Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
Европа должна быть готова к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус подчеркнул важность заблаговременной подготовки к возможному дню начала перемирия между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на отсутствие перспектив перемирия на данный момент, европейские страны должны смотреть в будущее и думать не только о текущей ситуации, но и о первом дне после возможного прекращения огня.
Писториус добавил, что Германия готова взять на себя ведущую роль в поддержке восстановления Украины, объединив усилия в коалиции стран, желающих оказать помощь после наступления перемирия.
По оценке газеты The New York Times, Россия вышла победителем из дипломатической схватки. American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.
Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.