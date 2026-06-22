Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Военкор Котенок: ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow
Украинские войска могли атаковать территорию Воронежа ракетами Storm Shadow, сообщил военкор Юрий Котенок.
Котенок в Max сообщил, что ВСУ били ракетами Storm Shadow. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
В 11.40 по московскому времени губернатор области Александр Гусев объявлял в Telegram о ракетной опасности, однако о самом факте прилетов не сообщал.
При этом очевидцы заявляют о характерных звуках в небе. Одна из местных жительниц рассказала, что слышала сильный гул и заметила над своим домом около четырех объектов, визуально напоминающих снаряды.
Гусев ранее сообщил, что в результате падения обломков сбитых над Воронежем высокоскоростных целей пострадали три человека.