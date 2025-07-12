Суд отложил рассмотрение жалобы родственницы Жириновского из-за ошибки адвоката

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московский суд пока не принял к рассмотрению жалобу родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям, передает РИА «Новости». Причиной стало то, что адвокат Натальи Соколовой не приложил к жалобе копию диплома о юридическом образовании, как указано в судебных документах.

В документах отмечается, что апелляционную жалобу Соколовой по делу о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным и возврате имущества в наследственную массу оставили без движения до восьмого августа 2025 года. Адвокату потребуется исправить недочеты в этот срок.

Ранее суд отказал родственницам Жириновского Елене Листопадовой и Наталье Соколовой в иске против сыновей политика. По данным СМИ, истцы являются племянницами Владимира Жириновского. В картотеке суда отмечается, что разбирательство продолжается с декабря 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях между США и Россией. В России предложили выпустить памятную монету к юбилею Жириновского. В Сети вспоминали предсказание Жириновского о свержении Башара Асада Реджепом Эрдоганом.