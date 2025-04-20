Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо с ручной работы

Tекст: Вера Басилая

Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где вручил патриарху Кириллу необычный подарок – пасхальное яйцо ручной работы. Подаренное изделие авторской работы выполнено из фарфора и расписано масляными красками. На яйце изображена Владимирская икона Божией Матери, передает ТАСС.

По традиции президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками во время ночной службы. Пасха считается главным праздником года для православных христиан.

В этом году праздник Светлого Христова Воскресения пришелся на 20 апреля. Богослужение в храме Христа Спасителя традиционно совершил патриарх Кирилл, а вместе с президентом на службе присутствовал также мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент Владимир Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество он обычно приезжает в храмы за пределами Московского региона, а на Пасху – в храм Христа Спасителя.

В своем пасхальном поздравлении Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.