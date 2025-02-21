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Россиянам объяснили правила прикрепления к поликлиникам с сентября 2025 года
Минздрав представил проект приказа, который с 2025 года изменит процесс прикрепления к поликлиникам, облегчая доступ к бесплатной медицинской помощи для граждан, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.
По ее словам, ведомство подготовило проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлиникам, передает Прайм.
Новая система должна упростить этот процесс и сделать бесплатную медицинскую помощь доступнее. Проект приказа «О порядке выбора гражданином медицинской организации...» будет действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.
В соответствии с проектом, граждане смогут выбирать медорганизацию для получения бесплатной медицинской помощи по государственным гарантиям, утвержденным правительством на 2025–2027 годы.
Выбор производится по территориально-участковому принципу из организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
Согласно проекту, граждане смогут подавать заявления как на бумаге, так и в электронном виде через портал Госуслуги.
Электронное заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью, к нему нужно будет прикрепить верифицированные данные из паспорта и полиса ОМС.
Проект приказа также включает новые положения, такие как право пациентов с тяжелыми заболеваниями на назначение незарегистрированных в России лекарств и возможность организации стационаров на дому для жителей отдаленных населенных пунктов.
В феврале Минздрав предложил распространить возможность прикрепления к поликлинике через портал «Госуслуги» на все регионы, что позволит облегчить процесс для граждан и сократить время на оформление заявлений.
Также Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.
Кроме того, Минздрав анонсировал программу госгарантий, которая предусматривает увеличение медпомощи для онкобольных и использование искусственного интеллекта в диагностике.