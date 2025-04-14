Газманова и движение «Родники» эвакуировали из фотостудии из-за пожара

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, народный артист России Олег Газманов и его команда движения «Родники» были эвакуированы во время фотосессии в рамках проекта «Песни Победы. Голоса поколений» из-за произошедшего пожара. Руководитель пресс-службы артиста Анастасия Настасьина сообщила, что никто не пострадал.

«Ни артист, ни команда фотографов, а также финалисты проекта не пострадали, все успешно эвакуированы. Пожарные сработали отлично», – отметила Настасьина. Она также добавила, что после паузы фотопроект был завершен в другой студии.

Возгорание произошло в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы. Несмотря на инцидент, команда оперативно нашла другую студию для завершения фотосессии. Настасьина подчеркнула, что переносить съемки было невозможно, поэтому все удалось завершить в резервной студии рядом с офисом движения «Родники».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве появилось видео эвакуации людей из здания бывшего Электрозавода, охваченного пожаром. Сообщалось, что перед началом пожара в здании внезапно погас свет.

Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут лишиться квартиры в Лос-Анджелесе стоимостью 200 млн рублей из-за масштабных пожаров, которые разрушают город и уже нанесли ущерб на 60 млрд долларов, вынуждая местных жителей эвакуироваться.