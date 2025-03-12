Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.19 комментариев
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье
Шесть человек, включая двоих детей, остаются в больнице после атаки украинских беспилотников в Подмосковье, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
Шесть человек, пострадавших при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, продолжают получать стационарное лечение, сообщает РИА «Новости». Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что из шести госпитализированных двое – дети. Состояние одной пациентки, переведенной в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, оценивается как крайне тяжелое.
Кузнецов сообщил, что 43-летняя женщина поступила с множественными осколочными ранениями брюшной полости и грудной клетки. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Остальные пять человек находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести, что позволяет врачам уверенно контролировать их состояние.
Помимо госпитализированных, еще 13 человек, включая одного ребенка, находятся под амбулаторным наблюдением врачей.