Роспотребнадзор назвал высокой турзагрузку на курортах черноморского побережья

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, исключение составляют пляжи Анапы и Темрюкского района, где действует запрет на их использование, передает РИА «Новости».

Попова уточнила, что несмотря на ограничения по пляжам, в этих районах продолжают работать все летние оздоровительные учреждения. Она отметила: «Данные по турсезону в Краснодарском крае достаточно неплохи. Загрузка высокая на всех курортных точках по всему побережью черноморскому, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района».

В Анапе и Темрюкском районе для отдыхающих открыты бассейны, также предлагается широкий выбор различных развлечений.

3 июня Попова заявила, что пляжи на Кубани, закрытые после разлива мазута, вновь начнут принимать отдыхающих только после устранения загрязнения и полной стабилизации обстановки.

Напомним, в конце апреля на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации региона сообщили, что работы по очистке пляжей Анапы от мазута завершатся 13 мая. Через десять дней глава Роспотребнадзора заявила о начале курортного сезона на Черном море, ограничения коснулись только пляжей Анапы и Темрюкского района.