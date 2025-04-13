Пожар потушили в торговом центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде потушили пожар в ТЦ «Серпантин», загорелся компьютер в аптеке

Tекст: Денис Тельманов

Пожар в торговом центре «Серпантин» на Березовской улице в Московском районе Нижнего Новгорода был успешно потушен, передает ТАСС. Согласно предварительным данным от ГУ МЧС по региону, причиной возгорания стал загоревшийся компьютер в аптеке на первом этаже здания.



Пожар затронул площадь в 20 квадратных метров, однако никто не пострадал. В целях проветривания помещения сотрудники МЧС установили турбовентилятор. Все обстоятельства происшествия будут выяснены дознавателями МЧС России.

Пожар начался вечером и быстро был ликвидирован благодаря оперативным действиям пожарных. Благодаря своевременному вмешательству, удалось избежать жертв и значительного ущерба торговому центру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге, в подмосковном Нахабино 13-летний подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум», но благодаря автоматическим системам оповещения жертв удалось избежать, также вспыхнул пожар на кровле здания с чайханой и супермаркетом на востоке Москвы, откуда эвакуировали около 50 человек, площадь возгорания достигла 100 кв. метров.