Появилось видео эвакуации людей из горящего здания бывшего электрозавода в Москве

Tекст: Вера Басилая

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как людей эвакуируют из охваченного дымом помещения. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара в здании внезапно погас свет, передает RT.

Одна из спасенных девушек рассказала, что она вместе с другими укрылась в одном из помещений. Для безопасности они закрыли дверные проемы мокрыми тряпками и ждали спасателей.

Очевидцы происшествия рассказали, что чувствовали запах угарного газа, но возгорания они не видели. По их словам, они сразу начали помогать людям, используя фонарики на телефонах для освещения, передает РИА «Новости».

«Мы многих людей вывели... увидели информацию и сразу... Мы знаем, что с пятого этажа тоже всех вывели», – рассказали очевидцы, которые работали в здании бывшего Электрозавода.

По информации Депздрава, трое пострадавших были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

Ранее на востоке Москвы загорелось здание бывшего электрозавода, где находятся студии и мастерские.

Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или перегруз сети.

В результате пострадали восемь человек, четверо из которых были госпитализированы, и спасены 90 человек.

Из здания были спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно, а ранг возгорания повысили до четвертого из пяти возможных.