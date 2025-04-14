  • Новость часаВ Москве лифт упал в торговом центре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России
    Продюсер «КИНОпробы. Рэп-трибьют» дал оценку порче стены Виктора Цоя поклонниками Паши Техника
    Трамп просил Порошенко дать честный ответ на вопрос «чей Крым?»
    Песков станцевал с Навкой на льду (видео)
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики России
    США и Китай начали обсуждение торговых отношений
    Турецкие СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины
    Озвучены результаты медосмотра Трампа
    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США
    Мнения
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    28 комментариев
    14 апреля 2025, 01:50 • Новости дня

    Газманова и движение «Родники» эвакуировали из фотостудии из-за пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Олег Газманов и его команда были эвакуированы с фотосессии проекта «Песни Победы» из-за возгорания в лофте московской студии, а сам фотопроект завершили в другой студии.

    Как пишет ТАСС, народный артист России Олег Газманов и его команда движения «Родники» были эвакуированы во время фотосессии в рамках проекта «Песни Победы. Голоса поколений» из-за произошедшего пожара. Руководитель пресс-службы артиста Анастасия Настасьина сообщила, что никто не пострадал.

    «Ни артист, ни команда фотографов, а также финалисты проекта не пострадали, все успешно эвакуированы. Пожарные сработали отлично», – отметила Настасьина. Она также добавила, что после паузы фотопроект был завершен в другой студии.

    Возгорание произошло в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы. Несмотря на инцидент, команда оперативно нашла другую студию для завершения фотосессии. Настасьина подчеркнула, что переносить съемки было невозможно, поэтому все удалось завершить в резервной студии рядом с офисом движения «Родники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве появилось видео эвакуации людей из здания бывшего Электрозавода, охваченного пожаром. Сообщалось, что перед началом пожара в здании внезапно погас свет.

    Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут лишиться квартиры в Лос-Анджелесе стоимостью 200 млн рублей из-за масштабных пожаров, которые разрушают город и уже нанесли ущерб на 60 млрд долларов, вынуждая местных жителей эвакуироваться.

    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Коментарии (10)
    13 апреля 2025, 10:49 • Новости дня
    Фанаты «Кино» ответили на порчу стены Виктора Цоя на Арбате поклонниками Паши Техника

    Фанаты «Кино» заклеили стену Цоя на Арбате из-за граффити о Технике

    Фанаты «Кино» ответили на порчу стены Виктора Цоя на Арбате поклонниками Паши Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На стене Виктора Цоя в Москве появилось граффити, посвященное рэперу Паше Технику, что вызвало протест поклонников группы «Кино».

    На знаменитой стене Виктора Цоя на Арбате в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное рэперу Павлу Ивлеву, известному как Паша Техник, сообщает «Газета.ру». Это стало причиной возмущения среди поклонников легендарного рок-музыканта Виктора Цоя.

    Сразу после появления надписи фанаты группы «Кино» организовали акцию протеста. Уличный художник Роман Яковлев приклеил на часть граффити постеры, где Виктор Цой изображен с поднятым средним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты рэпера Паши Техника испортили стену Виктора Цоя на Арбате надписями в память о покойном исполнителе. На похороны рэпера Паши Техника в Москве семья потратила минимум 1,5 млн рублей. Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на церемонии прощания с Пашей Техником.

    Коментарии (54)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 03:20 • Новости дня
    МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

    В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят гражданам, представляясь работниками поликлиник, и предлагают пройти диспансеризацию, передает ТАСС. Для записи злоумышленники просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет на портале Госуслуг.

    После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут распоряжаться им в своих интересах. В МВД отмечают, что на этом аферисты не останавливаются. Пострадавшему может позвонить другой человек и заявить, что личный кабинет взломан. Он рекомендует связаться с поддержкой по поддельному номеру.

    Далее жертва, в панике осознав взлом, звонит в фальшивую техподдержку. Там советуют обратиться в Росфинмониторинг, якобы для спасения средств. Для этого просят заполнить заявление и приложить фото банковских карт, с которых затем производят списания.

    Ранее в Министерстве цифрового развития заявили о внедрении нового механизма защиты данных пользователей на портале «Госуслуги». Планируется ввести 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.

    Коментарии (10)
    13 апреля 2025, 06:40 • Новости дня
    ПВО отразила ночную атаку дронов в Ростовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ночью в нескольких районах Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что силы и средства ПВО отразили ночную атаку дронов в Аксайском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Цимлянском районах.

    По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и разрушений на земле нет.

    В субботу вечером российские средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью.

    Во вторник над территорией Ростовской области и акваторией Азовского моря были сбиты пять украинских БПЛА самолетного типа.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В Москве лифт упал в торговом центре

    Лифт в торговом центре Москвы упал на минус второй этаж, пострадала женщина

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

    Коментарии (3)
    13 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    ВСУ увеличили применение гексакоптеров «Баба-яга» в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали интенсивнее использовать тяжелые гексакоптеры «Баба-яга» в Белгородской области, рассказали в российской группировке «Север».

    Подразделения ВСУ с этими дронами были переброшены на Белгородское направление неделю назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север».

    Как сообщил собеседник агентства, российские операторы беспилотных летательных аппаратов активно противодействуют новой угрозе. Они используют разнообразные дроны, включая FPV-аппараты, для уничтожения вражеских гексакоптеров.

    Источник отметил, что до недавнего времени применение гексакоптеров «Баба-яга» на Белгородском направлении было менее значительным, однако в последнее время их количество увеличилось в несколько раз.

    Ранее во время освобождения Успеновки в ДНР оператор российского БПЛА обнаружил вражеский квадрокоптер «Баба-яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов, и уничтожил его тараном.

    В конце марта российские военные из группировки «Запад» сбили тяжелый украинский дрон «Баба-яга» с помощью легкого коптера.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 06:00 • Новости дня
    ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы бросают все имеющиеся у них ресурсы на удержание населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили в российской группировке «Север».

    ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, чтобы ослабить логистику российских войск и сдержать их продвижение, передает РИА «Новости».

    По словам представителей группировки, ранее используемый только ночью в этом районе гексакоптер «Баба-Яга» теперь применяется украинскими силами круглосуточно. Это свидетельствует о попытках противника замедлить продвижение российских подразделений, включая 22-й и 30-й полки, которые уже достигли окрестностей Горналя.

    «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», – отметили в группировке.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни.

    Сообщалось, что российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    На электроподстанции в Оренбурге произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге.

    Сообщение о пожаре поступило утром, на место оперативно прибыли спасательные службы, сообщили в МЧС по Оренбургской области, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал, а к настоящему моменту огонь полностью потушен.

    Ведомство уточнило, что информация о пожаре является оперативной и может быть дополнена по мере уточнения данных.

    В июле в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза, в августе произошел пожар на трансформаторной подстанции в Курской области. В обоих случаях причиной пожара стало падение обломков БПЛА.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 06:20 • Новости дня
    Российские военные уничтожили две группы наемников ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Харьковской области ВС России уничтожили две группы иностранных наемников, входившие в состав горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС России Иван Бигма, передает ТАСС. По его словам, наемники были уничтожены в лесном массиве Купянского района.

    В декабре польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, чтобы поддержать силы на этом участке.

    В январе российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 02:40 • Новости дня
    МЧС предупредило об угрозе атаки дронов в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Белгородской области введена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщило региональное главное управление МЧС России.

    В Telegram-канале ведомства размещено предупреждение: «РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны».

    В пятницу средства ПВО России за полчаса сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской и Ростовской областями.

    На прошлой неделе в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали семь мирных жителей.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 05:40 • Новости дня
    Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства воздушной разведки группировки войск «Север» обнаружили замаскированную бронетехнику и живую силу украинских войск в Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны России, после идентификации целей по ним был нанесен удар с использованием беспилотного летательного аппарата «Иноходец».

    В результате удара техника и живая сила противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.

    В марте артиллерийские расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в Курской области, сорвав подвоз боеприпасов.

    Кроме того, сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил задачу по уничтожению техники и личного состава ВСУ в Курской области, нанеся ракетный удар по скрытым в лесу целям.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 07:00 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила более 260 украинских бойцов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили более 260 украинских военных и десятки единиц техники в ходе операций за прошедшие сутки.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка «Север» провела успешные операции в Краснояружском приграничье и на Сумском направлении, а также продолжила освобождение Курской области. Российские бойцы уничтожили более 260 боевиков ВСУ и множество единиц техники, включая американские БТР М-113, гаубицы М-119 и М-777.

    В Белгородской области в районе населенного пункта Поповка попытки украинских штурмовых групп прорваться в лесные массивы не увенчались успехом. Большая часть из них была уничтожена, а выжившие отступили на территорию Украины. На направлении Демидовки все 15 оккупантов, пытавшихся проникнуть на территорию России, были ликвидированы.

    В районе хутора Олешня и Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области уничтожены несколько штурмовых групп украинских сил специального назначения. Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери в окрестностях сел Веселовка и Беловоды Сумской области.

    На Волчанском и Липцовском направлениях также достигнуты успехи. Были уничтожены артиллерийский расчет и несколько штурмовых групп противника, сбит вражеский беспилотник. За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 60 бойцов в этих районах. В это время в Сумской области и на Краснояружском направлении продолжался интенсивный обмен огнем, что привело к потере более 150 украинских военных.

    Инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья. За сутки обезврежено 7955 взрывоопасных предметов.

    Ранее группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область. Кроме того, сообщалось, что «Северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 08:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских дронов за ночь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны уточняется, что 12 дронов уничтожены над территорией Ростовской области, еще один – над территорией Белгородской области.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы и средства ПВО отразили ночную атаку дронов в Аксайском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Цимлянском районах.

    В субботу вечером российские средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Пожар потушили в торговом центре Нижнего Новгорода

    В Нижнем Новгороде потушили пожар в ТЦ «Серпантин», загорелся компьютер в аптеке

    Tекст: Денис Тельманов

    В торговом центре «Серпантин» в Нижнем Новгороде пожарные ликвидировали возгорание, которое началось на первом этаже в аптеке из-за загоревшегося компьютера.

    Пожар в торговом центре «Серпантин» на Березовской улице в Московском районе Нижнего Новгорода был успешно потушен, передает ТАСС. Согласно предварительным данным от ГУ МЧС по региону, причиной возгорания стал загоревшийся компьютер в аптеке на первом этаже здания.

    Пожар затронул площадь в 20 квадратных метров, однако никто не пострадал. В целях проветривания помещения сотрудники МЧС установили турбовентилятор. Все обстоятельства происшествия будут выяснены дознавателями МЧС России.

    Пожар начался вечером и быстро был ликвидирован благодаря оперативным действиям пожарных. Благодаря своевременному вмешательству, удалось избежать жертв и значительного ущерба торговому центру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге, в подмосковном Нахабино 13-летний подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум», но благодаря автоматическим системам оповещения жертв удалось избежать, также вспыхнул пожар на кровле здания с чайханой и супермаркетом на востоке Москвы, откуда эвакуировали около 50 человек, площадь возгорания достигла 100 кв. метров.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    СМИ: Россия начала разработку систем подавления Starlink с помощью РЭБ

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

    Коментарии (0)
    Главное
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных
    Во Франции увеличилось количество недовольных Макроном
    Азербайджан потребовал изменения конституции Армении
    Актер Дель простил ранившую его ножом актрису Дроздову
    Эксперт описала среднестатистического алкоголика в России
    Мужчине отказали в компенсации за погибшего на СВО сына из-за уклонения от воспитания

    Кто помог Китаю стать великой промышленной державой

    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России

    Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны РФ уточнило, что это стало результатом работы российской ПВО. Благодаря каким факторам удалось уничтожить F-16 и почему Украина вынуждена рисковать ценными западными самолетами, бросая их ближе к линии фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Тарифные войны вернули страхи времен пандемии

    Американцы «слишком возбуждены» и «немного напуганы», внезапно признал президент Соединенных Штатов. И действительно, по всей стране наблюдается всплеск движения так называемых выживальщиков, которые активно готовятся к катастрофам и бедствиям. Что же спровоцировало эту волну и каких именно потрясений ожидают американцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............