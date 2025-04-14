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Газманова и движение «Родники» эвакуировали из фотостудии из-за пожара
Олег Газманов и его команда были эвакуированы с фотосессии проекта «Песни Победы» из-за возгорания в лофте московской студии, а сам фотопроект завершили в другой студии.
Как пишет ТАСС, народный артист России Олег Газманов и его команда движения «Родники» были эвакуированы во время фотосессии в рамках проекта «Песни Победы. Голоса поколений» из-за произошедшего пожара. Руководитель пресс-службы артиста Анастасия Настасьина сообщила, что никто не пострадал.
«Ни артист, ни команда фотографов, а также финалисты проекта не пострадали, все успешно эвакуированы. Пожарные сработали отлично», – отметила Настасьина. Она также добавила, что после паузы фотопроект был завершен в другой студии.
Возгорание произошло в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы. Несмотря на инцидент, команда оперативно нашла другую студию для завершения фотосессии. Настасьина подчеркнула, что переносить съемки было невозможно, поэтому все удалось завершить в резервной студии рядом с офисом движения «Родники».
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