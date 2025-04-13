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    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    26 комментариев
    13 апреля 2025, 22:15 • Новости дня

    Пожар потушили в торговом центре Нижнего Новгорода

    В Нижнем Новгороде потушили пожар в ТЦ «Серпантин», загорелся компьютер в аптеке

    Tекст: Денис Тельманов

    В торговом центре «Серпантин» в Нижнем Новгороде пожарные ликвидировали возгорание, которое началось на первом этаже в аптеке из-за загоревшегося компьютера.

    Пожар в торговом центре «Серпантин» на Березовской улице в Московском районе Нижнего Новгорода был успешно потушен, передает ТАСС. Согласно предварительным данным от ГУ МЧС по региону, причиной возгорания стал загоревшийся компьютер в аптеке на первом этаже здания.

    Пожар затронул площадь в 20 квадратных метров, однако никто не пострадал. В целях проветривания помещения сотрудники МЧС установили турбовентилятор. Все обстоятельства происшествия будут выяснены дознавателями МЧС России.

    Пожар начался вечером и быстро был ликвидирован благодаря оперативным действиям пожарных. Благодаря своевременному вмешательству, удалось избежать жертв и значительного ущерба торговому центру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге, в подмосковном Нахабино 13-летний подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум», но благодаря автоматическим системам оповещения жертв удалось избежать, также вспыхнул пожар на кровле здания с чайханой и супермаркетом на востоке Москвы, откуда эвакуировали около 50 человек, площадь возгорания достигла 100 кв. метров.

    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    13 апреля 2025, 03:20 • Новости дня
    МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

    В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят гражданам, представляясь работниками поликлиник, и предлагают пройти диспансеризацию, передает ТАСС. Для записи злоумышленники просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет на портале Госуслуг.

    После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут распоряжаться им в своих интересах. В МВД отмечают, что на этом аферисты не останавливаются. Пострадавшему может позвонить другой человек и заявить, что личный кабинет взломан. Он рекомендует связаться с поддержкой по поддельному номеру.

    Далее жертва, в панике осознав взлом, звонит в фальшивую техподдержку. Там советуют обратиться в Росфинмониторинг, якобы для спасения средств. Для этого просят заполнить заявление и приложить фото банковских карт, с которых затем производят списания.

    Ранее в Министерстве цифрового развития заявили о внедрении нового механизма защиты данных пользователей на портале «Госуслуги». Планируется ввести 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 06:40 • Новости дня
    ПВО отразила ночную атаку дронов в Ростовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ночью в нескольких районах Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что силы и средства ПВО отразили ночную атаку дронов в Аксайском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Цимлянском районах.

    По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и разрушений на земле нет.

    В субботу вечером российские средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью.

    Во вторник над территорией Ростовской области и акваторией Азовского моря были сбиты пять украинских БПЛА самолетного типа.

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    13 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    ВСУ увеличили применение гексакоптеров «Баба-яга» в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали интенсивнее использовать тяжелые гексакоптеры «Баба-яга» в Белгородской области, рассказали в российской группировке «Север».

    Подразделения ВСУ с этими дронами были переброшены на Белгородское направление неделю назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север».

    Как сообщил собеседник агентства, российские операторы беспилотных летательных аппаратов активно противодействуют новой угрозе. Они используют разнообразные дроны, включая FPV-аппараты, для уничтожения вражеских гексакоптеров.

    Источник отметил, что до недавнего времени применение гексакоптеров «Баба-яга» на Белгородском направлении было менее значительным, однако в последнее время их количество увеличилось в несколько раз.

    Ранее во время освобождения Успеновки в ДНР оператор российского БПЛА обнаружил вражеский квадрокоптер «Баба-яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов, и уничтожил его тараном.

    В конце марта российские военные из группировки «Запад» сбили тяжелый украинский дрон «Баба-яга» с помощью легкого коптера.

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    13 апреля 2025, 06:00 • Новости дня
    ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы бросают все имеющиеся у них ресурсы на удержание населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили в российской группировке «Север».

    ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, чтобы ослабить логистику российских войск и сдержать их продвижение, передает РИА «Новости».

    По словам представителей группировки, ранее используемый только ночью в этом районе гексакоптер «Баба-Яга» теперь применяется украинскими силами круглосуточно. Это свидетельствует о попытках противника замедлить продвижение российских подразделений, включая 22-й и 30-й полки, которые уже достигли окрестностей Горналя.

    «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», – отметили в группировке.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни.

    Сообщалось, что российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

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    12 апреля 2025, 23:30 • Новости дня
    При пожаре в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске пострадали четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийске на улице Промышленной произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    По информации ведомства, площадь возгорания составила 70 кв. м, передает ТАСС. В результате инцидента 35 человек были эвакуированы, а четверо пострадали и были переданы в карету скорой помощи.

    По прибытии первых подразделений наблюдался густой дым, был объявлен ранг пожара номер два. Спасательные службы сформировали звенья газодымозащитников для поиска и спасения возможных пострадавших.

    В среду в результате пожара в роддоме на востоке Москвы спасли 39 человек, в том числе пациентов и персонал, никто не пострадал. Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание.

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    13 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    Пожар в доме в Ханты-Мансийске повредил пять квартир

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийске ликвидировали пожар в многоквартирном доме на Промышленной улице, в результате которого пострадали пять квартир на первом этаже.

    Замначальника Главного управления по государственной противопожарной службе МЧС по Югре Роман Артамонов сообщил, что из шести квартир на первом этаже пострадали пять, передает ТАСС. Были разрушены межкомнатные перегородки.

    На базе средней общеобразовательной школы № 6 развернут пункт временного пребывания для пострадавших жильцов, сообщило правительство Югры в Telegram-канале.

    В региональном главке МЧС подчеркнули, что работы по разбору конструкций продолжаются. На вопрос о возможности нахождения людей под завалами в ведомстве ответили, что на данный момент такой информации нет.

    Напомним, в субботу в Ханты-Мансийске на улице Промышленной произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие.

    В понедельник в центре Уфы при пожаре в квартире пятиэтажного дома погибли два ребенка и их бабушка.

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    13 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    На электроподстанции в Оренбурге произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге.

    Сообщение о пожаре поступило утром, на место оперативно прибыли спасательные службы, сообщили в МЧС по Оренбургской области, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал, а к настоящему моменту огонь полностью потушен.

    Ведомство уточнило, что информация о пожаре является оперативной и может быть дополнена по мере уточнения данных.

    В июле в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза, в августе произошел пожар на трансформаторной подстанции в Курской области. В обоих случаях причиной пожара стало падение обломков БПЛА.

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    13 апреля 2025, 06:20 • Новости дня
    Российские военные уничтожили две группы наемников ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Харьковской области ВС России уничтожили две группы иностранных наемников, входившие в состав горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС России Иван Бигма, передает ТАСС. По его словам, наемники были уничтожены в лесном массиве Купянского района.

    В декабре польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, чтобы поддержать силы на этом участке.

    В январе российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области.

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    13 апреля 2025, 02:40 • Новости дня
    МЧС предупредило об угрозе атаки дронов в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Белгородской области введена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщило региональное главное управление МЧС России.

    В Telegram-канале ведомства размещено предупреждение: «РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны».

    В пятницу средства ПВО России за полчаса сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской и Ростовской областями.

    На прошлой неделе в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали семь мирных жителей.

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    13 апреля 2025, 01:30 • Новости дня
    В Архангельске задержали поджигателя четырех полицейских автомобилей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельске на территории, прилегающей к административному зданию городского УМВД на улице Попова, были подожжены четыре служебных автомобиля полиции, подозреваемый задержан.

    Как сообщили в управлении МВД России по Архангельской области, подозреваемый – местный житель 2003 года рождения, передает ТАСС. Его задержали на месте происшествия.

    По информации ведомства, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

    Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В прошлом году девушку в Московской области заподозрили в поджоге автомобиля сотрудников полиции, ее задержали и возбудили дело по статье о терроризме.

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    13 апреля 2025, 00:15 • Новости дня
    Власти Курской области начали отселять жителей приграничья в Рыльском районе

    Хинштейн: Власти Курской области начали отселять жителей Рыльского района из-за атак ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале отселения жителей приграничных населенных пунктов Рыльского района из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В своем Telegram-канале он отметил, что администрация района совместно с добровольцами «Барс-Курск» предпринимают меры по отселению людей.

    По его словам, село Козино, находящееся в двух километрах от границы с Украиной, подверглось нескольким атакам со стороны ВСУ. В результате ударов мост через реку Обеста получил частичные повреждения. Из-за этой угрозы было принято решение о начале отселения местных жителей.

    Хинштейн уточнил, что четверо жителей уже вывезены: двое размещены в пунктах временного размещения, а двое временно забраны родственниками в Курске. Однако, по его словам, некоторые жители отказываются покинуть свои дома, несмотря на разъяснения об опасности. Властям приходится фиксировать отказы на видео.

    В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.

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    13 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    SJ-100 с российскими системами совершил успешный полет на высоту 12,2 тыс. метров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый опытный самолет SJ-100, разработанный в рамках программы импортозамещения, совершил успешный полет на высоту 12,2 тыс. метров, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    Летательный аппарат оснащен российскими системами и российско-французскими двигателями, передает ТАСС. Полет проходил в рамках сертификационных испытаний, начавшихся в прошлом году.

    Как уточнили в ОАК, полет был приурочен ко Всемирному дню авиации и космонавтики и длился около трех часов. Самолет поднялся на максимально возможную для него высоту – 12 200 метров.

    В ходе испытательного полета, который состоялся в аэропорту Жуковский, были проведены проверки различных систем самолета. Особое внимание уделили системе управления, радиотехническим средствам самолето-навигации, а также обновлению программного обеспечения и аппаратной части. Летчики проверили работу систем на всех возможных скоростях, включая максимальную в 310 узлов, и на больших углах атаки.

    В марте опытный самолет «Суперджет» впервые выполнил полет с отечественными двигателями ПД-8, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м.

    В феврале Ростех показал один из ключевых элементов управления SJ-100.

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    13 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Мошенники пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог ТЦ в Нахабино

    Росгвардия: Мошенники пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог ТЦ в Нахабино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники пообещали подростку из Истринского района 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в подмосковном Нахабино, сообщили в Росгвардии.

    По информации ведомства, вооружившись канистрой бензина, подросток за обещанное вознаграждение отправился в один из магазинов и совершил поджог, передает ТАСС.

    Напомним, в подмосковном Нахабино 13-летний подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум».

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    13 апреля 2025, 05:40 • Новости дня
    Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства воздушной разведки группировки войск «Север» обнаружили замаскированную бронетехнику и живую силу украинских войск в Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны России, после идентификации целей по ним был нанесен удар с использованием беспилотного летательного аппарата «Иноходец».

    В результате удара техника и живая сила противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.

    В марте артиллерийские расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в Курской области, сорвав подвоз боеприпасов.

    Кроме того, сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил задачу по уничтожению техники и личного состава ВСУ в Курской области, нанеся ракетный удар по скрытым в лесу целям.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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