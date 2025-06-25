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Слуцкий прокомментировал исключение Нилова из ЛДПР
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил журналистам о поступлении многочисленных обращений от депутатов, членов партии и региональных отделений с предложением исключить из партии Ярослава Нилова за клевету и порочащие ЛДПР действия.
По словам Слуцкого, партийцы открыто выразили свою позицию и солидарны в том, что «человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий клевету и совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в рядах партии».
Слуцкий напомнил, что такие принципы были заложены основателем партии Владимиром Жириновским. «Сегодня президиум Высшего Совета принял решение об исключении Нилова из партии. Решение принято абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего Совета партии я согласен», – заявил он.
Ранее президиум Высшего совета ЛДПР исключил Ярослава Нилова, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, из партии за нарушение партийной дисциплины. Нилов состоял в ЛДПР с 1997 года.