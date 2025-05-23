Джигурда написал песню на стихи Лаврова

Tекст: Мария Иванова

Актер и музыкант Никита Джигурда сообщил, что создал песню на стихи главы МИД России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости».

Джигурда отметил: «Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного».

По словам артиста, стихи были написаны Лавровым еще до того, как он занял пост министра, но, по мнению Джигурды, они отражают и нынешнее душевное состояние дипломата. Также Джигурда выразил мнение, что Лавров, возможно, является «реинкарнацией прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова».

Награждение Лаврова орденом прошло накануне в Кремле. Министр иностранных дел отметил, что вручение ему ордена Святого апостола Андрея Первозванного стало признанием вклада всех сотрудников российской дипломатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский артист Никита Джигурда назвал включение в украинский список угроз признанием своих заслуг и поддержкой русской культуры. Джигурда отреагировал на попадание в санкционный список Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

Артист также призвал хейтеров Аллы Пугачевой к милосердию из-за ее грубых высказываний в адрес Стаса Михайлова, но пообещал «побеседовать» с ней в случае возвращения в Россию.