Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.3 комментария
Путин поздравил Рахмона с победой его партии на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с победой его партии на парламентских выборах.
«Второго марта у вас прошли выборы. Партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу», – сказал Путин, обратив внимание на поддержку, оказанную Рахмону народом Таджикистана, передает ТАСС.
Российский лидер выразил надежду на то, что курс на добрососедские отношения и стратегическое партнерство между Таджикистаном и Россией найдет поддержку среди граждан республики. В своем обращении Путин также выразил уверенность в продолжении совместной работы двух стран в том же ключе.
Напомним, правящая Народная демократическая партия Таджикистана победила на выборах в нижнюю палату парламента с результатом 51,9%, что обеспечило ей 12 мест в общереспубликанском округе.
Ранее в ходе встречи Путин подтвердил приглашение Рахмону посетить торжества 9 Мая, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.