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    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Москве
    Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия
    Fox News назвал Киев частью России
    Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    17 комментариев
    20 апреля 2025, 10:23 • Новости дня

    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо с ручной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на ночной пасхальной службе подарил патриарху Московскому и всея Руси яйцо из фарфора, расписанное вручную и украшенное изображением Владимирской иконы Божией Матери.

    Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где вручил патриарху Кириллу необычный подарок – пасхальное яйцо ручной работы. Подаренное изделие авторской работы выполнено из фарфора и расписано масляными красками. На яйце изображена Владимирская икона Божией Матери, передает ТАСС.

    По традиции президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками во время ночной службы. Пасха считается главным праздником года для православных христиан.

    В этом году праздник Светлого Христова Воскресения пришелся на 20 апреля. Богослужение в храме Христа Спасителя традиционно совершил патриарх Кирилл, а вместе с президентом на службе присутствовал также мэр Москвы Сергей Собянин.

    Президент Владимир Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество он обычно приезжает в храмы за пределами Московского региона, а на Пасху – в храм Христа Спасителя.

    В своем пасхальном поздравлении Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.

    19 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе встречи в Кремле верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 [мск] 19 апреля до 00.00 [мск] 21 апреля», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Российский лидер выразил надежду, что Киев также примет решение о прекращении огня. «Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», – заявил глава государства.

    «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», – сказал он.

    Встреча прошла в Кремле, где Герасимов представил актуальную информацию о положении на фронте.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи.

    Напомним, в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху и нанесли в воскресенье удар по храму в Ясиноватой.

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    19 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний
    Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин распорядился до 15 мая составить и поддерживать в актуальном состоянии список компаний из недружественных стран, которые ушли с российского рынка в период спецоперации.

    Путин поручил кабмину до пятнадцатого мая утвердить перечень иностранных компаний из недружественных стран, которые завершили или сократили свою деятельность на территории России на фоне спецоперации на Украине, указано на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что этот список должен регулярно обновляться и содержать сведения об условиях ухода компаний, а также об их акционерах и бенефициарных владельцах.

    Поручено, чтобы отчет о работе по этому вопросу предоставлялся президенту ежеквартально после пятнадцатого мая.

    Кроме того, Путин поручил до этой же даты определить механизм обратного выкупа активов для зарубежных инвесторов, покинувших российский рынок.

    Речь идет об акциях и долях в уставных капиталах, которые были отчуждены иностранцами после двадцать второго февраля две тысячи двадцать второго года на нерыночных условиях.

    Правительство должно выработать механизм, обеспечивающий защиту интересов российских граждан и компаний, которые стали новыми владельцами этих активов.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    Коментарии (4)
    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    19 апреля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин потребовал отдельный доклад Герасимова после зачистки Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин распорядился, чтобы начальник Генштаба Валерий Герасимов по итогам завершения зачистки Курской области от ВСУ представил отдельный доклад о ситуации в приграничных регионах.

    Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову подготовить отдельный доклад после завершения зачистки Курской области и других приграничных районов от ВСУ, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на встрече с Герасимовым, где также обсуждалась ситуация с освобождением ранее захваченных территорий.

    Путин отметил важность окончания боевой работы по обеспечению безопасности в приграничных регионах. Президент подчеркнул: «По приграничью – по Курской, Белгородской областям – после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных, украинские военные прекратили использовать бронетехнику в этом регионе, а подразделения ВСУ в районе Гуева не могут отступить из лесного массива из-за установленных ими же мин.

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    20 апреля 2025, 01:27 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками в московском храме Христа Спасителя.

    Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками, передает РИА «Новости».

    Вместе с президентом на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.

    Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.

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    19 апреля 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой
    Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.

    «Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», – сказал глава государства на встрече с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, передает ТАСС.

    Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Иерусалиме представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь и уже отправились в аэропорт для доставки его в Россию.

    В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

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    20 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.

    Праздничную службу в кафедральном соборе на Волхонке проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ночь с субботы на воскресенье он совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию, передает РИА «Новости».

    Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – именно в храме Христа Спасителя. Только дважды за годы президентства он участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы – в 2000 году в Петербурге и в 2003 году в Душанбе. В 2020 году, во время пандемии, глава государства не присутствовал на общей службе, ограничившись визитом в часовню в Ново-Огарево.

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на праздничном столе у президента обычно бывают куличи и крашеные яйца, как и у миллионов православных верующих. Также Песков не ответил на вопрос о том, соблюдает ли глава российского государства Владимир Путин пост, который начался 3 марта.

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    19 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин: Россия приветствует стремление других стран к урегулированию по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия «всегда была готова» к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и «всячески приветствует» стремления международных партнеров к справедливому решению конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

    «Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента [США Дональда] Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина], стран БРИКС, всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

    Накануне представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

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    19 апреля 2025, 13:28 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

    Патриарх Кирилл в Великую субботу призвал россиян прощать и покрывать ошибки любовью

    Tекст: Мария Иванова

    В Великую субботу перед Пасхой патриарх Кирилл подчеркнул важность прощения и спокойствия, напомнив, что даже в предпасхальной суете нужно хранить любовь к ближним и не поддаваться раздражению.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу напомнил о важности прощения и сохранения душевного спокойствия, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что этот день следует провести мудро: «Ни на кого не гневайтесь, ни на кого не сердитесь, всем прощайте, не допускайте никаких плохих чувств», – сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Он отметил, что, несмотря на бытовую суету и приготовления к Пасхе, важно сохранять силы для духовной встречи с Воскресшим Спасителем.

    Патриарх также посоветовал, если возникнет раздражение, обращаться к Господу в молитве. По словам главы Учебного комитета Русской православной церкви протоиерея Максима Козлова, если пасхальные приготовления мешают посетить храм и лишают душевного покоя, от них можно отказаться – это день покоя, напомнил священник.

    В этот день патриарх Кирилл провел Божественную литургию и освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя. После освящения инок Герасим, патриарший доброволец, рассказал агентству, что 11,5 тыс. куличей будут отправлены в ЛНР, Белгород и Курск.

    Пасху в Русской православной церкви в этом году отмечают 20 апреля. В этот день завершается Великий пост, и по традиции верующие освящают куличи, яйца и другие продукты, которые подают к праздничному столу после ночного богослужения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и напомнил, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

    Ранее архиепископ Савва предупредил, что покупка так называемых освященных куличей не может заменить участие в общей молитве и причащении. Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал делить пасхальные куличи с семьей и единомышленниками, а не есть их в одиночестве.

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    19 апреля 2025, 18:04 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

    Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет с Благодатным огнем, зажженным в храме Гроба Господня в Иерусалиме, отправился из Тель-Авива в Москву.

    Самолет с Благодатным огнем, который ежегодно доставляет в Россию делегация Фонда Андрея Первозванного, вылетел из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, передает ТАСС. Лампада с огнем будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве к праздничному богослужению по случаю Пасхи.

    Схождение Благодатного огня состоялось накануне православной Пасхи по юлианскому календарю – в этом году праздник отмечается 20 апреля, причем дата совпала для западной и восточной христианских церквей. Огонь появляется ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был распят и воскрес Иисус Христос. Именно в этом храме делегация Фонда Андрея Первозванного получила святыню, чтобы затем доставить ее в Россию.

    В Фонде сообщили, что Благодатный огонь отправится также в города приграничных областей России – Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других регионов страны. В столице огонь кроме главного собора получат еще 15 храмов. Массовая встреча в аэропорту не предусмотрена, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в передаче огня.

    Традиция привозить Благодатный огонь в Россию через Фонд Андрея Первозванного существует с 2003 года. Кроме доставки святыни, фонд также занимается организацией принесения мощей и проведением просветительских программ по благословению патриарха Московского и всея Руси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме ранее приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для его доставки в Россию.

    В храме Гроба Господня накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений на территории России.

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    20 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В своем пасхальном поздравлении президент Владимир Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

    Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с праздником Пасхи, передает РИА «Новости».

    «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – говорится в поздравлении президента православным христианам и всем гражданам РФ, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Путин особо отметил важную роль религиозных организаций, подчеркнув, что их усилия, направленные на поддержку защитников Отечества и их семей, достойны самого искреннего признания. Президент также отметил значимость реализуемых церковью патриотических, благотворительных и просветительских инициатив.

    В этом году Русская православная церковь отмечает Пасху 20 апреля. По традиции, в эту ночь в храме Христа Спасителя в Москве прошло праздничное богослужение. На службе вместе с верующими присутствовали Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой, отметив особую роль Русской православной церкви в сохранении традиций и сплочении общества, в храм Христа Спасителя в Москве к началу пасхальной заутрени доставили Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.

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    19 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Благодатный огонь решили доставить в Россию на самолете им. Сергея Королева

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии Пасхи Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме отправили в Москву специальным рейсом на самолете Ту-204-300, названном в честь Сергея Королева.

    Благодатный огонь, зажженный в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставляется в Россию на самолете Ту-204-300, который носит имя Сергея Королева и принадлежит госкорпорации, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

    В ведомстве уточнили, что транспортировку осуществит делегация Фонда Андрея Первозванного. «Великая честь доставить Благодатный огонь самолетом Роскосмоса из Иерусалима в Москву», – отметил командир воздушного судна Игорь Братиньков.

    Точная дата и время прибытия святыни пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова и станет важной частью пасхальных богослужений в России.

    Представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь в Иерусалиме. Позднее самолет с Благодатным огнем, зажженным в храме, отправился из Тель-Авива в Москву.

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    19 апреля 2025, 17:16 • Новости дня
    Путин заявил о благоприятном для России развитии ситуации в зоне СВО

    Путин: Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация в зоне специальной военной операции развивается благоприятно для России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

    «Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Герасимов в своем докладе Путину сообщил, что основная часть территорий Курской области, где ранее произошло вторжение украинских войск, в настоящее время освобождена. По его словам, освобождено 1 260 квадратных километров, что составляет 99,5 процента территории, подвергшейся вторжению.

    Напомним, в субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Ранее сообщалось, что ожесточенные столкновения продолжаются в хуторе Горналь, который остается последним населенным пунктом Курской области под контролем ВСУ.

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    19 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    РПЦ приветствовала объявленное пасхальное перемирие

    В РПЦ заявили о поддержке пасхального перемирия как древнего христианского обычая

    Tекст: Мария Иванова

    Русская православная церковь (РПЦ) высказалась в поддержку прекращения огня на Пасху, подчеркнув, что это соответствует многовековым христианским традициям.

    Русская православная церковь приветствует объявление пасхального перемирия, сообщил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

    «Церковь приветствует перемирие. Перемирия на дни великих христианских праздников – древний христианский обычай», – отметил представитель РПЦ. Он подчеркнул, что такие традиции имеют глубокие исторические корни и соответствуют духу христианства, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18.00 19 апреля и до полуночи с воскресенья на понедельник. Инициатива направлена на обеспечение безопасности и спокойствия в дни празднования Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.

    Вооруженные силы России приостановят боевые действия на Украине на время православной Пасхи.

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    19 апреля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин: Украина более 100 раз нарушила мораторий по энергообъектам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

    «Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», – сказал он, передает ТАСС.

    Глава государства поручил учесть это при пасхальном перемирии. «Прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», – указал он.

    Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    В субботу в Минобороны сообщили, что киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, в частности, за минувшие сутки было зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики. Накануне Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики.

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    20 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии

    Телеканал Fox News в эфире с пасхальной литургии подписал Киев как часть России

    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

    Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальных богослужений из разных городов мира обозначил Киев как часть России. На экране с изображением собора в столице Украины появилась подпись «Киев, Россия», передает РИА «Новости».

    Канал передавал прямые включения из храмов Ватикана, Москвы и Киева, где зрители могли видеть и слушать молитвы священнослужителей.

    Отмечается, что в 2025 году Пасху одновременно празднуют православные, католики и большинство протестантов.

    СМИ писали, что американские власти рассматривали возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев заявил, что признание США только Крыма не решит задачи Москвы, так как необходимо признание всех пяти новых российских регионов.

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    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО

    Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области. Теперь под контролем ВСУ остается только село Горналь, после чего противник будет полностью вытеснен с территории Курской области. Как говорят эксперты, освобождение Олешни способствует продвижению военной операции на Сумском направлении и переносу боевых действий на территорию Украины. Подробности

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    Найдены новые доказательства опасной сущности Илона Маска

    Влиятельность Илона Маска возросла настолько, что он вершит судьбы целых министерств и посольств США. Но президент Дональд Трамп начал сопротивляться такому положению вещей после того, как мультимиллиардер едва не получил доступ к секретной информации Пентагона о войне с Китаем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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