Подросток поджег ТЦ «Элизиум» в Нахабино по указанию мошенников с Украины

Tекст: Мария Иванова

В подмосковном Нахабино был задержан 13-летний подросток по подозрению в поджоге торгового центра «Элизиум», сообщает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, юноша действовал по указанию мошенников с Украины. Пожар начался в районе отделения банка и магазина одежды, однако благодаря оперативной работе автоматических систем оповещения и пожаротушения удалось избежать жертв и значительных повреждений.

Пожар в торговом центре был ликвидирован на площади 100 кв. метров. Пожарные службы продолжают работы по проливке и разбору конструкций здания, чтобы предотвратить возможные повторные возгорания. В результате происшествия пострадавших нет, из здания была произведена эвакуация.

Возгорание произошло на втором этаже здания, которое находится на улице Институтской, 17. Площадь пожара первоначально составляла 20 кв. метров, но быстро увеличилась до 100 кв. метров. Эвакуация была проведена своевременно, что не допустило жертв среди посетителей и персонала торгового центра.

Накануне Орловский областной суд признал виновным в государственной измене и диверсии подростка, который совершил поджог релейного шкафа по заданию ГУР Украины, и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев в воспитательной колонии.

Кроме того на этой неделе в Вязьме задержали 15-летнего подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата в центре патриотического воспитания «Долг», возбуждено дело о теракте.