вяло-декоративному «старому русскому», тоже кажется сомнительным.

          Национализм оплеван и запрещен, религия воспринимается весьма формально, монархизм остается мечтой абсолютного меньшинства, а труп якобы хорошей советской власти довольно скоро разложится окончательно, - так, что его уже нельзя будет таскать за собой, как сейчас.

          Со старым русским проблем не меньше, чем с новым европейским.

          И самое главное: все большие перемены в XX веке – в десятые-двадцатые, пятидесятые-шестидесятые и восьмидесятые-девяностые годы – были связаны с какой-то утопической верой, с большими иллюзиями, будь то коммунизм, научно-технический прогресс или единство с западным миром.

          Даже на самом завиральном уровне невозможно представить себе, что через шесть-семь лет здесь образуется новая утопия, новая иллюзия, которая даст возможность все поменять.

          Но ведь как-то оно изменится?

          Найдется же верный способ опрокинуть нынешнюю жизнь и сделать ее намного хуже?

          Или же – вдруг, редчайший случай – это будут хорошие перемены?

          Страшно интересно.

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          «Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

          Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
          Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

          Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

          Владимир Добрынин, журналист
          Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          «Диванным войскам» должно быть стыдно

          Святослав Голиков, ополченец Новороссии
          У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          Как Пастернак стал частью «большой игры» СССР и США

          Дометий Завольский, историк-архивист
          Недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились. Россию «Доктора Живаго» полюбили миллионы людей по всему миру. За это можно сказать спасибо и Пастернаку, и тем, кто так жестоко с ним обошёлся. Подробности...
          Обсуждение: 38 комментариев

          Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

          Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
          Обсуждение: 40 комментариев

          Пять главных ошибок русских на Украине

          Юрий Ткачёв, журналист
          Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
          Обсуждение: 70 комментариев

          Покажите народу его героев

          Эдуард Биров, журналист
          По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
          Обсуждение: 33 комментария

          Теперь у русских развязаны руки

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Американской делегации надо высказать всё, что мы думаем о «болтонианстве» — это обязательная часть «программы». Но в дальнейшем исходить из того, что на дворе 2018-й, а не 1987-й год. ДРСМД де-факто давно мертв. Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Как сделать человека из животного

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............