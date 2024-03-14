Джигурда вступился за «заслужившую милосердие» Пугачеву

Актер Никита Джигурда заявил, что Пугачева заслужила милосердие

Tекст: Вера Басилая

Джигурда отметил, что певица является взрослым человеком и «знает, что делает». По его словам, Пугачева заслужила милосердие, он объяснил ее высказывания о «нормальности».

«Значит, она говорит про выбор: быть нормальными в ее понимании или же быть нормальными или сверхнормальными в общечеловеческом понимании», – приводит «Московский комсомолец» слова Джигурды.

Между тем шоумен считает, что Пугачева встала «на сторону извращенцев», он призвал ее вернуться домой в Россию, которая стала «крепостью против извращенцев, Содома и Гоморры». Артист даже пообещал побеседовать с певицей в случае ее приезда на Родину.

Джигурда подчеркнул, что он «против охоты на ведьм», и решение о признании певицы иноагентом должны принимать законодатели.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

Позже активисты потребовали признать Пугачеву иноагентом.