Россиянам объяснили правила прикрепления к поликлиникам с сентября 2025 года

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, ведомство подготовило проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлиникам, передает Прайм.

Новая система должна упростить этот процесс и сделать бесплатную медицинскую помощь доступнее. Проект приказа «О порядке выбора гражданином медицинской организации...» будет действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

В соответствии с проектом, граждане смогут выбирать медорганизацию для получения бесплатной медицинской помощи по государственным гарантиям, утвержденным правительством на 2025–2027 годы.

Выбор производится по территориально-участковому принципу из организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Согласно проекту, граждане смогут подавать заявления как на бумаге, так и в электронном виде через портал Госуслуги.

Электронное заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью, к нему нужно будет прикрепить верифицированные данные из паспорта и полиса ОМС.

Проект приказа также включает новые положения, такие как право пациентов с тяжелыми заболеваниями на назначение незарегистрированных в России лекарств и возможность организации стационаров на дому для жителей отдаленных населенных пунктов.

В феврале Минздрав предложил распространить возможность прикрепления к поликлинике через портал «Госуслуги» на все регионы, что позволит облегчить процесс для граждан и сократить время на оформление заявлений.

Также Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.

Кроме того, Минздрав анонсировал программу госгарантий, которая предусматривает увеличение медпомощи для онкобольных и использование искусственного интеллекта в диагностике.